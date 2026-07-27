วัยรุ่นอิตาลี งานเข้าไม่จบ สื่อบ้านเกิดขุดประวัติยับ เป็นลูกหลานข้าราชการ ลามถึงรัฐมนตรีศึกษาธิการ
กรณีกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีส่งเสียงดังและด่าทอผู้โดยสารหญิงชาวไทยบนรถไฟฟ้า BTS ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่เฉพาะในไทย สื่อกระแสหลักของอิตาลีเกือบทุกสำนักรายงานเรื่องนี้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม และวางกรอบข่าวไปในทางเดียวกัน คือความน่าอับอายของชาติ
สำนักข่าวที่รายงาน ได้แก่ ANSA ซึ่งเป็นสำนักข่าวแห่งชาติของอิตาลี, Sky TG24, Adnkronos, TGCom24, Il Fatto Quotidiano, Il Post, Il Messaggero, Italpress และ Today.it นอกจากนี้ยังมีสื่อสายการศึกษาอย่าง Orizzonte Scuola และ Tecnica della Scuola รวมถึงสื่อท้องถิ่นแคว้นซิซิลีอย่าง BlogSicilia
คำที่สื่ออิตาลีใช้ซ้ำมากที่สุดคือ figuraccia แปลว่าการทำตัวน่าขายหน้า และ caso diplomatico หรือกรณีพิพาททางการทูต
Il Fatto Quotidiano พาดหัวด้วยประโยคที่จุดชนวนความไม่พอใจโดยตรงว่า “ขอโทษที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณ” พร้อมรายงานว่าคลิปมียอดชมกว่า 14 ล้านครั้ง
ไม่มีสำนักข่าวใดแก้ต่างให้กลุ่มวัยรุ่น ทุกสำนักรายงานไปในทางประณามพฤติกรรมและแสดงความอับอายแทนประเทศตัวเอง
ที่แท้เป็นลูกหลานข้าราชการอิตาลี
Il Post รายงานว่ากลุ่มวัยรุ่นเดินทางมาไทยในโครงการทัศนศึกษาที่จัดโดยบริษัท Travelling Fox ซึ่งจัดทริปให้บุตรหลานของข้าราชการอิตาลี โดยได้รับการสนับสนุนจาก INPS หรือสถาบันประกันสังคมแห่งชาติของอิตาลี หมายความว่าทริปนี้ใช้กลไกรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่ทริปเอกชนล้วน
ด้าน Il Messaggero ระบุว่ากลุ่มดังกล่าวเป็นนักเรียนมัธยมปลายจากจังหวัดอากริเจนโต แคว้นซิซิลี ส่วนผู้เสียหายเป็นหญิงไทยอายุ 25 ปี
ผู้บริหารแคว้นซิซิลีขอโทษ คุยรัฐมนตรีศึกษาธิการแล้ว
มิมโม ตูราโน ผู้ตรวจการด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพแห่งแคว้นซิซิลี โพสต์ขอโทษด้วยตัวเอง โดยเผยแพร่คลิปบางส่วนพร้อมข้อความว่าได้พูดคุยกับจูเซปเป วัลดิตารา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคุณธรรมแล้ว
ตูราโนเรียกเหตุการณ์นี้ว่าน่าตำหนิและไม่เหมาะสม พร้อมระบุว่าตนรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งและตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ด้าน CNDDU ซึ่งเป็นเครือข่ายครูผู้สอนวิชาสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอิตาลี ออกแถลงการณ์แสดงความกังวล โดยระบุว่าการที่คณะผู้แทนทางการทูตต้องออกมาแยกตัวจากพฤติกรรมของนักเรียนที่อยู่ระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ ถือเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่งทั้งในเชิงการศึกษาและเชิงสถาบัน
แถลงการณ์ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ ragazzata หรือความซนของเด็ก และไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่อธิบายได้ด้วยกลไกโซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียว เมื่อพฤติกรรมของคนกลุ่มหนึ่งส่งผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาพลักษณ์ของชาติ ระบบการศึกษาต้องกลับมาทบทวนความรับผิดชอบของตัวเอง
ก่อนหน้านี้ ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ 3 ภาษา แสดงความเสียใจและขอประณามพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มนี้อย่างถึงที่สุด โดยยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้สะท้อนถึงค่านิยมของชาวอิตาลีส่วนใหญ่ และไม่อาจแทนมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศได้
พร้อมกันนี้ ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอตัวแทนวัยรุ่นอิตาลี 4 คนที่อยู่ในเหตุการณ์ ยกมือไหว้กล่าวขอโทษคนไทยและวัฒนธรรมไทย โดยวัยรุ่นคนที่พูดประโยคเหยียดเรื่องเงินยอมรับว่าเงินไม่สามารถซื้อความเคารพได้ ขณะที่ตัวแทนกลุ่มระบุว่า นักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ป่วนบนรถไฟฟ้า BTS จะถูกส่งตัวกลับประเทศอิตาลีโดยเร็วที่สุด
ด้านคดี ตำรวจไทยเปรียบเทียบปรับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวคนละ 1,000 บาท ในข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้า ส่วนคนที่ชูนิ้วกลางถูกตั้งข้อหาเพิ่มฐานกระทำการอันควรขายหน้าในที่สาธารณะ รวมค่าปรับ 2,000 บาท เมื่อชำระค่าปรับแล้วทั้งสองฝ่ายตกลงยุติเรื่อง
ผู้เสียหายเปิดเผยว่าตำรวจแนะนำอัตราค่าปรับดังกล่าวเพื่อให้คดียุติเร็ว แม้โทษปรับสูงสุดจะอยู่ที่ 10,000 บาท และระบุว่าเธอมองเห็นความจริงใจในคำขอโทษ จึงเห็นว่าคนที่ยอมรับผิดควรได้รับโอกาสอีกครั้ง
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