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เตือนภัย! สาวเรียกแกร็บคาร์ ถูกคนขับหื่น บังคับนั่งเบาะหน้า ลวนลามบนรถ ล่าสุดแจ้งความแล้ว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 09:39 น.
เตือนภัย! สาวเรียกแกร็บคาร์ ถูกคนขับหื่น บังคับนั่งเบาะหน้า ลวนลามบนรถ ล่าสุดแจ้งความแล้ว

เตือนภัย! สาวเรียกแกร็บคาร์ ถูกคนขับหื่น บังคับนั่งเบาะหน้า ลวนลามบนรถ ล่าสุดแจ้งความแล้ว ยันยันไม่ได้สมยอมและรู้สึกกลัวมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เรื่องราวเตือนภัยผ่านกลุ่ม อุดร มีข่าว มีหมอลำ งานบุญ มีเหตุการณ์ต่างๆ บอกด้วย หลังเรียกใช้บริการรถผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถ แล้วถูกคนขับรถลวนลามขณะเดินทาง พร้อมกับภาพแผนที่ของแอปพลิเคชันดังกล่าวที่มีใบหน้าคนขับและทะเบียนรถ โดยระบุว่า

“สวัสดีค่ะ วันนี้หนูนั่งแกร็บรถยนต์ พี่คนในรูปเลยค่ะ เขาได้ลวนลามหนู ตอนแรกเขาถามเรื่องอยู่บ้านที่นี่หรอครับ ทำงานอะไร แล้วไปไหน หนูเลยบอกว่าจะไปเล่นกับเพื่อนค่ะแล้วแกร็บเลยพูดขึ้นมาว่าบอกเพื่อนว่าไปช้าหน่อยได้มั้ย หนูไปต่อกับพี่ได้รึป่าว สักชั่วโมงครึ่งชั่วโมง แล้วเขาก็บังคับให้หนูมานั่งเบาะข้างหน้าค่ะ

หนูกลัวมากกลัวจนไม่ได้คิดอะไรมีแค่กลัวอย่างเดียว เขาก็เลยขอแลกใลน์ไว้ค่ะ เขาจับขาหนูกับพุงแล้วก็จับนมค่ะ หนูยืนยันนะคะว่าหนูปฏิเสธทุกอย่าง ไม่ได้สมยอมหรืออะไร หนูเป็นแค่ผู้หญิงหนูกลัวมาก ๆ ค่ะ

โพสต์เตือนภัยจากผู้โดยสารหญิงที่ถูกคนขับรถลวนลามทางเพศ
FB/ อุดร มีข่าว มีหมอลำ งานบุญ มีเหตุการณ์ต่างๆ บอกด้วย

ตอนนี้ หนูกำลังไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ หนูขอลงเหตุการณ์ไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่ชอบนั่งแกร็บนะคะ มีทั้งแกร็บดีและแกร็บไม่ดี อยากให้ผู้หญิงทุกคนระวังด้วยนะคะ ใครเจอพี่คนนี้ระวังด้วยนะคะ”

จากโพสต์ดังกล่าวได้มีผู้ใช้รายหนึ่งคอมเมนต์สอบถามถึงเหตุผลที่เจ้าของโพสต์ไม่หนีหรือขอความช่วยเหลือจากคนอื่น ด้านเจ้าของโพสต์จึงตอบกลับว่า “หนูกลัวจนไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะ อีกอย่างหนูใส่เหล็กที่ขาวิ่งแล้วเจ็บค่ะกลัวขัดขืนหรือหนีแล้วโดนทำร้ายค่ะ”

ขณะที่ชาวเน็ตส่วนหนึ่งได้แนะนำให้เจ้าของโพสต์แจ้งรายงานพฤติกรรมคนขับผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว พร้อมกับให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการกับชายคนขับรถต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 09:39 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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