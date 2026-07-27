เศรษฐกิจ

เช็กเลย 28 กรกฎาคม 2569 ใครหยุดบ้าง ราชการ เอกชน ธนาคาร ขนส่ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 09:08 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 09:08 น.
เช็กเลย 28 กรกฎาคม 2569 ใครหยุดบ้าง ราชการ เอกชน ธนาคาร ขนส่ง

28 กรกฎาคม 2569 ใครหยุดบ้าง เปิดปฏิทินวันหยุดยาวปลายเดือน ราชการ เอกชน ธนาคาร ขนส่ง

ปลายเดือนกรกฎาคม 2569 มีวันหยุดสำคัญติดกันหลายวัน จนหลายคนสับสนว่าวันไหนหยุด วันไหนไม่หยุด และแต่ละกลุ่มได้หยุดไม่เท่ากัน บทความนี้สรุปให้ชัดในที่เดียว

28 กรกฎาคม 2569 เป็นวันอะไร

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2569 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปี วันนี้เป็นวันที่ทุกภาคส่วนหยุดตรงกัน ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และธนาคาร

ไล่ดูวันหยุดยาว 3 วันติด

ช่วงปลายเดือนนี้มีวันหยุด 3 วันเรียงกัน แต่แต่ละวันมีเงื่อนไขต่างกัน ต้องดูให้ดี

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2569 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 หยุดทั้งราชการ เอกชน และธนาคาร

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 วันอาสาฬหบูชา หยุดทั้งราชการ เอกชน และธนาคาร

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569 วันเข้าพรรษา หยุดเฉพาะหน่วยงานราชการ ส่วนธนาคารและเอกชนส่วนใหญ่เปิดทำการตามปกติ

ข้าราชการและหน่วยงานราชการ ได้หยุด 3 วันเต็ม คือ 28 29 และ 30 กรกฎาคม

ภาคเอกชน โดยทั่วไปหยุด 2 วัน คือ 28 และ 29 กรกฎาคม ส่วนวันที่ 30 กรกฎาคมส่วนใหญ่ทำงานตามปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท เพราะกฎหมายกำหนดวันหยุดตามประเพณีขั้นต่ำ 13 วันต่อปี แต่ละที่จึงเลือกวันหยุดไม่เหมือนกัน

ธนาคาร หยุด 2 วัน คือ 28 และ 29 กรกฎาคม ตามประกาศปฏิทินวันหยุดของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนวันที่ 30 กรกฎาคม ธนาคารเปิดทำการปกติ ช่วงที่ธนาคารปิด ยังสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม

เช็กเลย 28 กรกฎาคม 2569 ใครหยุดบ้าง ราชการ เอกชน ธนาคาร ขนส่ง

ธนาคารในห้างเปิดไหม

สาขาสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าจะยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ประชาชนสามารถเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงิน ฝากเงิน ถอนเงิน ชำระบิล เปิดบัญชีใหม่ได้ สถาบันการเงินแต่ละแห่งอาจกำหนดเวลาเปิดปิดแตกต่างกันตามเวลาทำการของพื้นที่นั้น

ขนส่งและบริการสาธารณะ

สำหรับการเดินทาง ระบบขนส่งสาธารณะให้บริการตามปกติในวันหยุด ทั้งรถไฟฟ้า รถเมล์ รถไฟ และรถทัวร์ระหว่างจังหวัด แต่เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวที่คนเดินทางกลับต่างจังหวัดและท่องเที่ยวจำนวนมาก ผู้โดยสารควรเผื่อเวลาและจองตั๋วล่วงหน้า โดยเฉพาะรถทัวร์และรถไฟ

ส่วนไปรษณีย์ไทยและบริการขนส่งพัสดุ ในวันหยุดนักขัตฤกษ์มักปรับลดหรืองดให้บริการบางส่วน ผู้ที่ต้องส่งของด่วนควรตรวจสอบกับผู้ให้บริการแต่ละรายก่อน

เทคนิคลาหยุดยาว

สำหรับผู้ที่อยากได้วันหยุดต่อเนื่อง หากลาเพิ่มในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคมเพียงวันเดียว ข้าราชการจะได้หยุดยาวถึง 6 วันติด ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม และหากลาเพิ่มวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคมด้วย จะได้หยุดยาวถึง 9 วันรวด ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2569

ทั้งนี้ เดือนกรกฎาคม 2569 ไม่มีวันหยุดชดเชย และไม่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 09:08 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 09:08 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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