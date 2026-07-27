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สรุปไทม์ไลน์ สาววัย 34 แพ้ยารุนแรง SJS ตาบอดข้างซ้าย หลังฉีดยา 3 เข็มติด สู้คดี รพ.เอกชน มา 2 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 10:12 น.
สรุปไทม์ไลน์ สาววัย 34 ร้องขอความเป็นธรรม แพ้ยารุนแรง ตาซ้ายบอด ผ่าตัด 15 ครั้ง
ภาพจาก : รายการโหนกระแส

คุณไทม์ วัย 34 ปี เล่านาทีเข้ารักษาตาแดงเจ็บคอ ก่อนแพ้ยารุนแรงจนต้องอยู่ ICU 2 เดือน ผ่าตัดตา 15 ครั้ง ปัจจุบันยังไม่มีคำตัดสินคดี

หญิงสาววัย 34 ปี ใช้ชื่อว่าคุณไทม์ ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม หลังเข้ารักษาอาการตาแดงและเจ็บคอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ก่อนเกิดภาวะแพ้ยารุนแรงชนิด SJS/TEN จนต้องนอน ICU นาน 2 เดือน และสูญเสียการมองเห็นตาซ้ายเกือบทั้งหมด

คุณไทม์เล่าผ่านรายการโหนกระแส เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ว่าเหตุการณ์เริ่มขึ้นวันที่ 19 มิถุนายน 2567 หลังตากฝนแล้วมีไข้ ตาแดง และเจ็บคอ เธอไปโรงพยาบาลในวันถัดมา แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็นต่อมทอนซิลอักเสบ และให้ฉีดยาติดต่อกัน 3 วัน

ตามคำบอกเล่าของผู้ร้อง หลังฉีดยาเข็มแรกเธอเริ่มมีไขหนาวสั่น ผื่นขึ้น ใบหน้าและริมฝีปากบวม แต่ยังได้รับยาต่อในเข็มที่ 2 และ 3 ก่อนอาการทรุดหนัก ตามัว และต้องเข้า ICU อย่างเร่งด่วน แพทย์แจ้งว่าเป็นภาวะสตีเวนส์จอห์นสัน หรือ SJS ต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอีกแห่งที่มีห้องปลอดเชื้อและจักษุแพทย์เฉพาะทาง

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา คุณไทม์ต้องผ่าตัดดวงตาต่อเนื่องราว 15 ครั้ง ปัจจุบันตาซ้ายสูญเสียการมองเห็นเกือบทั้งหมด ส่วนตาขวายังพร่ามัว เธอเผยว่าเหตุการณ์นี้กระทบชีวิตประจำวันและการทำงานอย่างหนัก จนต้องเข้ารับการรักษาภาวะซึมเศร้าควบคู่กันไป

กรณีนี้เคยปรากฏเป็นข่าวมาแล้วตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2567 เมื่อคุณไทม์เข้าร้องกระทรวงสาธารณสุขพร้อมผู้ป่วยหญิงอีกราย ครั้งนั้นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นมอบหมายให้ตรวจสอบมาตรฐานยาและเวชระเบียน แต่ยังไม่มีข้อสรุปว่าความเสียหายเกิดจากการรักษาที่ผิดพลาดหรือไม่

คุณไทม์ระบุว่า ตลอดการต่อสู้คดีกับโรงพยาบาลเธอรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม และเคยได้รับคำพูดจากฝ่ายคู่กรณีที่ทำให้รู้สึกท้อ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนนี้เป็นคำกล่าวของผู้ร้องฝ่ายเดียว จากการตรวจสอบข้อมูลสาธารณะ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ยังไม่พบคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาล และคดียังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด จึงยังสรุปไม่ได้ว่าฝ่ายใดต้องรับผิดชอบ

สำหรับ SJS และ TEN เป็นอาการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรผู้ป่วยอาจมีตุ่มพอง ผิวหนังลอก และเยื่อบุตาอักเสบ หากไม่ได้รับการรักษาทันเวลาอาจสูญเสียการมองเห็นถาวรหรือเสียชีวิอาการเตือนที่ควรสังเกตหลังใช้ยา ได้แก่ ไข้ร่วมกับผื่นแดง ตุ่มพอง หน้าหรือตาบวม เจ็บปากเจ็บคอ กลืนลำบาก หากพบอาการเหล่านี้ควรหยุดยาที่สงสัยทันทีและรีบไปโรงพยาบาล พร้อมนำรายชื่อยาที่ใช้อยู่ไปแจ้งแพทย์ ผู้ที่เคยแพ้ยาชนิดนี้ควรพกบัตรแพ้ยาติดตัว และแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนรับยาใหม่ เพื่อป้องกันการแพ้ซ้ำ

สำหรับผู้ที่กำลังเผชิญความเครียดหรือภาวะซึมเศร้าจากการเจ็บป่วย สามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต หมายเลข 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 10:12 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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