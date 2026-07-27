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ประกาศผลสอบสายบริหารท้องถิ่น 2569 มธ.ตรวจข้อสอบวันนี้ เช็กไทม์ไลน์ประกาศ 27-29 ก.ค.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 12:38 น.

ผู้สอบ 37,359 คนทั่วประเทศรอผลข้อเขียนสอบสายงานบริหารท้องถิ่น หลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจข้อสอบด่วน ก่อนเปิดระบบเช็กคะแนนออนไลน์ 28-29 ก.ค.

ผู้มีสิทธิสอบสายบริหารท้องถิ่นทั่วประเทศ 37,359 คน รอผลข้อเขียนจากการสอบเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ทันทีที่กระดาษคำตอบมาถึง ตั้งเป้าตรวจเสร็จก่อนเที่ยงวันที่ 27 กรกฎาคม 2569

การสอบครั้งนี้เป็นการสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ทำงานอยู่แล้ว เพื่อขึ้นดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร เช่น ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย ไม่ใช่การเปิดรับสมัครสอบรอบใหม่ การสอบจัดขึ้นพร้อมกัน 5 ศูนย์ 17 สนามสอบทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ามาคุมกระบวนการทั้งหมดในรอบนี้ เพื่อยกระดับความโปร่งใส หลังการสอบท้องถิ่นรอบก่อนพบความผิดปกติของคะแนนจำนวนมาก จนคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องส่งรายชื่อผู้มีคะแนนผิดปกติกว่า 5,800 รายให้พิจารณาเพิกถอนบัญชี และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยกระดับคดีนี้เป็นคดีพิเศษไปแล้ว

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หลังตรวจข้อสอบเสร็จ ผู้แทนคณะอนุกรรมการสรรหาจะสอบทานผลก่อนรับรองอย่างเป็นทางการ หากทุกขั้นตอนเป็นไปตามกำหนด คาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในช่วงกลางคืนวันที่ 27 กรกฎาคม ผ่านเว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีประกาศทางการยืนยันว่าผลออกแล้ว ผู้สอบควรติดตามผ่านช่องทางของกรมโดยตรงเท่านั้น

จุดใหม่ของปีนี้คือการเปิดระบบออนไลน์ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบข้อมูลรายบุคคลได้เองในวันที่ 28 ถึง 29 กรกฎาคม 2569 ครอบคลุมคะแนนสอบ ภาพกระดาษคำตอบที่ตรวจแล้ว ลำดับการตรวจจากเครื่อง รหัสชุดข้อสอบ และคีย์เฉลย โดยปีนี้จะไม่ส่งสำเนากระดาษคำตอบทางไปรษณีย์เหมือนที่ผ่านมา เพราะผู้เข้าสอบตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

ผู้ที่รอผลสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าได้ด้วยการจดจำเลขประจำตัวสอบและรหัสชุดข้อสอบของตนเองให้แม่นยำ เพื่อความสะดวกเมื่อระบบตรวจสอบคะแนนเปิดใช้งานจริง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 12:38 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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