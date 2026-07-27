ข่าว

ส่อทุจริต? แอปหมอพร้อม โผล่ประวัติรักษาไม่เคยใช้ วิธีเช็ก “ถูกสวมสิทธิ์” หรือไม่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 09:40 น.

อุทาหรณ์ สาวเช็กแอปหมอพร้อมเจอประวัติรักษาที่ไม่เคยไป สงสัยถูกสวมสิทธิ์ ส่วนสูงในระบบยังไม่ตรงกับตัวจริง

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เล่าประสบการณ์ในกลุ่มผู้บริโภค หลังเข้าไปตรวจสอบประวัติในแอปพลิเคชันหมอพร้อม แล้วพบรายการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งตนยืนยันว่าไม่เคยไปใช้บริการ จนตั้งข้อสงสัยว่าอาจถูกผู้อื่นสวมสิทธิ์การรักษาพยาบาลในชื่อของตน

เจ้าของโพสต์เล่าว่า ช่วงนี้เห็นข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตและเรื่องสุขภาพ ประกอบกับเพื่อนชวนคุยเรื่องประวัติการฉีดวัคซีนโควิด จึงลองเข้าไปตรวจสอบประวัติวัคซีนของตนเองในแอปหมอพร้อม เพื่อดูว่ามีวัคซีนอะไรบ้างและใช้บริการอะไรได้

แต่กลับพบว่ามีประวัติการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รวม 2 ครั้ง ทั้งที่ตนไม่เคยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้แม้แต่ครั้งเดียว โดยที่ผ่านมาเคยมีเพียงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. มาตรวจอุจจาระให้ 1 ครั้งเท่านั้น ไม่เคยเข้าพบแพทย์และไม่เคยรับยา

ประเด็นที่ทำให้เจ้าของโพสต์สงสัยว่าไม่ใช่ข้อมูลของตน คือ รายละเอียดในระบบระบุส่วนสูง 164 เซนติเมตร แต่ส่วนสูงจริงของตนคือ 158 เซนติเมตร ซึ่งเป็นส่วนสูงนี้มาตลอดชีวิต จึงเชื่อว่าข้อมูลคนไข้ที่ถูกบันทึกไว้ไม่น่าจะเป็นของตนเอง

จากภาพที่เผยแพร่ พบว่ารายการที่ปรากฏเป็นการตรวจในแผนกงานเชิงรุก ประเภทผู้ป่วยนอก และมีรายการจ่ายยากลุ่มธาตุเหล็กและโฟลิก เช่น Fer. Fumarate และ Folic Acid ซึ่งเจ้าของโพสต์ตั้งคำถามว่า หากมีการจ่ายยาจริง โรงพยาบาลจ่ายยาให้ใคร ใครเป็นผู้มารับยา และมีการตรวจสอบตัวตนของผู้มารับหรือไม่

ส่อทุจริต? สาวเช็กแอปหมอพร้อม เจอประวัติรักษาที่ไม่เคยใช้ วิธีเช็ก &quot;ถูกสวมสิทธิ์&quot; หรือไม่

ติดต่อหน่วยงานแล้วแต่เรื่องยังไม่คืบ

เจ้าของโพสต์ระบุว่า ก่อนหน้านี้เคยลองติดต่อกรมบัญชีกลางเพื่อสอบถามเรื่องนี้แล้ว แต่ได้รับคำแนะนำให้ไปหาหลักฐานมายืนยันเอง ทำให้เรื่องยืดเยื้อ และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไรต่อ จึงมาสอบถามในกลุ่มว่ามีใครเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันบ้าง

พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องค่าใช้จ่าย แต่เป็นเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลและข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิสำคัญของประชาชนทุกคน และควรได้รับการตรวจสอบให้ชัดเจน

ทำความเข้าใจระบบหมอพร้อม

สำหรับแอปหมอพร้อม เป็นแพลตฟอร์มสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ที่พัฒนาจากแอปจองฉีดวัคซีนโควิดในอดีต มาเป็นซูเปอร์แอปด้านสุขภาพ โดยเปิดตัวเวอร์ชันใหม่เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 ทำหน้าที่รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากโรงพยาบาลหลายสังกัดเข้าด้วยกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงประวัติการรักษา ผลตรวจ และประวัติการรับวัคซีนของตนเองได้

ด้วยความที่ระบบเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานพยาบาลจำนวนมาก การที่ประชาชนสามารถเห็นประวัติของตนเองได้ จึงเป็นทั้งข้อดีในแง่ความโปร่งใส และเป็นช่องทางให้ตรวจพบความผิดปกติได้เร็วขึ้น เช่นในกรณีนี้

