เปิดหน้า “อับดุล” ผู้ต้องสงสัย ขับรถพุ่งชนขบวน LGBTQ+ ตาย 1 ศพ เจ็บ 16 ราย
เปิดหน้าผู้ต้องสงสัย ขับรถพุ่งชนขบวน LGBTQ+ ในกรุงเบอร์ลิน ตาย 1 ศพ เจ็บ 16 ราย ระบุชื่อ “อับดุล บี” อายุ 21 ปี คาดมีอาวุธ
จากกรณีเกิดเหตุรถพุ่งชนประชาชนในงานไพรด์ (Pride) เฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ ได้รับบาดเจ็บ 16 ราย โดยในจำนวนดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายราย
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงเบอร์ลินได้เปิดเผยชื่อและใบหน้าผู้ต้องสงสัย โดยระบุว่าชื่อ “อับดุล บี.” อายุ 21 ปี รูปร่างผอม
ตำรวจระบุเพิ่มเติมว่า เชื่อว่ามีบุคคลอย่างน้อยหนึ่งคนหลบหนีออกจากยานพาหนะหลังจากนั้น นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายจากการถูกอาวุธมีคมแทง ขอให้ประชาชนอย่าเผชิญหน้า เนื่องจากมีอาวุธ
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พบรถตู้ที่คาดว่าเกิดเหตุจอดอยู่ที่สวนสาธารณะเทียร์การ์เทน โดยตำรวจคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะขับรถชนต้นไม้ก่อนจะลงจากรถและวิ่งหลบหนี
สำหรับงานดังกล่าวนั้น เป็นขบวนพาเหรดไพรด์ เดินเฉลิมฉลองกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ+ ซึ่งถือเป็นงานการเฉลิมฉลองใหญ่ที่สุดในยุโรป ก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ร่วมงานต่างเฉลิมฉลองกันอย่างสงบสุข โดยมีการเดินขบวนไปทั่วเมืองเป็นเวลาหลายชั่วโมง พร้อมทั้งเต้นรำไปกับเสียงดนตรีพร้อมกับขบวนรถแห่ราว 80 คันที่เข้าร่วมในงาน
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