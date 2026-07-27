ทางด่วนฟรี 3 สายทาง 28-30 ก.ค.นี้ วิ่งยาว 63 ด่าน
ข่าวดี! กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง รวม 63 ด่าน ต้อนรับวันหยุดยาว 28-30 กรกฎาคม 2569
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งข่าวดีสำหรับประชาชนที่เตรียมเดินทางในช่วงวันหยุดยาว โดยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม 3 สายทาง ต่อเนื่อง 3 วัน ตั้งแต่วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569 เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น.
สำหรับวันหยุดราชการทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) วันพุธที่ 29 กรกฎาคม (วันอาสาฬหบูชา) และวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม (วันเข้าพรรษา)
เส้นทางที่ได้รับสิทธิยกเว้นค่าบริการมีดังนี้
- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ช่วงดินแดง-บางนา-ดาวคะนอง) รวม 21 ด่าน
- ทางพิเศษศรีรัช (ช่วงแจ้งวัฒนะ-บางโคล่-ศรีนครินทร์) รวม 32 ด่าน
- ทางพิเศษอุดรรัถยา (ช่วงบางปะอิน-ปากเกร็ด) รวม 10 ด่าน
ทั้งนี้ การยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ร่วมกันระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด หรือ NECL เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน และช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดสะสมบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางในช่วงวันหยุดสัปดาห์นี้
ข้อมูลจาก : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT
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