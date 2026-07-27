อาลัย เด็กแฝด ป.1 จมน้ำเสียชีวิตคู่ แม่ใจสลาย สูญเสียลูกชายพร้อมกัน
โซเชียลอาลัย นักเรียนแฝด ป.1 โรงเรียนบ้านเสม็ด สถาปัตย์อนุสรณ์1 จมน้ำเสียชีวิต แม่ใจสลายรีบกลับมาดูศพลูกชาย เศร้าจากไปก่อนวัยอันควร
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 โรงเรียนบ้านเสม็ด สถาปัตย์อนุสรณ์1 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ เด็กชายประพฤทธิ์ ประเสริฐรัมย์ และ เด็กชายปัณณธร ประเสริฐรัมย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์1) ด้วยความอาลัยยิ่ง
ในนามของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์1) ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของนักเรียนผู้เสียชีวิต มา ณ โอกาสนี้
โรงเรียนบ้านเสม็ดให้ข้อมูลว่าเด็กชายทั้งสองคนเป็นฝาแฝดกัน ส่วนสาเหตุการจากไปคือจมน้ำเสียชีวิต
แม่ของเด็กชายทั้งสอง วัย 29 ปี ทำงานที่ จ.ชลบุรี รีบเดินทางกลับมาหาลูกชายหวังว่าเรื่องทั้งหมดอาจจะไม่ใช่คามจริง แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านพบว่าทั้งสองอยู่ในโลงศพแล้ว เธอยอมรับว่าใจสลายมาก เพราะเพิ่งคุยกับลูก ๆ เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนจากไป ก่อนหน้านี้เคยย้ำของเด็ก ๆ ที่เลี้ยงน้องมายังเล็กว่าให้ระวังเรื่องน้ำกับไฟ ซึ่งก็มีการเตือนเรื่องนี้มาตลอด เธอไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ และรู้สึกเสียใจที่ลูกจากไปก่อนวัยอันควร
ขณะที่ชาวเน็ตที่เห็นข่าวเศร้าต่างเข้ามาแสดงความเห็นและเสียใจกับครอบครัวกับผู้สูญเสีย ขอให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ อาทิ
“ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ ขอให้เด็กๆไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ ดูแลกันนะลูก”
“ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ”
“ขอให้หนูทั้ง 2 ไปสู่ภพที่ดีลูก”
“ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้นะคะ”
“วัยกำลังน่ารักเลย ขอให้ดวงวิญญาณของหนูทั้งสองไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ”
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