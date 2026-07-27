ประกาศผลสอบสายบริหารท้องถิ่น 2569 มธ.ตรวจข้อสอบวันนี้ เช็กไทม์ไลน์ประกาศ 27-29 ก.ค.
ผู้สอบ 37,359 คนทั่วประเทศรอผลข้อเขียนสอบสายงานบริหารท้องถิ่น หลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจข้อสอบด่วน ก่อนเปิดระบบเช็กคะแนนออนไลน์ 28-29 ก.ค.
การสอบครั้งนี้เป็นการสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ทำงานอยู่แล้ว เพื่อขึ้นดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร เช่น ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย ไม่ใช่การเปิดรับสมัครสอบรอบใหม่ การสอบจัดขึ้นพร้อมกัน 5 ศูนย์ 17 สนามสอบทั่วประเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ามาคุมกระบวนการทั้งหมดในรอบนี้ เพื่อยกระดับความโปร่งใส หลังการสอบท้องถิ่นรอบก่อนพบความผิดปกติของคะแนนจำนวนมาก จนคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องส่งรายชื่อผู้มีคะแนนผิดปกติกว่า 5,800 รายให้พิจารณาเพิกถอนบัญชี และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยกระดับคดีนี้เป็นคดีพิเศษไปแล้ว
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หลังตรวจข้อสอบเสร็จ ผู้แทนคณะอนุกรรมการสรรหาจะสอบทานผลก่อนรับรองอย่างเป็นทางการ หากทุกขั้นตอนเป็นไปตามกำหนด คาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในช่วงกลางคืนวันที่ 27 กรกฎาคม ผ่านเว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีประกาศทางการยืนยันว่าผลออกแล้ว ผู้สอบควรติดตามผ่านช่องทางของกรมโดยตรงเท่านั้น
จุดใหม่ของปีนี้คือการเปิดระบบออนไลน์ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบข้อมูลรายบุคคลได้เองในวันที่ 28 ถึง 29 กรกฎาคม 2569 ครอบคลุมคะแนนสอบ ภาพกระดาษคำตอบที่ตรวจแล้ว ลำดับการตรวจจากเครื่อง รหัสชุดข้อสอบ และคีย์เฉลย โดยปีนี้จะไม่ส่งสำเนากระดาษคำตอบทางไปรษณีย์เหมือนที่ผ่านมา เพราะผู้เข้าสอบตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
ผู้ที่รอผลสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าได้ด้วยการจดจำเลขประจำตัวสอบและรหัสชุดข้อสอบของตนเองให้แม่นยำ เพื่อความสะดวกเมื่อระบบตรวจสอบคะแนนเปิดใช้งานจริง
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