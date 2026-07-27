ใครกัน? อดีตลูกทุ่งยุคก่อน 90 ฟ้องหย่าเมีย ที่แท้ซุกมาดามฝรั่ง จับได้คารีสอร์ต

ทนายพัฒน์ แชร์เคสนักร้องลูกทุ่งยุคก่อน 90 ฟ้องหย่าเมีย แต่ความจริงซุกมาดามฝรั่งโดนจับได้คาที่พัก เตือนเมียหลวงรับมือข้อกฎหมาย แนะพบแพทย์ดูแลจิตใจ
ชาวเน็ตเกาะจอรอดูอยู่ห่าง ๆ หลัง ทนายพัฒน์ อนุสรณ์ อะสุระพงษ์ หรือ ทนายเมียหลวง โพสต์เรื่องราวสุดแซ่บในวงการเพลงสะพัดมาจากวงสนทนาว่ามีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังยุคก่อน 90 ตัดสินใจยื่นฟ้องหย่าภรรยาที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา แต่เบื้องหลังความจริงคือตัวนักร้องดังไปติดพันมาดามชาวต่างชาติและเคยถูกจับได้แบบคาตาในรีสอร์ตแห่งหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมิ
“ปิดกันให้แซด ป้าในวงไพ่เล่ามาว่านักร้องลูกทุ่งดังยุคก่อน 90 ฟ้องหย่าเมีย ความจริงคือตนเองติดมาดามฝรั่งจับได้คารีสอร์ต ที่ชัยภูมิ…”
จากนั้นทนายพัฒน์อธิบายว่าเคสในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ผู้หญิงหลายคนตั้งใจอยู่กินกับสามีจนแก่เฒ่า แต่กลับต้องมาเจอเหตุการณ์ช้ำใจเมื่อถูกสามีฟ้องหย่า เพียงเพราะหมดรักแล้ว แต่กลับพยายามอ้างเหตุผลว่าฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายทำความผิด ทั้งที่ความจริงแล้วพวกเธอเป็นฝ่ายถูกนอกใจ และที่น่าเห็นใจที่สุดคือภรรยาหลวงหลายคนไม่มีเงินทุนสำหรับใช้สู้คดีในชั้นศาล
ปัจจุบันมีภรรยาหลวงติดต่อเข้ามาขอคำปรึกษาเป็นจำนวนมากจนจำเคสไม่ไหว แม้จะรู้สึกสงสารและเข้าใจความรู้สึกของทุกฝ่ายอย่างมาก แต่การดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายทุกแห่งล้วนมีค่าใช้จ่ายและจำเป็นต้องใช้หลักฐานที่ชัดเจนในการสู้คดี
นอกจากเรื่องข้อกฎหมายแล้ว ทนายพัฒน์ยังแนะนำว่า สำหรับภรรยาหลวงที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงจากการถูกนอกใจ การเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินตามหลักวิทยาศาสตร์ถือเป็นทางออกที่เหมาะสม เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้สภาพจิตใจย่ำแย่หรือทรุดหนักลงไปกว่าเดิม
“ผู้หญิงหลาย ๆ คนร่วมหัวจมท้ายกับสามี หวังว่าจะอยู่กินกันจนแก่เฒ่า แต่มีหลายคดีมากที่พวกเธอกลับถูกฟ้องหย่า ด้วยเหตุผลแค่ไม่รัก แต่กลับอ้างเหตุว่าเธอทำผิด ทั้ง ๆ ที่เธอถูกนอกใจ ช้ำสุดคือหาทางสู้คดีไม่มีเงิน
เมียหลวงร้องเข้ามาเยอะ ปรึกษามาไม่รู้เคสไหนเป็นเคสไหน เยอะไปหมดเลย สงสารก็สงสาร แต่การดำเนินคดีทุกที่มันมีค่าใช้จ่ายมีหลักฐานในการดำเนินกระบวนการครับ เข้าใจทุกฝ่ายครับ
เมียหลวงที่ได้รับผลกระทบจากการนอกใจ ผมว่าการพบแพทย์เป็นเรื่องที่เหมาะสม เพราะอย่างน้อยเราก็ต้องตรวจตามหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกันสภาพจิตใจที่หนักกว่าเดิม”
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