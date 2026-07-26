ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสหรัฐฯ เข้าสอบเหตุไฟไหม้บ้านหรู ตาย 8 ศพ เป็นเด็ก 6 ศพ คาดฆ่าตัวตาย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.ค. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 26 ก.ค. 2569 14:49 น.

ตำรวจสหรัฐฯ เข้าสอบเหตุไฟไหม้บ้านหรูในรัฐมิชิแกน ตาย 8 ศพ เป็นเด็ก 6 ศพ คาดเป็นเหตุฆาตกรรม-ฆ่าตัวตาย 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสอบสวนเหตุไฟไหม้บ้านในรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นเด็กอายุ 5-15 ปี จำนวน 6 ศพ

เบื้องต้นมีการเปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิต 2 ศพได้แก่ นาย คริสโตเฟอร์ คาโรลคีวิค กับ นาง อแมนด้า คาโรลคีวิค ซึ่งทางโรงเรียนเปิดเผยว่า นางอแมนด้าเป็นที่รักของนักเรียนและเป็นคนทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนมากๆ

ภาพก่อนเกิดเหตุ

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเป็นเหตุ “ฆาตกรรม-ฆ่าตัวตาย” พร้อมบอกด้วยว่าพบว่าผู้เสียชีวิตบางศพเสียชีวิตจากอาวุธปืน แต่ไม่ได้ระบุว่ากี่ศพ

ร้อยตำรวจเอก จาค็อบ สปาร์ค จากสำนักงานนายอำเภอ ได้บรรยายถึงเหตุการณ์อันน่าสลดใจนี้ว่าเป็นเรื่องที่ “ซับซ้อน” ระหว่างการแถลงข่าว ทั้งนี้ตำรวจจำเป็นต้องทำการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงอีกครั้ง

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.ค. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 26 ก.ค. 2569 14:49 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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