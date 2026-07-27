รร.อิตาลี ยันแก๊งวัยรุ่นส่งเสียงดังบน BTS ไม่ใช่นักเรียนในสังกัด จ่อฟ้องคนปั่นข่าวเท็จ
โรงเรียนมัธยมอิตาลี ยืนยัน แก๊งวัยรุ่นส่งเสียงดังบน BTS ไม่ใช่นักเรียนในสังกัด และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ จ่อฟ้องคนปั่นข่าวเท็จ
จากกระแสความไม่พอใจในหมู่ชาวไทย กรณีกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาในประเทศไทย ได้ส่งเสียงดังรบกวนผู้โดยสารขณะเดินทางบนรถไฟฟ้าบีทีเอส จนเมื่อผู้โดยสารชาวไทยได้เข้าไปเตือนกลับถูกตอบกลับด้วยคำพูดและท่าทางหยาบคาย จนกลายเป็นกระแสพิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างหนัก
แม้เรื่องราวทั้งหมดจะจบลงด้วยดี ล่าสุด โรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์แห่งรัฐ “อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์” แห่งเมืองเชริโญลา ประเทศอิตาลี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ภายหลังจากที่ถูกเป็นเป้าว่าเป็นโรงเรียนของกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีที่ศึกษาอยู่ ระบุว่า
สืบเนื่องจากข่าวสาร ความคิดเห็น และสื่อมัลติมีเดียที่กำลังเผยแพร่อยู่ในขณะนี้บนโซเชียลเน็ตเวิร์กและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ซึ่งมีการแอบอ้างนำชื่อสถาบันของเราไปเชื่อมโยงอย่างไม่ถูกต้องกับพฤติกรรมที่ไร้อารยธรรมและน่ารังเกียจของเยาวชนชาวอิตาลีกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยม “Albert Einstein” แห่งเมืองเชริโญลา (จังหวัดฟอจจา) ขอปฏิเสธเรื่องดังกล่าวอย่างหนักแน่นและเด็ดขาด
ขอชี้แจงและประกาศอย่างเป็นทางการว่า ไม่มีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว หรือปรากฏในคลิปวิดีโอที่เป็นไวรัล ลงทะเบียนเรียน กำลังศึกษาอยู่ หรือมีความเกี่ยวข้องใดๆ กับสถาบันของเราทั้งสิ้น เหตุการณ์ที่ถูกกล่าวถึงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้การทัศนศึกษา การเดินทางเพื่อการศึกษา หรือโครงการฝึกอบรมใดๆ ที่ได้รับการส่งเสริม อนุญาต หรือสนับสนุนจากทางโรงเรียน
สถาบันของเรามีค่านิยมหลักมาโดยตลอดในการปลูกฝังให้เกิดความเคารพต่อวัฒนธรรมของผู้อื่น การมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และการเป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งหลักการเหล่านี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในแต่ละวันของคณะครูและนักเรียนของเรา
การนำโรงเรียนของเราไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์อันน่าเสื่อมเสียเหล่านี้อย่างไม่เหมาะสม ถือเป็นการหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไม่เป็นธรรมต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และเกียรติยศของสถาบัน ชุมชนโรงเรียนทั้งหมด ตลอดจนนักเรียนและครอบครัวของพวกเขา
ทางสถาบันขอประกาศเตือนอย่างเป็นทางการและเปิดเผยต่อบุคคลใดก็ตาม ให้ยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ได้รับการตรวจสอบ และสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของโรงเรียน นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่าทางผู้บริหารได้มอบหมายให้มีการรวบรวมและบันทึกหลักฐานของเนื้อหาหมิ่นประมาททั้งหมดที่เผยแพร่อยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้ว และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ชักช้า ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ต่อผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบทุกคนในการสร้างและแชร์ข้อความที่สร้างความเสียหายดังกล่าว
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