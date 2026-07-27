ส่อทุจริต? แอปหมอพร้อม โผล่ประวัติรักษาไม่เคยใช้ วิธีเช็ก “ถูกสวมสิทธิ์” หรือไม่
อุทาหรณ์ สาวเช็กแอปหมอพร้อมเจอประวัติรักษาที่ไม่เคยไป สงสัยถูกสวมสิทธิ์ ส่วนสูงในระบบยังไม่ตรงกับตัวจริง
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เล่าประสบการณ์ในกลุ่มผู้บริโภค หลังเข้าไปตรวจสอบประวัติในแอปพลิเคชันหมอพร้อม แล้วพบรายการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งตนยืนยันว่าไม่เคยไปใช้บริการ จนตั้งข้อสงสัยว่าอาจถูกผู้อื่นสวมสิทธิ์การรักษาพยาบาลในชื่อของตน
เจ้าของโพสต์เล่าว่า ช่วงนี้เห็นข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตและเรื่องสุขภาพ ประกอบกับเพื่อนชวนคุยเรื่องประวัติการฉีดวัคซีนโควิด จึงลองเข้าไปตรวจสอบประวัติวัคซีนของตนเองในแอปหมอพร้อม เพื่อดูว่ามีวัคซีนอะไรบ้างและใช้บริการอะไรได้
แต่กลับพบว่ามีประวัติการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รวม 2 ครั้ง ทั้งที่ตนไม่เคยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้แม้แต่ครั้งเดียว โดยที่ผ่านมาเคยมีเพียงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. มาตรวจอุจจาระให้ 1 ครั้งเท่านั้น ไม่เคยเข้าพบแพทย์และไม่เคยรับยา
ประเด็นที่ทำให้เจ้าของโพสต์สงสัยว่าไม่ใช่ข้อมูลของตน คือ รายละเอียดในระบบระบุส่วนสูง 164 เซนติเมตร แต่ส่วนสูงจริงของตนคือ 158 เซนติเมตร ซึ่งเป็นส่วนสูงนี้มาตลอดชีวิต จึงเชื่อว่าข้อมูลคนไข้ที่ถูกบันทึกไว้ไม่น่าจะเป็นของตนเอง
จากภาพที่เผยแพร่ พบว่ารายการที่ปรากฏเป็นการตรวจในแผนกงานเชิงรุก ประเภทผู้ป่วยนอก และมีรายการจ่ายยากลุ่มธาตุเหล็กและโฟลิก เช่น Fer. Fumarate และ Folic Acid ซึ่งเจ้าของโพสต์ตั้งคำถามว่า หากมีการจ่ายยาจริง โรงพยาบาลจ่ายยาให้ใคร ใครเป็นผู้มารับยา และมีการตรวจสอบตัวตนของผู้มารับหรือไม่
ติดต่อหน่วยงานแล้วแต่เรื่องยังไม่คืบ
เจ้าของโพสต์ระบุว่า ก่อนหน้านี้เคยลองติดต่อกรมบัญชีกลางเพื่อสอบถามเรื่องนี้แล้ว แต่ได้รับคำแนะนำให้ไปหาหลักฐานมายืนยันเอง ทำให้เรื่องยืดเยื้อ และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไรต่อ จึงมาสอบถามในกลุ่มว่ามีใครเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันบ้าง
พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องค่าใช้จ่าย แต่เป็นเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลและข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิสำคัญของประชาชนทุกคน และควรได้รับการตรวจสอบให้ชัดเจน
ทำความเข้าใจระบบหมอพร้อม
สำหรับแอปหมอพร้อม เป็นแพลตฟอร์มสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ที่พัฒนาจากแอปจองฉีดวัคซีนโควิดในอดีต มาเป็นซูเปอร์แอปด้านสุขภาพ โดยเปิดตัวเวอร์ชันใหม่เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 ทำหน้าที่รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากโรงพยาบาลหลายสังกัดเข้าด้วยกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงประวัติการรักษา ผลตรวจ และประวัติการรับวัคซีนของตนเองได้
ด้วยความที่ระบบเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานพยาบาลจำนวนมาก การที่ประชาชนสามารถเห็นประวัติของตนเองได้ จึงเป็นทั้งข้อดีในแง่ความโปร่งใส และเป็นช่องทางให้ตรวจพบความผิดปกติได้เร็วขึ้น เช่นในกรณีนี้
ประชาชนควรทำอย่างไร วิธีเช็กประวัติการรักษาในแอปหมอพร้อม
แม้เรื่องนี้จะยังเป็นเพียงคำบอกเล่าและอยู่ระหว่างหาคำตอบ แต่กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีให้ทุกคนหมั่นตรวจสอบประวัติการรักษาของตนเองในแอปหมอพร้อม
หมอะร้อมใช้งานได้สองช่องทางหลัก คือแอปพลิเคชันหมอพร้อม และไลน์ทางการหมอพร้อม เลือกใช้ช่องทางใดก็ได้ตามถนัด
ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดและติดตั้ง
