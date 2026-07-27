สั่งเด้ง ผกก.สภ.คลองหลวง เซ่นปมคลิปเสียงฉาว ถูกกล่าวหาเรียกรับส่วยโรงเบียร์ แลกเปิดเกินเวลา
ผู้การปทุมธานีสั่งเด้ง ผกก.สภ.คลองหลวง เซ่นปมคลิปเสียงฉาว ถูกกล่าวหาเรียกรับส่วยโรงเบียร์แลกเปิดเกินเวลา
กรณี มีการเผยแพร่คลิปเสียงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการเจรจาเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการสถานบริการ ล่าสุดผู้บังคับบัญชาสั่งย้ายผู้กำกับที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยราชการทันที พร้อมตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรื่องเริ่มจากเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนำเสนอสกู๊ปข่าวสืบสวน ระบุว่ามีผู้ประกอบการสถานบริการประเภทโรงเบียร์เพื่อชีวิตในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เข้าร้องเรียนพร้อมมอบหลักฐานเป็นคลิปเสียงความยาว 5 นาที
เนื้อหาในคลิปถูกกล่าวหาว่าเป็นการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้กำกับการเรียกรับเงินจำนวน 51,000 บาท เพื่อแลกกับการอนุญาตให้เปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไปจนถึงเวลา 02.00 น.
นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวหาว่ามีการเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 100,000 บาท ในช่วงที่ร้านจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตระหว่างวันที่ 8 ถึง 11 พฤษภาคม 2569 โดยอ้างว่าต้องนำไปจัดสรรให้หน่วยงานอื่น เมื่อผู้ประกอบการไม่ยอมจ่าย กลับถูกเจ้าหน้าที่เข้ากวดขันและรบกวนการดำเนินกิจการต่อเนื่อง จนต้องปิดกิจการชั่วคราว
คำสั่งย้ายด่วน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2569 พลตำรวจตรีพีรพล โชติกเสถียร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ลงนามในคำสั่งให้ พันตำรวจเอกอธิเมศร์ ไชยศรัญวิชญ์ ผู้กำกับการ สภ.คลองหลวง ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี โดยขาดจากต้นสังกัดเดิม
พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งให้ พันตำรวจเอกวิษณุรักษ์ พรหมเมศร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี มารักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการ สภ.คลองหลวง โดยมีผลทันทีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ท่าทีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจโทไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้รับทราบเรื่องแล้ว และกำชับให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที ด้วยความตรงไปตรงมาและโปร่งใส
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเสียงที่ปรากฏในคลิปเป็นเสียงของผู้กำกับการ สภ.คลองหลวง จึงมีคำสั่งให้มาช่วยราชการไว้ก่อน พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยยืนยันว่าหากพบว่ากระทำผิดจริง จะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาโดยไม่ละเว้น
ทั้งนี้ การย้ายเข้าช่วยราชการเป็นขั้นตอนปกติระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ยังไม่ใช่การชี้ว่ามีความผิด ซึ่งต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการและกระบวนการตามกฎหมายต่อไป
ที่มา: ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, อมรินทร์ทีวี, INN, แนวหน้า, The Bangkok Insight
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