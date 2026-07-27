MK Buffet รายเดือน เปิดขายวันนี้ 27 ก.ค. 69 เริ่ม 1,495 บาท เช็ก 4 แพ็กเกจ
MK เปิดแพ็กเกจบุฟเฟต์เหมาจ่าย 4 แบบ ใช้สิทธิ์ตลอดเดือนสิงหาคม แพ็ก Unlimited จำกัด 100 สิทธิ์ ส่วนอีก 3 แพ็กเกจเริ่มขายเที่ยงวันนี้
MK Restaurants เปิดขาย MK Buffet Subscription แพ็กเกจบุฟเฟต์เหมาจ่ายรายเดือนวันนี้ 27 กรกฎาคม 2569 ราคาเริ่มต้น 1,495 บาท ใช้รับประทาน MK Buffet คุ้มเกินคุ้ม 299 บาท ตลอดเดือนสิงหาคม 2569
แพ็กเกจ Unlimited ราคา 2,990 บาท จำกัดเพียง 100 สิทธิ์ เริ่มเปิดขายผ่าน LINE Official ของ MK เวลา 09.00 น. ส่วนแพ็กเกจแบบกำหนดจำนวนครั้งอีก 3 รายการ เริ่มขายเวลา 12.00 น. ผ่าน LINE และสาขาที่ร่วมรายการ
ราคา MK Buffet Subscription ทั้ง 4 แพ็กเกจ
แพ็กเกจทั้งหมดกำหนดให้ 1 คนใช้ได้ 1 แพ็กเกจ มีรายละเอียดดังนี้
Unlimited Package ราคา 2,990 บาท
- รับประทานบุฟเฟต์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดเดือน แต่ใช้ได้สูงสุดวันละ 1 ครั้ง จำกัดการขาย 100 สิทธิ์
คุ้มแมกซ์ ราคา 2,990 บาท
- จ่าย 10 ครั้ง ฟรี 3 ครั้ง รวมใช้สิทธิ์ได้ 13 ครั้ง
คุ้มพลัส ราคา 2,093 บาท
- จ่าย 7 ครั้ง ฟรี 2 ครั้ง รวมใช้สิทธิ์ได้ 9 ครั้ง
คุ้มคุ้ม ราคา 1,495 บาท
- จ่าย 5 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง รวมใช้สิทธิ์ได้ 6 ครั้ง
แพ็กเกจเปิดขายตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2569 ใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 สิงหาคม 2569 ที่ MK Restaurants ซึ่งให้บริการบุฟเฟต์ราคา 299 บาท โดยมีสาขาบิ๊กซี โลตัส โฮมโปร และสาขาที่ร่วมรายการรวมกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
ซื้อ MK Buffet Subscription ที่ไหน
ผู้ที่ต้องการซื้อ Unlimited Package ต้องดำเนินการผ่าน LINE Official ของ MK เท่านั้น เนื่องจากแพ็กเกจนี้จำกัดจำนวนผู้ซื้อ 100 คน
ส่วนแพ็กเกจคุ้มแมกซ์ คุ้มพลัส และคุ้มคุ้ม สามารถซื้อผ่าน LINE Official หรือซื้อที่ MK Restaurants ในศูนย์การค้าโลตัส บิ๊กซี โฮมโปร และสาขาที่ร่วมรายการ
Unlimited ต่างจากแพ็กเกจแบบกำหนดจำนวนครั้งอย่างไร
แม้ Unlimited Package และแพ็กเกจคุ้มแมกซ์จะมีราคาเท่ากันที่ 2,990 บาท แต่เงื่อนไขการใช้ต่างกัน
Unlimited Package ใช้ได้สูงสุดวันละ 1 ครั้ง ระบบจะแสดง QR Code ใหม่วันละครั้ง และไม่สามารถสะสมคะแนนสมาชิกได้ ส่วนแพ็กเกจคุ้มแมกซ์ใช้ได้รวม 13 ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน ระบบ QR Code รีเฟรชทุก 1 ชั่วโมง และยังสะสมคะแนนสมาชิกได้ตามปกติ
