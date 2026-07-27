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สั่งเด้ง ผกก.สภ.คลองหลวง เซ่นปมคลิปเสียงฉาว ถูกกล่าวหาเรียกรับส่วยโรงเบียร์ แลกเปิดเกินเวลา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 09:47 น.
สั่งเด้ง ผกก.สภ.คลองหลวง เซ่นปมคลิปเสียงฉาว ถูกกล่าวหาเรียกรับส่วยโรงเบียร์ แลกเปิดเกินเวลา

ผู้การปทุมธานีสั่งเด้ง ผกก.สภ.คลองหลวง เซ่นปมคลิปเสียงฉาว ถูกกล่าวหาเรียกรับส่วยโรงเบียร์แลกเปิดเกินเวลา

กรณี มีการเผยแพร่คลิปเสียงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการเจรจาเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการสถานบริการ ล่าสุดผู้บังคับบัญชาสั่งย้ายผู้กำกับที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยราชการทันที พร้อมตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

เรื่องเริ่มจากเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนำเสนอสกู๊ปข่าวสืบสวน ระบุว่ามีผู้ประกอบการสถานบริการประเภทโรงเบียร์เพื่อชีวิตในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เข้าร้องเรียนพร้อมมอบหลักฐานเป็นคลิปเสียงความยาว 5 นาที

เนื้อหาในคลิปถูกกล่าวหาว่าเป็นการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้กำกับการเรียกรับเงินจำนวน 51,000 บาท เพื่อแลกกับการอนุญาตให้เปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไปจนถึงเวลา 02.00 น.

นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวหาว่ามีการเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 100,000 บาท ในช่วงที่ร้านจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตระหว่างวันที่ 8 ถึง 11 พฤษภาคม 2569 โดยอ้างว่าต้องนำไปจัดสรรให้หน่วยงานอื่น เมื่อผู้ประกอบการไม่ยอมจ่าย กลับถูกเจ้าหน้าที่เข้ากวดขันและรบกวนการดำเนินกิจการต่อเนื่อง จนต้องปิดกิจการชั่วคราว

คำสั่งย้ายด่วน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2569 พลตำรวจตรีพีรพล โชติกเสถียร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ลงนามในคำสั่งให้ พันตำรวจเอกอธิเมศร์ ไชยศรัญวิชญ์ ผู้กำกับการ สภ.คลองหลวง ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี โดยขาดจากต้นสังกัดเดิม

พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งให้ พันตำรวจเอกวิษณุรักษ์ พรหมเมศร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี มารักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการ สภ.คลองหลวง โดยมีผลทันทีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ท่าทีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พลตำรวจโทไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้รับทราบเรื่องแล้ว และกำชับให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที ด้วยความตรงไปตรงมาและโปร่งใส

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเสียงที่ปรากฏในคลิปเป็นเสียงของผู้กำกับการ สภ.คลองหลวง จึงมีคำสั่งให้มาช่วยราชการไว้ก่อน พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยยืนยันว่าหากพบว่ากระทำผิดจริง จะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาโดยไม่ละเว้น

ทั้งนี้ การย้ายเข้าช่วยราชการเป็นขั้นตอนปกติระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ยังไม่ใช่การชี้ว่ามีความผิด ซึ่งต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการและกระบวนการตามกฎหมายต่อไป

ที่มา: ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, อมรินทร์ทีวี, INN, แนวหน้า, The Bangkok Insight

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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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