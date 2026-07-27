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เอ็นดูมาก! กู้ชีพช็อตฟีล รับผีกะส่งโรงพยาบาล หลังรับแจ้งนักเรียนปวดท้อง พอเห็นหน้าถึงกับสะดุ้ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 10:17 น.
เอ็นดูมาก! กู้ชีพช็อตฟีล รับผีกะส่งโรงพยาบาล หลังรับแจ้งนักเรียนปวดท้อง พอเห็นหน้าถึงกับสะดุ้ง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31 กุดชุม โพสต์เรื่องราวชวนอมยิ้ม หลังรับแจ้งเหตุนักเรียนหญิงปวดท้องรุนแรงที่โรงเรียน พอไปถึงเคสเจอสภาพทาตัวดำปี๋ทั้งร่าง ปรับอารมณ์แทบไม่ทัน สุดท้ายปฐมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลปลอดภัย

กลายเป็นโพสต์ชวนอมยิ้มสร้างรอยยิ้มบนโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก ณัฐ ณัฐวัฒน์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31 จุดกุดชุม โพสต์เล่าประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่สุดพีค หลังได้รับแจ้งเหตุช่วงสายของวันที่ 24 กรกฎาคม ให้รีบเดินทางไปช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ 11.30 น. ศูนย์วิทยุรับแจ้งมีนักเรียนหญิงอายุ 16 ปี เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรง อยู่ภายในโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ตำบลกุดชุม เจ้าหน้าที่กู้ชีพจึงรีบรุดเดินทางไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือทันที

เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ ทำเอาพี่ๆ กู้ภัยถึงกับแอบตกใจและปรับอารมณ์แทบไม่ทัน เมื่อพบเด็กนักเรียนหญิงนอนปวดท้องอยู่ในสภาพแต่งหน้าทาตัวด้วยสีดำปี๋ทั่วทั้งตัวและใบหน้า มองเผินๆ คล้ายผีกะหรือละครไทย แต่เมื่อตั้งสติได้ก็รีบเข้าทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยผู้ป่วยยังคงรู้สึกตัวดี ก่อนนำตัวขึ้นรถกู้ชีพเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลกุดชุมอย่างปลอดภัย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยระบุข้อความแซวด้วยความเอ็นดูว่า เห็นคนป่วยครั้งแรกแอบตกใจ นึกว่าออกรับผีกะส่งโรงพยาบาล ซึ่งคาดว่าน้องนักเรียนน่าจะกำลังแต่งหน้าทำกิจกรรมหรือแสดงละครของทางโรงเรียนอยู่ แล้วเกิดปวดท้องฉุกเฉินขึ้นมากะทันหัน งานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์เอ็นดูทั้งคนป่วยและพี่ๆ กู้ภัยกันอย่างล้นหลาม

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 10:17 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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