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อาลัย เด็กแฝด ป.1 จมน้ำเสียชีวิตคู่ แม่ใจสลาย สูญเสียลูกชายพร้อมกัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 10:29 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 10:29 น.
โรงเรียนบ้านเสม็ด อาลัยเด็กแฝดป.1 จมน้ำเสียชีวิต

โซเชียลอาลัย นักเรียนแฝด ป.1 โรงเรียนบ้านเสม็ด สถาปัตย์อนุสรณ์1 จมน้ำเสียชีวิต แม่ใจสลายรีบกลับมาดูศพลูกชาย เศร้าจากไปก่อนวัยอันควร

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 โรงเรียนบ้านเสม็ด สถาปัตย์อนุสรณ์1 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ เด็กชายประพฤทธิ์ ประเสริฐรัมย์ และ เด็กชายปัณณธร ประเสริฐรัมย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์1) ด้วยความอาลัยยิ่ง

ในนามของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์1) ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของนักเรียนผู้เสียชีวิต มา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนบ้านเสม็ดให้ข้อมูลว่าเด็กชายทั้งสองคนเป็นฝาแฝดกัน ส่วนสาเหตุการจากไปคือจมน้ำเสียชีวิต

แม่ของเด็กชายทั้งสอง วัย 29 ปี ทำงานที่ จ.ชลบุรี รีบเดินทางกลับมาหาลูกชายหวังว่าเรื่องทั้งหมดอาจจะไม่ใช่คามจริง แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านพบว่าทั้งสองอยู่ในโลงศพแล้ว เธอยอมรับว่าใจสลายมาก เพราะเพิ่งคุยกับลูก ๆ เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนจากไป ก่อนหน้านี้เคยย้ำของเด็ก ๆ ที่เลี้ยงน้องมายังเล็กว่าให้ระวังเรื่องน้ำกับไฟ ซึ่งก็มีการเตือนเรื่องนี้มาตลอด เธอไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ และรู้สึกเสียใจที่ลูกจากไปก่อนวัยอันควร

โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์1) อาลัยเด็กเสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : โรงเรียนบ้านเสม็ด สถาปัตย์อนุสรณ์1

ขณะที่ชาวเน็ตที่เห็นข่าวเศร้าต่างเข้ามาแสดงความเห็นและเสียใจกับครอบครัวกับผู้สูญเสีย ขอให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ อาทิ

“ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ ขอให้เด็กๆไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ ดูแลกันนะลูก”

“ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ”

“ขอให้หนูทั้ง 2 ไปสู่ภพที่ดีลูก”

“ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้นะคะ”

“วัยกำลังน่ารักเลย ขอให้ดวงวิญญาณของหนูทั้งสองไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ”

โรงเรียนบ้านเสม็ด สถาปัตย์อนุสรณ์1 แจ้งสาเหตุเสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : โรงเรียนบ้านเสม็ด สถาปัตย์อนุสรณ์1

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