ค้นหาคำว่า หมอพร้อม ใน App Store สำหรับ iPhone หรือ Google Play สำหรับ Android แล้วติดตั้งให้เรียบร้อย สังเกตว่าเป็นแอปทางการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อไม่ให้โหลดแอปปลอม
หากไม่อยากติดตั้งแอป สามารถใช้ผ่านไลน์ได้ โดยเพิ่มเพื่อนไลน์ทางการหมอพร้อม แล้วใช้งานผ่านเมนูในไลน์ได้เลย
ขั้นตอนที่ 2 สร้างบัญชีและลงทะเบียน
เปิดแอปแล้วกดสร้างบัญชีใหม่ จากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานได้จริง เพราะระบบจะส่งรหัส OTP มาให้ยืนยัน
เมื่อได้รับรหัส OTP ให้กรอกเพื่อยืนยันตัวตน แล้วตั้งรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานครั้งต่อไป พร้อมกดยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนเพื่อปลดล็อกข้อมูลการรักษา
จุดนี้สำคัญ เพราะการดูข้อมูลสุขภาพเชิงลึก เช่น ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาล จำเป็นต้องผ่านการพิสูจน์และยืนยันตัวตน หรือที่เรียกว่า Health ID ก่อน เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้คนอื่นเข้าถึงได้
การยืนยันตัวตนทำได้หลายวิธี ทั้งการยืนยันผ่านระบบในแอปด้วยการถ่ายภาพบัตรประชาชนและใบหน้า หรือหากระบบไม่รองรับ สามารถนำบัตรประชาชนตัวจริงไปยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์ของโรงพยาบาลรัฐที่เข้าร่วมได้ในวันเวลาราชการ เจ้าหน้าที่จะเปิดใช้งานให้ทันที
ขั้นตอนที่ 4 เข้าดูประวัติการรักษา
เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อย ให้เข้าไปที่เมนูข้อมูลสุขภาพหรือประวัติสุขภาพ จะเห็นหมวดข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติการรักษา โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา การจ่ายยา ผลตรวจแล็บ สัญญาณชีพ และใบส่งต่อ
ในหมวดประวัติการรักษา ระบบจะแสดงรายการการเข้ารับบริการ โดยระบุวันที่ ชื่อสถานพยาบาล แผนกที่เข้ารับบริการ และรายละเอียดการรักษาในแต่ละครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความถูกต้อง
นี่คือขั้นที่กรณีของคุณสาวสอนเรา ให้ไล่ดูทีละรายการว่าตรงกับความจริงหรือไม่ โดยเฉพาะสามจุด
จุดแรก ชื่อสถานพยาบาลและวันที่ ว่าเป็นที่ที่เราเคยไปจริงหรือไม่ จุดที่สอง ข้อมูลพื้นฐานร่างกาย เช่น ส่วนสูงและน้ำหนัก ว่าตรงกับตัวเราไหม เพราะในกรณีที่เป็นข่าว ส่วนสูงในระบบไม่ตรงกับตัวจริงคือสัญญาณแรกที่ทำให้เจ้าตัวสงสัย จุดที่สาม รายการจ่ายยา ว่าเป็นยาที่เราเคยได้รับจริงหรือไม่
ถ้าเจอข้อมูลที่ไม่ใช่ของเรา ต้องทำอย่างไร
หากพบรายการที่ไม่ตรงกับความจริง สิ่งแรกที่ต้องทำคือ เก็บภาพหน้าจอที่แสดงรายการผิดปกติไว้เป็นหลักฐาน พร้อมวันเวลาที่ตรวจพบ
จากนั้นติดต่อโรงพยาบาลที่ปรากฏชื่อในระบบโดยตรง เพื่อขอตรวจสอบว่าใครเป็นผู้มาใช้สิทธิ์ และแจ้งว่าข้อมูลไม่ตรงกับตัวเรา ควบคู่กับการติดต่อหน่วยงานที่ดูแลสิทธิการรักษาของเรา เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1330 สำหรับสิทธิบัตรทอง หรือกรมบัญชีกลางสำหรับสิทธิข้าราชการ
หากเชื่อว่าถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิชอบ สามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPC ได้อีกทางหนึ่ง
ควรเช็กบ่อยแค่ไหน
แม้ไม่มีข้อกำหนดตายตัว แต่แนะนำให้เข้าไปตรวจสอบอย่างน้อยทุกไม่กี่เดือน หรือทุกครั้งที่รู้สึกว่ามีความผิดปกติ เช่น ได้รับใบแจ้งสิทธิหรือข้อความเกี่ยวกับการรักษาที่เราไม่ได้ไป การตรวจสอบสม่ำเสมอช่วยให้เห็นปัญหาได้เร็ว และปกป้องทั้งสิทธิการรักษาและข้อมูลส่วนตัวของเราเอง
ที่มา: โพสต์จากกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค, กระทรวงสาธารณสุข, Thai PBS Policy Watch
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เร่งตรวจแอปฯ หมอพร้อม ข้อมูลไม่ตรงจริง หวั่นถูกสวมสิทธิ ยืนยันระบบปกติ
- ถ่ายทอดสด แถลงจับกุม “9Near” ทหารแฮคข้อมูลคนไทย จากแอปหมอพร้อม
- ‘อนุทิน’ ไม่ทราบ ข้อมูลคนไทยหลุด 55 ล้านคน รั่วจาก ‘หมอพร้อม’ ไหม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: