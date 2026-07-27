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สะเทือนใจ พนง. 300 ชีวิตตกงานกะทันหัน หลังเจ้าของโรงงานโดนโจรใต้ซุ่มยิงดับ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 08:58 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 08:58 น.
สะเทือนใจ พนง. 300 ชีวิตตกงานกะทันหัน หลังเจ้าของโรงงานโดนโจรใต้ซุ่มยิงดับ

สะเทือนใจ โรงไม้ 3 ดาว ยะลา ประกาศปิดกิจการ หลังเฮียชัชเจ้าของถูกซุ่มยิงเสียชีวิต คนงานกว่า 300 ชีวิตขาดรายได้

เหตุลอบสังหารนักธุรกิจเจ้าของโรงไม้ยางพารารายใหญ่ในจังหวัดยะลา ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นวงกว้าง เมื่อครอบครัวตัดสินใจปิดกิจการเพราะห่วงความปลอดภัย ทำให้คนงานหลายร้อยชีวิตต้องขาดรายได้ทันที

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 10.00 น. เกิดเหตุคนร้ายซุ่มยิงนายชัชวาลย์ บูรณะเรข หรือเฮียชัช อายุ 60 ปี นักธุรกิจเจ้าของโรงงานไม้สามดาวพาราวู้ด หรือโรงไม้ 3 ดาว บริเวณหน้าอาคารสำนักงานของบริษัท ในพื้นที่บ้านเจาะปันตัง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา ทำให้เฮียชัชได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา

โรงงานแห่งนี้เคยตกเป็นเป้าหมายการก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง ทั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 วันที่ 22 มีนาคม 2567 วันที่ 10 พฤษภาคม 2569 และล่าสุดคือเหตุยิงเฮียชัชเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ขณะที่ผลตรวจพิสูจน์อาวุธก่อนหน้านี้ระบุว่า ปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระบอกเดียวกับคดียิงอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เมื่อปี 2568

วันที่ 26 กรกฎาคม 2569 เพจหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เปิดเผยว่า ภายหลังเฮียชัชเสียชีวิต ภรรยาและลูกๆ ซึ่งเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยมาโดยตลอด ได้ตัดสินใจปิดกิจการ โดยระบุว่าจะไม่ขอสู้ต่อและไม่ทำธุรกิจต่อแล้ว

ข้อมูลจากเพจระบุว่า ก่อนหน้านี้ครอบครัวเคยอยากให้ปิดโรงงานเพื่อความปลอดภัย แต่ด้วยความห่วงใยชาวบ้านของเฮียชัชที่เกรงว่าลูกจ้างจะขาดรายได้ จึงยอมฝืนดำเนินกิจการต่อมาโดยตลอด

การปิดกิจการทำให้คนงานราว 300 คนต้องตกงานทันที ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่พึ่งพารายได้หลักจากโรงงานแห่งนี้ในการดูแลครอบครัว

เพจระบุถึงความเดือดร้อนว่า ในภาวะที่หางานยาก ชาวบ้านบางคนไม่มีสวนยางเป็นของตนเอง และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก็ยังผ่อนไฟแนนซ์อยู่ จึงต้องเผชิญความยากลำบากในการหารายได้ต่อไป พร้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเฮียชัช และให้กำลังใจพนักงานทั้งหมดให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้

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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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