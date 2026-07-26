วอลเลย์บอล

ดูสด ไทย พบ เวียดนาม วอลเลย์บอลชาย SEA V Cup 2026 รอบชิงเหรียญทอง เลก 2

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ก.ค. 2569 16:03 น.| อัปเดต: 26 ก.ค. 2569 16:04 น.

พรีวิวไทย พบ เวียดนาม ชิงแชมป์ SEA V.Cup 2026 เลก 2 ที่จาการ์ตา ถ่ายทอดสด 26 ก.ค. เวลา 19.00 น. ทาง GMM25 และ oneD พร้อมสถิติการเจอกันและฟอร์มล่าสุด

ศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์อาเซียน SEA V.Cup 2026 เลก 2 เดินทางถึงนัดตัดสิน วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 ทีมชาติไทยจะพบเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศ ที่สนาม Jakarta International Velodrome กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เริ่มแข่งเวลา 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ก่อนหน้านั้นเวลา 15.30 น. เป็นคิวชิงอันดับ 3 ระหว่างเจ้าภาพอินโดนีเซียกับกัมพูชา

รายการนี้จัดโดยสมาพันธ์วอลเลย์บอลอาเซียน (SAVA) ปีนี้เป็นครั้งที่ 4 ของฝ่ายชาย และเปลี่ยนชื่อจาก SEA V.League มาเป็น SEA V.Cup พร้อมเพิ่มเมียนมาเข้ามาเป็นทีมที่ 6 ทีมที่คว้าแชมป์แต่ละเลกจะได้สิทธิ์ไปแข่ง AVC Cup 2027

ไทยแก้มือสำเร็จ ทะลุชิงแบบไร้ที่ติ

ทัพนักตบหนุ่มไทยภายใต้การคุมทีมของ ปาร์ค กี วอน เปิดหัวเลก 2 ด้วยการชนะเมียนมา 3-0 ก่อนจะเฉือนเวียดนาม 3-2 ในเกมชี้ชะตากลุ่มบี จบรอบแบ่งกลุ่มเป็นแชมป์กลุ่มด้วย 5 คะแนน

รอบรองชนะเลิศคือเกมล้างตาของแท้ ไทยเจอกัมพูชา ทีมที่เพิ่งเขี่ยตัวเองตกรอบด้วยสกอร์ 1-3 ในเลก 1 คราวนี้กลับเอาคืนได้เด็ดขาด ชนะรวด 3-0 เซต 25-18, 25-19 และ 25-18

การเข้าชิงครั้งนี้ทำให้ไทยมีลุ้นแชมป์ชายสมัยที่ 4 หลังเคยคว้ามาแล้วทั้งสองเลกในปี 2024 และเลก 1 เมื่อปี 2025

วอลเลย์บอลชายเวียดนามมาแรงกว่าที่คิด

ฝั่งเวียดนามอยู่ภายใต้การนำของ เฟเดริโก รัมปาซโซ กุนซือชาวอิตาลีที่เพิ่งเข้ามารับงานได้ไม่กี่เดือน จบเลก 1 ที่ฟิลิปปินส์เพียงอันดับ 4 หลังแพ้ไทยทั้งรอบแบ่งกลุ่มและนัดชิงอันดับ 3

มาถึงจาการ์ตา เวียดนามเสริมทัพด้วยตัวเซต ตรัน ฮว่าย เฟือง และบอลกลาง บุ่ย ซวน เตี๊ยน เพื่อเพิ่มตัวเลือกในสองตำแหน่งสำคัญ

ผลตอบแทนมาถึงในรอบรองชนะเลิศ เมื่อสวนกลับเจ้าภาพอินโดนีเซียได้สำเร็จ ชนะ 3-1 เซต 22-25, 25-22, 25-19 และ 25-18 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 12 นาที ตัวชูโรงคือ เหงียน หง็อก ถ่วน ที่กระหน่ำไป 23 คะแนน ตามด้วย ดินห์ วัน เฟือง 14 คะแนน เซือง วัน เตี๊ยน 12 คะแนน และ ตรัน ซวี เตวี๊ยน 10 คะแนน

น่าสนใจตรงที่เวียดนามยังไม่เคยคว้าแชมป์ SEA V.League หรือ SEA V.Cup ประเภทชายเลยสักครั้ง ผลงานดีที่สุดคือรองแชมป์เลก 2 ในปี 2023 และ 2025

สถิติการเจอกัน 5 นัดหลังสุด

– 23 ก.ค. 2569 (SEA V.Cup 2026 เลก 2 รอบแบ่งกลุ่ม) ไทย ชนะ 3-2
– 19 ก.ค. 2569 (SEA V.Cup 2026 เลก 1 ชิงอันดับ 3) ไทย ชนะ 3-1 (23-25, 30-28, 25-20, 28-26)
– 16 ธ.ค. 2568 (ซีเกมส์ ครั้งที่ 33) ไทย ชนะ 3-0
– 18 ก.ค. 2568 (SEA V.League 2025 เลก 2) ไทย แพ้ 2-3
– 11 ก.ค. 2568 (SEA V.League 2025 เลก 1) ไทย แพ้ 1-3

ปี 2569 ไทยเอาชนะเวียดนามมาแล้ว 3 นัดรวด แต่ปี 2568 เป็นเวียดนามที่ชนะรวด 2 นัด สถิติจึงบอกว่าไม่มีใครได้เปรียบขาด

เกมรอบแบ่งกลุ่มเมื่อ 23 กรกฎาคม ปาร์ค กี วอน เลือกพัก อนุรักษ์ พันธ์รัมย์ และ อมรเทพ คนหาญ ไว้ข้างสนาม แล้วส่ง นภาเดช พินิจดี กับ ชัยวัฒน์ ถุงคำ เป็นหัวหอกแทน ขณะที่เวียดนามลงเต็มชุด แต่ยังแพ้ 2-3 หลังนำไปก่อน 2 เซต

รอบชิงชนะเลิศไทยมีแนวโน้มส่งชุดจัดเต็ม โดยมี กฤษฎา นิลไสว กัปตันทีม คุมเกมบล็อกกลางตาข่าย

จุดที่เวียดนามน่ากลัวคือความสูงและเกมบล็อกที่เหนียว บวกกับบอลหัวเสาที่หนักหน่วงจาก หง็อก ถ่วน ซึ่งพิสูจน์ตัวเองมาแล้วกับอินโดนีเซีย ถ้าไทยรับลูกเสิร์ฟไม่อยู่ เกมจะยาวถึงเซต 5 อีกครั้ง

อีกประเด็นคือความสดของร่างกาย เวียดนามเพิ่งผ่านเกม 4 เซตกับเจ้าภาพต่อหน้ากองเชียร์เต็มสนาม ส่วนไทยจบงานเร็วกว่าด้วยการชนะรวด 3 เซต

ช่องทางรับชม

ถ่ายทอดสดทางทีวีดิจิทัลช่อง GMM25 (หมายเลข 25) และชมออนไลน์ฟรีผ่านแอปพลิเคชัน oneD รวมถึงเว็บไซต์ oneD.net เริ่มเวลา 19.00 น

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ก.ค. 2569 16:03 น.| อัปเดต: 26 ก.ค. 2569 16:04 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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