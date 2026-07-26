สาวไทยรับหิ้วโดนคุมตัวที่ญี่ปุ่น หลังเจอยาไอซ์ซุกซองกาแฟ วอนหน่วยงานช่วยเหลือ
อีกแล้ว! สาวไทยรับหิ้วโดนคุมตัวที่ญี่ปุ่น หลังเจอยาไอซ์ซุกซองกาแฟ วอนหน่วยงานช่วยเหลือ ยอมรับว่าลูกสาวไม่รอบคอบ มั่นใจว่าไม่เกี่ยวยาเสพติด
ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้รับร้องเรียนจาก นายธนาศักดิ์ ทองน้อย อายุ 53 ปี และ น.ส.กันยาวีร์ เฟื่องเพียร อายุ 45 ปี สองสามีภรรยา แจ้งว่า น.ส.จุฑาทิพย์ ทองน้อย อายุ 28 ปี บุตรสาว ถูกควบคุมตัวที่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบสัมภาระของ น.ส.จุฑาทิพย์ พบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟ
โดย นายศราวุธ แฟนของ น.ส.จุฑาทิพย์ กล่าวว่า เมื่อปีที่แล้ว แฟนสาวได้ตั้งกลุ่มไลน์ชื่อ THIENTHIEN SHOP (เทียนเทียน ช็อป) เพื่อรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และคนไทยที่จะฝากของไปประเทศญี่ปุ่น จนกระทั่งเมื่อวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้มีผู้ใช้ชื่อไลน์ว่า ing ing ทักข้อความมาในกลุ่มว่าจะจ้างให้หิ้วของไปที่ประเทศญี่ปุ่น โดยแพ็กสินค้าน้ำหนักรวม 12 กก.ใส่ไว้ในกล่องสีน้ำตาล ปิดสก็อตเทปหนาแน่น ซึ่งตนไม่แน่ใจว่าแฟนได้เปิดกล่องดูหรือไม่ว่าข้างในเป็นอะไร ที่ผ่านมาลูกค้าคนนี้เคยจ้างให้ไปส่งแล้ว 1 ครั้งเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม จึงไม่ได้เอะใจอะไร จนกระทั่งวันที่ 12 ก.ค.เวลาประมาณ 07.00 น.เครื่องลงที่สนามบินญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบสัมภาระของทุกคนปรากฏว่าแฟนสาว ได้ถูกเจ้าหน้าที่สนามบินควบคุมตัว
ซึ่งตนและเพื่อนได้ถูกเจ้าหน้าที่สนามบินนำตัวไปสอบสวนตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00 น.-19.00 น. หลังสอบสวนเสร็จ เจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวตนกับเพื่อน เหลือเพียง น.ส.จุฑาทิพย์ แต่ยังไม่มีการแจ้งว่ามีความผิดอะไร วันต่อมาตนได้ไปที่กงสุลใหญ่ฟุกุโอกะ เพื่อติดต่อขอทราบรายละเอียดเรื่องแฟนสาว เขาบอกให้รอทางตำรวจญี่ปุ่นติดต่อมาอีกครั้ง เพราะยังอยู่ในกระบวนการสอบสวน ต่อมาทางกงสุลแจ้งว่าตรวจพบสารกระตุ้น แต่ไม่ทราบว่ามาจากสินค้าชิ้นไหน
จนกระทั่งวันที่ 22 ก.ค.ทางครอบครัวของแฟนสาวได้รับหนังสือจากทางกงสุล แจ้งว่าพบยาไอซ์อยู่ในซองกาแฟ ซึ่งวันนั้นพวกตนหิ้วของไปทั้งหมด 9 กล่อง ลูกค้าทุกคนได้มาติดต่อรับสินค้า ยกเว้นของลูกค้าที่ใช้ชื่อ ing ing ไม่มีการติดต่อมารับสินค้า และได้ทำการบล็อคช่องทางการติดต่อไปแล้ว ซึ่งลูกค้าคนดังกล่าวได้โอนเงินค่าจ้างมาให้จำนวน 3,600 บาท โดยใช้ชื่อบัญชี HO THI MAI
ทางแม่กล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา ทางครอบครัวได้รับแจ้งจากกงสุลไทย ว่าลูกสาวถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ข้อหานำเข้ายาเสพติด (ยาไอซ์) ตอนนั้นรู้สึกตกใจมากจึงรีบไปลงบันทึกประจำวันที่ สภ.บางบัวทอง เพื่อขอดูกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านที่ลูกสาวอยู่ ว่าใครเป็นคนเอาพัสดุมาส่ง ซึ่งตอนนี้ทราบข้อมูลแล้วและนำหลักฐานทั้งหมดมอบให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.บางบัวทอง ไปหมดแล้ว ตอนนี้เป็นห่วงลูกสาวมาก เพราะติดต่อไม่ได้เลย อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วย และอยากให้ตรวจสอบบุคคลที่นำพัสดุซุกยาเสพติดมาให้ลูกสาวไปส่งที่ประเทศญี่ปุ่นว่ามีความเกี่ยวข้องกับที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้หรือไม่
ตอนนี้ทางครอบครัวต้องรับสภาพที่ลูกสาวถูกจับ เพราะไม่รอบคอบ ไม่ตรวจสอบสินค้าในกล่องให้ดี ขอยืนยันว่าตั้งแต่เล็กจนโต ลูกสาวไม่เคยมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย ขอความกรุณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ป.ป.ส. เผยตัวการใหญ่ยาเสพติดคดี “แอร์มีนา” หนีออกนอกประเทศแล้ว
- ตำรวจเร่งล่าตัว “รินริน” ตัวละครสำคัญคดี “แอร์มีนา” ลุยปราบทุกคนในขบวนการขนยา
- รวบสองผัวเมีย รับจ้างส่งพัสดุเฮโรอีนให้มีนา คาดเกี่ยวข้องกับเครือข่ายข้ามชาติ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: