ข่าว

กทพ. อำนวยความสะดวก ประกาศยกเว้นค่าผ่านทาง 3 สาย ช่วง 28-30 ก.ค.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.ค. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 26 ก.ค. 2569 13:36 น.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย อำนวยความสะดวก ประกาศยกเว้นค่าผ่านทาง 3 สาย สามารถผ่านฟรี ช่วงวันที่ 28-30 ก.ค. 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ในวันหยุดราชการ จำนวน 3 วัน ตั้งแต่ วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2569 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 (วันอาสาฬหบูชา) และ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569 (วันเข้าพรรษา) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. – 24.00 น. โดยผู้ใช้ทางพิเศษ 3 สายทางต่อไปนี้ สามารถผ่านฟรี ได้แก่

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ดินแดง-บางนา-ดาวคะนอง) จำนวน 21 ด่าน
ทางพิเศษศรีรัช (แจ้งวัฒนะ-บางโคล่-ศรีนครินทร์) จำนวน 32 ด่าน
ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน

โดยการยกเว้นค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร จึงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทาง และขับรถตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตลอดการเดินทาง ขับปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทาง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

เปิดหน้า “อับดุล” ผู้ต้องสงสัย ขับรถพุ่งชนขบวน LGBTQ+ ตาย 1 ศพ เจ็บ 16 ราย

9 นาที ที่แล้ว
อาหาร

ชาไทย อร่อย หวานมัน แต่มีประโยชน์ไหม?

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กทพ. อำนวยความสะดวก ประกาศยกเว้นค่าผ่านทาง 3 สาย ช่วง 28-30 ก.ค.

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” รับเรื่อง หลังเพจดังหนุน เอาผิด “ยิ่งชีพ iLaw” คดีหมิ่นประมาทถึงที่สุด

47 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“แก๊ก Slot Machine” เตรียมพักการแสดงยาว เข้ารับการรักษาโรคซึมเศร้าจริงจัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ท่าเรือ” ปิดบิ๊กดีลเซ็น “จู๊ด เบลล์” ร่วมทีม เติมขุมกำลังลุย 5 รายการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลเวียดนาม สั่งจำคุกคนขับรถ ลากวัยรุ่นหญิงไกล 10 เมตร ไม่หยุดไม่อยากจ่ายค่าชดเชย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจขอนแก่น รวบหนุ่มพิรุธเป้าตุง ตำรวจขอค้นเจอซุกยาบ้าในกางเกงใน 2,000 เม็ด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เจอตัวแล้ว “บังแจ็ค” อยู่ไหน หลังขาดการติดต่อไป 2 สัปดาห์ ไม่ได้โดนอุ้ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

LIVE จีน พบ อิตาลี วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ชิงอันดับ 3 ถ่ายทอดสด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินเล็กตกใส่หลังคาบ้านในเยอรมัน เสียชีวิต 1 ศพ สูญหายอีก 1 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลือ! มาเลเซีย เตรียมจัดการแข่งขัน F1 หลังสถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่สงบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังเบรก หลังทัวร์ไทยบุกถล่มรีวิว 1 ดาว โรงแรมที่วัยรุ่นอิตาลีพัก ระวังโดนฟ้อง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน แถลงโต้ข่าวบิดเบือน “รอมฎอน” บอกรัฐบาลห้ามใช้กำลังกับ BRN

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยสะดุ้ง เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยสาวทาตัวดำทั้งตัว ที่แท้รับบทเป็น “ผีกะ” วันภาษาไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! รถตู้พุ่งชนฝูงชนงานฉลองเพศทางเลือก ในกรุงเบอร์ลิน ตาย 1 เจ็บ 16 ราย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ข่าวดี! วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกยูเนสโก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วงทศกัณฐ์ แจ้งข่าวเศร้า “พี่เบนซ์” ช่างซาวด์ เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จบดราม่า! สั่งปรับชาวอิตาลีถ่อยบนรถไฟฟ้า 1,000 บาท พร้อมยกมือไหว้เจ้าของคลิป

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าของคลิป เข้าแจ้งความกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีบน BTS เอาผิดหมิ่นประมาท-กระทำอนาจาร

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ลาว พบ ไทย ชิงแชมป์อาเซียน 2026 คืนนี้ ช่องไหน เช็กลิงก์ที่นี่

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

กินไข่ต้มทุกเช้าดีไหม ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นแนะเติมอีก 2 อย่าง

1 วัน ที่แล้ว
ลุ้นข่าวดี! ยูเนสโก เตรียมขึ้นทะเบียน วัดพระมหาธาตุฯ เป็นมรดกโลกแห่งที่ 9 ข่าว

ลุ้นข่าวดี! ยูเนสโก เตรียมขึ้นทะเบียน วัดพระมหาธาตุฯ เป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้

1 วัน ที่แล้ว
ลิเดีย อิบติซาม นักแสดงมาเลเซียเสียชีวิตวัย 45 ปี ข่าวต่างประเทศ

สิ้น นักแสดงมาเลเซีย ป่วยแพ้ภูมิตัวเอง โรครุมเร้า-อวัยวะล้มเหลว จากไปวัย 45 ปี

2 วัน ที่แล้ว
อดีตดาวโป๊ ชนะเลือกตั้ง คว้าเก้าอี้ สว. ชูนโยบายคุ้มครองสิทธิคนวงการหนังผู้ใหญ่ ข่าวต่างประเทศ

อดีตดาวโป๊ ชนะเลือกตั้ง สว. ชูนโยบายคุ้มครองสิทธิคนในวงการหนังผู้ใหญ่

2 วัน ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.ค. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 26 ก.ค. 2569 13:36 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดหน้า “อับดุล” ผู้ต้องสงสัย ขับรถพุ่งชนขบวน LGBTQ+ ตาย 1 ศพ เจ็บ 16 ราย

เผยแพร่: 26 กรกฎาคม 2569

ชาไทย อร่อย หวานมัน แต่มีประโยชน์ไหม?

เผยแพร่: 26 กรกฎาคม 2569

“อนุทิน” รับเรื่อง หลังเพจดังหนุน เอาผิด “ยิ่งชีพ iLaw” คดีหมิ่นประมาทถึงที่สุด

เผยแพร่: 26 กรกฎาคม 2569

“แก๊ก Slot Machine” เตรียมพักการแสดงยาว เข้ารับการรักษาโรคซึมเศร้าจริงจัง

เผยแพร่: 26 กรกฎาคม 2569
Back to top button