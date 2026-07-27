เร่งตรวจแอปฯ หมอพร้อม ข้อมูลไม่ตรงจริง หวั่นถูกสวมสิทธิ ยืนยันระบบปกติ
สธ. เร่งตรวจสอบประวัติรักษาแอปฯ หมอพร้อมคลาดเคลื่อน หวั่นถูกสวมสิทธิ ยืนยันระบบส่วนกลางทำงานปกติ เปิด 2 ช่องทางให้ประชาชนแจ้งแก้ไขข้อมูล
วันนี้ (27 ก.ค. 69) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีประชาชนพบข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อม ไม่ตรงกับการรับบริการจริงจนเกิดความกังวลเรื่องการสวมสิทธิการรักษาพยาบาล รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลแล้ว พบว่าระบบทำงานเป็นปกติ แสดงข้อมูลตรงตามที่ได้รับจากหน่วยบริการ ไม่พบความผิดพลาดของระบบส่วนกลาง ตอนนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง เร่งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้แม่นยำขึ้น
หากประชาชนพบประวัติการรักษาหรือรายการรับบริการไม่ตรงกับความเป็นจริง สามารถแจ้งตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูลได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
- โรงพยาบาล หน่วยบริการที่มีชื่อปรากฏในรายการ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ระบบหมอพร้อม
ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายรวมบริการสุขภาพดิจิทัล (Super App) ไว้ในแอปพลิเคชันหมอพร้อม ผ่านระบบ MOPH PHR หรือประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนี้ทำหน้าที่รับ บันทึก และแสดงประวัติการเข้ารับบริการสุขภาพจากหน่วยบริการต่างๆ ตรวจสอบย้อนหลังได้ถึงหน่วยงานและบุคคลที่นำเข้าข้อมูล ประชาชนเปิดดูประวัติการรักษาของตนเองได้ตลอดเวลา เพื่อใช้ติดตามดูแลสุขภาพและตรวจสอบความถูกต้องของการรับบริการ
ข้อมูลจาก : thaigov
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