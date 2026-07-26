ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” รวมโมเม้นต์ซึ้งคู่ “ทักษิณ” อวยพรพ่อฉลองวันเกิดอายุครบ 77 ปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.ค. 2569 14:16 น.| อัปเดต: 26 ก.ค. 2569 14:16 น.

อิ๊งค์ แพทองธาร รวมโมเม้นต์ซึ้งคู่ ทักษิณ ชินวัตร อวยพรพ่อฉลองวันเกิดอายุครบ 77 ปี รักพ่อมากเกินกว่าจะหาคำไหนมาบรรยาย

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ไอจีสตอรี อวยพรวันคล้ายวันเกิดของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้เป็นพ่อ อายุครบ 77 ปี โดยเขียนข้อความระบุว่า “Happy birthday daddy you are the love of my life ,Love you beyond words , you are my everything happy birthday daddy”

หรือแปลว่า “สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณพ่อ พ่อคือคนที่หนูรักที่สุดในชีวิต รักพ่อมากเกินกว่าจะหาคำไหนมาบรรยายได้ พ่อคือทุกสิ่งทุกอย่างของหนู สุขสันต์วันเกิดค่ะคุณพ่อ” นอกจากนี้ยังรวมหลายๆโมเม้นต์พ่อลูกในอินสตาแกรมสตอรี่อีกด้วย

สำหรับ ทักษิณ ชินวัตร เกิดวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 โดยช่วงที่ผ่านมานายทักษิณได้เดินทางไปพบแพทย์ที่นครโคโลญ ประเทศเยอรมนี

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.ค. 2569 14:16 น.| อัปเดต: 26 ก.ค. 2569 14:16 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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