ตำรวจสหรัฐฯ เข้าสอบเหตุไฟไหม้บ้านหรู ตาย 8 ศพ เป็นเด็ก 6 ศพ คาดฆ่าตัวตาย
ตำรวจสหรัฐฯ เข้าสอบเหตุไฟไหม้บ้านหรูในรัฐมิชิแกน ตาย 8 ศพ เป็นเด็ก 6 ศพ คาดเป็นเหตุฆาตกรรม-ฆ่าตัวตาย
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสอบสวนเหตุไฟไหม้บ้านในรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นเด็กอายุ 5-15 ปี จำนวน 6 ศพ
เบื้องต้นมีการเปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิต 2 ศพได้แก่ นาย คริสโตเฟอร์ คาโรลคีวิค กับ นาง อแมนด้า คาโรลคีวิค ซึ่งทางโรงเรียนเปิดเผยว่า นางอแมนด้าเป็นที่รักของนักเรียนและเป็นคนทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนมากๆ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเป็นเหตุ “ฆาตกรรม-ฆ่าตัวตาย” พร้อมบอกด้วยว่าพบว่าผู้เสียชีวิตบางศพเสียชีวิตจากอาวุธปืน แต่ไม่ได้ระบุว่ากี่ศพ
ร้อยตำรวจเอก จาค็อบ สปาร์ค จากสำนักงานนายอำเภอ ได้บรรยายถึงเหตุการณ์อันน่าสลดใจนี้ว่าเป็นเรื่องที่ “ซับซ้อน” ระหว่างการแถลงข่าว ทั้งนี้ตำรวจจำเป็นต้องทำการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงอีกครั้ง
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