ดังนั้น ลูกค้าที่ตั้งใจรับประทานมากกว่า 13 ครั้งในเดือนสิงหาคม อาจเหมาะกับ Unlimited Package มากกว่า ขณะที่คนที่ต้องการใช้หลายสิทธิ์ในวันเดียว หรือมั่นใจว่าจะใช้ไม่เกิน 13 ครั้ง ควรพิจารณาแพ็กเกจแบบกำหนดจำนวนครั้ง
MK Buffet รายเดือนคุ้มไหม
เมื่อหารราคาแพ็กเกจด้วยจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่
- คุ้มคุ้ม 6 ครั้ง เฉลี่ยประมาณ 249 บาทต่อครั้ง
- คุ้มพลัส 9 ครั้ง เฉลี่ยประมาณ 233 บาทต่อครั้ง
- คุ้มแมกซ์ 13 ครั้ง เฉลี่ย 230 บาทต่อครั้ง
ส่วน Unlimited Package จะมีต้นทุนเท่ากับราคาปกติเมื่อใช้ครบ 10 ครั้ง และเริ่มถูกกว่าการจ่ายครั้งละ 299 บาทเมื่อใช้ตั้งแต่ 11 ครั้งขึ้นไป หากใช้ครบทุกวันในเดือนสิงหาคมจำนวน 31 ครั้ง จะเฉลี่ยประมาณ 96.50 บาทต่อครั้ง
อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อควรประเมินจำนวนครั้งที่จะใช้จริง เพราะแพ็กเกจไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกได้ สิทธิ์ที่ใช้ไม่หมดจะสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม และไม่สามารถนำไปทบในเดือนถัดไปได้
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมเมนูซื้อเพิ่ม เช่น กุ้งสด ซีฟู้ด เครื่องดื่ม หรือไอศกรีม การซื้อแพ็กเกจไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นและส่วนลดสมาชิกได้ โดยบริษัทสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่กำหนด
MK ระบุว่า หลังเปิดบุฟเฟต์ราคา 299 บาทมาครบหนึ่งปี พบลูกค้าที่ใช้บริการบ่อยที่สุดถึง 188 ครั้งต่อปี หรือเฉลี่ยมากกว่า 15 ครั้งต่อเดือน จึงนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาแพ็กเกจรายเดือนสำหรับกลุ่มลูกค้าที่กลับมาใช้บริการเป็นประจำ
สรุปแบบเข้าใจง่าย หากปกติกินบุฟเฟต์ครั้งละ 299 บาท แพ็กเกจ คุ้มคุ้ม ราคา 1,495 บาท ใช้ได้ 6 ครั้ง ตกมื้อละประมาณ 249 บาท, คุ้มพลัส ราคา 2,093 บาท ใช้ได้ 9 ครั้ง ตกมื้อละประมาณ 233 บาท และ คุ้มแมกซ์ ราคา 2,990 บาท ใช้ได้ 13 ครั้ง ตกมื้อละ 230 บาท ส่วนแพ็กเกจ Unlimited ราคา 2,990 บาท ต้องกินอย่างน้อย 10 ครั้งจึงเท่ากับราคาปกติ และเริ่มคุ้มตั้งแต่มื้อที่ 11 เป็นต้นไป หากกิน 15 ครั้งจะตกมื้อละประมาณ 199 บาท, กิน 20 ครั้งตกมื้อละประมาณ 150 บาท และหากใช้ครบ 31 วันจะเหลือเฉลี่ยมื้อละประมาณ 96 บาท ดังนั้น คนที่กินเดือนละ 6 ถึง 13 ครั้งควรเลือกแพ็กเกจตามจำนวนสิทธิ์ ส่วนสายกินประจำเกิน 13 ครั้ง Unlimited คุ้มที่สุด แต่ต้องมั่นใจว่าใช้จริง เพราะสิทธิ์หมดอายุสิ้นเดือนและราคานี้ยังไม่รวมเมนูซื้อเพิ่ม เครื่องดื่ม หรือไอศกรีม
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