ประชาชนควรทำอย่างไร วิธีเช็กประวัติการรักษาในแอปหมอพร้อม

แม้เรื่องนี้จะยังเป็นเพียงคำบอกเล่าและอยู่ระหว่างหาคำตอบ แต่กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีให้ทุกคนหมั่นตรวจสอบประวัติการรักษาของตนเองในแอปหมอพร้อม

หมอะร้อมใช้งานได้สองช่องทางหลัก คือแอปพลิเคชันหมอพร้อม และไลน์ทางการหมอพร้อม เลือกใช้ช่องทางใดก็ได้ตามถนัด

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ค้นหาคำว่า หมอพร้อม ใน App Store สำหรับ iPhone หรือ Google Play สำหรับ Android แล้วติดตั้งให้เรียบร้อย สังเกตว่าเป็นแอปทางการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อไม่ให้โหลดแอปปลอม

หากไม่อยากติดตั้งแอป สามารถใช้ผ่านไลน์ได้ โดยเพิ่มเพื่อนไลน์ทางการหมอพร้อม แล้วใช้งานผ่านเมนูในไลน์ได้เลย

ขั้นตอนที่ 2 สร้างบัญชีและลงทะเบียน

เปิดแอปแล้วกดสร้างบัญชีใหม่ จากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานได้จริง เพราะระบบจะส่งรหัส OTP มาให้ยืนยัน

เมื่อได้รับรหัส OTP ให้กรอกเพื่อยืนยันตัวตน แล้วตั้งรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานครั้งต่อไป พร้อมกดยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนเพื่อปลดล็อกข้อมูลการรักษา

จุดนี้สำคัญ เพราะการดูข้อมูลสุขภาพเชิงลึก เช่น ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาล จำเป็นต้องผ่านการพิสูจน์และยืนยันตัวตน หรือที่เรียกว่า Health ID ก่อน เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้คนอื่นเข้าถึงได้

การยืนยันตัวตนทำได้หลายวิธี ทั้งการยืนยันผ่านระบบในแอปด้วยการถ่ายภาพบัตรประชาชนและใบหน้า หรือหากระบบไม่รองรับ สามารถนำบัตรประชาชนตัวจริงไปยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์ของโรงพยาบาลรัฐที่เข้าร่วมได้ในวันเวลาราชการ เจ้าหน้าที่จะเปิดใช้งานให้ทันที

ขั้นตอนที่ 4 เข้าดูประวัติการรักษา

เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อย ให้เข้าไปที่เมนูข้อมูลสุขภาพหรือประวัติสุขภาพ จะเห็นหมวดข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติการรักษา โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา การจ่ายยา ผลตรวจแล็บ สัญญาณชีพ และใบส่งต่อ

ในหมวดประวัติการรักษา ระบบจะแสดงรายการการเข้ารับบริการ โดยระบุวันที่ ชื่อสถานพยาบาล แผนกที่เข้ารับบริการ และรายละเอียดการรักษาในแต่ละครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความถูกต้อง

นี่คือขั้นที่กรณีของคุณสาวสอนเรา ให้ไล่ดูทีละรายการว่าตรงกับความจริงหรือไม่ โดยเฉพาะสามจุด

จุดแรก ชื่อสถานพยาบาลและวันที่ ว่าเป็นที่ที่เราเคยไปจริงหรือไม่ จุดที่สอง ข้อมูลพื้นฐานร่างกาย เช่น ส่วนสูงและน้ำหนัก ว่าตรงกับตัวเราไหม เพราะในกรณีที่เป็นข่าว ส่วนสูงในระบบไม่ตรงกับตัวจริงคือสัญญาณแรกที่ทำให้เจ้าตัวสงสัย จุดที่สาม รายการจ่ายยา ว่าเป็นยาที่เราเคยได้รับจริงหรือไม่

วิธีเช็กประวัติรักษา ในแอปหมอพร้อม

ถ้าเจอข้อมูลที่ไม่ใช่ของเรา ต้องทำอย่างไร

หากพบรายการที่ไม่ตรงกับความจริง สิ่งแรกที่ต้องทำคือ เก็บภาพหน้าจอที่แสดงรายการผิดปกติไว้เป็นหลักฐาน พร้อมวันเวลาที่ตรวจพบ

จากนั้นติดต่อโรงพยาบาลที่ปรากฏชื่อในระบบโดยตรง เพื่อขอตรวจสอบว่าใครเป็นผู้มาใช้สิทธิ์ และแจ้งว่าข้อมูลไม่ตรงกับตัวเรา ควบคู่กับการติดต่อหน่วยงานที่ดูแลสิทธิการรักษาของเรา เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1330 สำหรับสิทธิบัตรทอง หรือกรมบัญชีกลางสำหรับสิทธิข้าราชการ

