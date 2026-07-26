“อิ๊งค์” รวมโมเม้นต์ซึ้งคู่ “ทักษิณ” อวยพรพ่อฉลองวันเกิดอายุครบ 77 ปี
อิ๊งค์ แพทองธาร รวมโมเม้นต์ซึ้งคู่ ทักษิณ ชินวัตร อวยพรพ่อฉลองวันเกิดอายุครบ 77 ปี รักพ่อมากเกินกว่าจะหาคำไหนมาบรรยาย
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ไอจีสตอรี อวยพรวันคล้ายวันเกิดของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้เป็นพ่อ อายุครบ 77 ปี โดยเขียนข้อความระบุว่า “Happy birthday daddy you are the love of my life ,Love you beyond words , you are my everything happy birthday daddy”
หรือแปลว่า “สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณพ่อ พ่อคือคนที่หนูรักที่สุดในชีวิต รักพ่อมากเกินกว่าจะหาคำไหนมาบรรยายได้ พ่อคือทุกสิ่งทุกอย่างของหนู สุขสันต์วันเกิดค่ะคุณพ่อ” นอกจากนี้ยังรวมหลายๆโมเม้นต์พ่อลูกในอินสตาแกรมสตอรี่อีกด้วย
สำหรับ ทักษิณ ชินวัตร เกิดวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 โดยช่วงที่ผ่านมานายทักษิณได้เดินทางไปพบแพทย์ที่นครโคโลญ ประเทศเยอรมนี
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