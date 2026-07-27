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รัฐบาลจ่อยุบ หน่วยงานซ้ำซ้อน “ธนาคารที่ดิน” ควบรวม สคทช. สิ้นเดือน ก.ย. 69

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 09:55 น.
รัฐบาลจ่อยุบ หน่วยงานซ้ำซ้อน "ธนาคารที่ดิน" ควบรวม สคทช. สิ้นเดือน ก.ย. 69

รัฐบาลจ่อยุบ หน่วยงานซ้ำซ้อน “ธนาคารที่ดิน” ควบรวม สคทช. สิ้นเดือนกันยายน 69 เพิ่มขีดความสามารถประเทศ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย เปิดเผยแนวทางการปฏิรูประบบราชการ ในประเด็นการยุบหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนหรือไม่มีความจำเป็น โดยระบุว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้นโยบายเรื่องการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนมาแล้ว

นายปกรณ์ ระบุว่า หน่วยงานแรกที่ประเมินไว้ว่าจะถูกยุบ คือ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวมีการขยายระยะเวลาดำเนินงานมาหลายปีแล้ว และมีแนวทางจะนำไปรวมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ซึ่งขณะนี้มีการควบคุมดูแลไว้ครบถ้วนแล้ว

หลังจากนั้น จะมีการพิจารณายุบหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจซ้ำซ้อนต่อไป อาทิ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) รวมถึงหน่วยงานองค์การมหาชนอีกประมาณ 4-5 หน่วยงานในเบื้องต้น ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาหลายปี ทั้งนี้ หน่วยงานเหล่านี้เคยได้รับโอกาสปรับตัวมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยนายปกรณ์ย้ำว่า กระบวนการยุบหน่วยงานจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อไม่ให้กระทบต่อเจ้าหน้าที่มากเกินไป

เมื่อถูกถามถึงกรณีที่อาจมีการชุมนุมคัดค้านหากมีการยุบหน่วยงานจริง นายปกรณ์ ระบุว่า การบริหารประเทศต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล และแนวทางการคัดค้านแบบเดิมไม่ควรนำมาใช้อีกต่อไป เนื่องจากส่งผลเสียต่อประเทศ พร้อมย้ำว่าจากสถานการณ์และตัวเลขงบประมาณในปัจจุบัน หากยังคงดำเนินนโยบายแบบเดิม ประเทศจะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณายุบหน่วยงาน นายปกรณ์ อธิบายว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะทำหน้าที่ประเมินหน่วยงานราชการ ส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจะให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมิน โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากการมีภารกิจที่ซ้ำซ้อนกัน ส่วนแนวทางบริหารจัดการอัตรากำลังของหน่วยงานที่ถูกยุบ มี 2 แนวทางหลัก คือ การเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับผู้ที่สมัครใจ และการโอนย้ายไปปฏิบัติงานในหน่วยงานใหม่ ซึ่งยอมรับว่าสิทธิประโยชน์อาจไม่เท่าเดิม เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของหน่วยงานใหม่

เมื่อถูกถามว่ากังวลหรือไม่ว่านโยบายยุบหน่วยงานจะส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมทางการเมือง นายปกรณ์ ยืนยันว่ารัฐบาลมอบหมายให้ตนดำเนินการเรื่องนี้โดยตรง และได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากหลายฝ่าย ส่วนคำถามที่ว่านโยบายนี้เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้ชัดเจนภายในปีนี้หรือไม่ นายปกรณ์ ระบุว่าจะต้องเริ่มดำเนินการภายในรัฐบาลชุดนี้อย่างแน่นอน แม้ผลลัพธ์อาจปรากฏชัดเจนในอีก 10 ปีข้างหน้า เนื่องจากกระบวนการปรับโครงสร้างภาครัฐไม่สามารถทำได้รวดเร็วเหมือนภาคเอกชน

นายปกรณ์ ระบุว่า การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรภาครัฐให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลก ดังนั้นภาครัฐไทยจำเป็นต้องปรับตัวอย่างจริงจัง มิเช่นนั้นอาจได้รับผลกระทบรุนแรงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งด้านพลังงานและภาระภาษีที่เพิ่มสูงขึ้น หากไม่มีการปรับโครงสร้างและวิธีการทำงานของภาครัฐ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 09:55 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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