หากเชื่อว่าถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิชอบ สามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPC ได้อีกทางหนึ่ง

ควรเช็กบ่อยแค่ไหน

แม้ไม่มีข้อกำหนดตายตัว แต่แนะนำให้เข้าไปตรวจสอบอย่างน้อยทุกไม่กี่เดือน หรือทุกครั้งที่รู้สึกว่ามีความผิดปกติ เช่น ได้รับใบแจ้งสิทธิหรือข้อความเกี่ยวกับการรักษาที่เราไม่ได้ไป การตรวจสอบสม่ำเสมอช่วยให้เห็นปัญหาได้เร็ว และปกป้องทั้งสิทธิการรักษาและข้อมูลส่วนตัวของเราเอง

ที่มา: โพสต์จากกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค, กระทรวงสาธารณสุข, Thai PBS Policy Watch

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

คนอื่นหยุด แต่เราทำงาน? 29 ก.ค. บริษัทไม่หยุดผิดกฎหมายไหม

21 วินาที ที่แล้ว
โรงเรียนบ้านเสม็ด อาลัยเด็กแฝดป.1 จมน้ำเสียชีวิต ข่าว

อาลัย เด็กแฝด ป.1 จมน้ำเสียชีวิตคู่ แม่ใจสลาย สูญเสียลูกชายพร้อมกัน

3 นาที ที่แล้ว
เอ็นดูมาก! กู้ชีพช็อตฟีล รับผีกะส่งโรงพยาบาล หลังรับแจ้งนักเรียนปวดท้อง พอเห็นหน้าถึงกับสะดุ้ง ข่าว

เอ็นดูมาก! กู้ชีพช็อตฟีล รับผีกะส่งโรงพยาบาล หลังรับแจ้งนักเรียนปวดท้อง พอเห็นหน้าถึงกับสะดุ้ง

15 นาที ที่แล้ว
ทางด่วนฟรี 3 สายทาง วิ่งยาวหยุดยาว 28-30 ก.ค. 69 ข่าว

ทางด่วนฟรี 3 สายทาง 28-30 ก.ค.นี้ วิ่งยาว 63 ด่าน

35 นาที ที่แล้ว
สรุปไทม์ไลน์ สาววัย 34 ร้องขอความเป็นธรรม แพ้ยารุนแรง ตาซ้ายบอด ผ่าตัด 15 ครั้ง ข่าว

สรุปไทม์ไลน์ สาววัย 34 แพ้ยารุนแรง SJS ตาบอดข้างซ้าย หลังฉีดยา 3 เข็มติด สู้คดี รพ.เอกชน มา 2 ปี

35 นาที ที่แล้ว
รัฐบาลจ่อยุบ หน่วยงานซ้ำซ้อน &quot;ธนาคารที่ดิน&quot; ควบรวม สคทช. สิ้นเดือน ก.ย. 69 ข่าว

รัฐบาลจ่อยุบ หน่วยงานซ้ำซ้อน “ธนาคารที่ดิน” ควบรวม สคทช. สิ้นเดือน ก.ย. 69

37 นาที ที่แล้ว
สั่งเด้ง ผกก.สภ.คลองหลวง เซ่นปมคลิปเสียงฉาว ถูกกล่าวหาเรียกรับส่วยโรงเบียร์ แลกเปิดเกินเวลา ข่าว

สั่งเด้ง ผกก.สภ.คลองหลวง เซ่นปมคลิปเสียงฉาว ถูกกล่าวหาเรียกรับส่วยโรงเบียร์ แลกเปิดเกินเวลา

47 นาที ที่แล้ว
ทนายพัฒน์ แฉอดีตลูกทุ่งยุกก่อน 90 ฟ้องหย่าเมีย บันเทิง

ใครกัน? อดีตลูกทุ่งยุคก่อน 90 ฟ้องหย่าเมีย ที่แท้ซุกมาดามฝรั่ง จับได้คารีสอร์ต

50 นาที ที่แล้ว
เตือนภัย! สาวเรียกแกร็บคาร์ ถูกคนขับหื่น บังคับนั่งเบาะหน้า ลวนลามบนรถ ล่าสุดแจ้งความแล้ว ข่าว

เตือนภัย! สาวเรียกแกร็บคาร์ ถูกคนขับหื่น บังคับนั่งเบาะหน้า ลวนลามบนรถ ล่าสุดแจ้งความแล้ว

54 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 27 ก.ค. 69 เปิดตลาดพุ่ง 350 บาท ทองแท่งขาย 65,200

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ส่อทุจริต? แอปหมอพร้อม โผล่ประวัติรักษาไม่เคยใช้ วิธีเช็ก “ถูกสวมสิทธิ์” หรือไม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
MK Buffet รายเดือน เปิดขายวันนี้ 27 ก.ค. 69 เริ่ม 1,495 บาท เช็ก 4 แพ็กเกจ ข่าว

MK Buffet รายเดือน เปิดขายวันนี้ 27 ก.ค. 69 เริ่ม 1,495 บาท เช็ก 4 แพ็กเกจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สธ.เร่งตรวจสอบประวัติรักษาหมอพร้อม ยืนยันระบบปกติไม่พบช่องโหว่ ข่าว

เร่งตรวจแอปฯ หมอพร้อม ข้อมูลไม่ตรงจริง หวั่นถูกสวมสิทธิ ยืนยันระบบปกติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นอิตาลี งานเข้าไม่จบ สื่อบ้านเกิดขุดประวัติยับ เป็นลูกหลานข้าราชการ ลามถึงรัฐมนตรีศึกษาธิการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเลย 28 กรกฎาคม 2569 ใครหยุดบ้าง ราชการ เอกชน ธนาคาร ขนส่ง เศรษฐกิจ

เช็กเลย 28 กรกฎาคม 2569 ใครหยุดบ้าง ราชการ เอกชน ธนาคาร ขนส่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะเทือนใจ พนง. 300 ชีวิตตกงานกะทันหัน หลังเจ้าของโรงงานโดนโจรใต้ซุ่มยิงดับ ข่าว

สะเทือนใจ พนง. 300 ชีวิตตกงานกะทันหัน หลังเจ้าของโรงงานโดนโจรใต้ซุ่มยิงดับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวไทยรับหิ้วโดนคุมตัวที่ญี่ปุ่น หลังเจอยาไอซ์ซุกซองกาแฟ วอนหน่วยงานช่วยเหลือ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ดูสด ไทย พบ เวียดนาม วอลเลย์บอลชาย SEA V Cup 2026 รอบชิงเหรียญทอง เลก 2

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสหรัฐฯ เข้าสอบเหตุไฟไหม้บ้านหรู ตาย 8 ศพ เป็นเด็ก 6 ศพ คาดฆ่าตัวตาย

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ดูสด บราซิล พบ ตุรกี วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบชิงเหรียญทอง MONOMAX

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” รวมโมเม้นต์ซึ้งคู่ “ทักษิณ” อวยพรพ่อฉลองวันเกิดอายุครบ 77 ปี

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดหน้า “อับดุล” ผู้ต้องสงสัย ขับรถพุ่งชนขบวน LGBTQ+ ตาย 1 ศพ เจ็บ 16 ราย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาหาร

ชาไทย อร่อย หวานมัน แต่มีประโยชน์ไหม?

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กทพ. อำนวยความสะดวก ประกาศยกเว้นค่าผ่านทาง 3 สาย ช่วง 28-30 ก.ค.

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” รับเรื่อง หลังเพจดังหนุน เอาผิด “ยิ่งชีพ iLaw” คดีหมิ่นประมาทถึงที่สุด

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 09:40 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปไทม์ไลน์ สาววัย 34 ร้องขอความเป็นธรรม แพ้ยารุนแรง ตาซ้ายบอด ผ่าตัด 15 ครั้ง

สรุปไทม์ไลน์ สาววัย 34 แพ้ยารุนแรง SJS ตาบอดข้างซ้าย หลังฉีดยา 3 เข็มติด สู้คดี รพ.เอกชน มา 2 ปี

เผยแพร่: 27 กรกฎาคม 2569
รัฐบาลจ่อยุบ หน่วยงานซ้ำซ้อน &quot;ธนาคารที่ดิน&quot; ควบรวม สคทช. สิ้นเดือน ก.ย. 69

รัฐบาลจ่อยุบ หน่วยงานซ้ำซ้อน “ธนาคารที่ดิน” ควบรวม สคทช. สิ้นเดือน ก.ย. 69

เผยแพร่: 27 กรกฎาคม 2569
สั่งเด้ง ผกก.สภ.คลองหลวง เซ่นปมคลิปเสียงฉาว ถูกกล่าวหาเรียกรับส่วยโรงเบียร์ แลกเปิดเกินเวลา

สั่งเด้ง ผกก.สภ.คลองหลวง เซ่นปมคลิปเสียงฉาว ถูกกล่าวหาเรียกรับส่วยโรงเบียร์ แลกเปิดเกินเวลา

เผยแพร่: 27 กรกฎาคม 2569
ทนายพัฒน์ แฉอดีตลูกทุ่งยุกก่อน 90 ฟ้องหย่าเมีย

ใครกัน? อดีตลูกทุ่งยุคก่อน 90 ฟ้องหย่าเมีย ที่แท้ซุกมาดามฝรั่ง จับได้คารีสอร์ต

เผยแพร่: 27 กรกฎาคม 2569
Back to top button