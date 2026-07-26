กทพ. อำนวยความสะดวก ประกาศยกเว้นค่าผ่านทาง 3 สาย ช่วง 28-30 ก.ค.
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย อำนวยความสะดวก ประกาศยกเว้นค่าผ่านทาง 3 สาย สามารถผ่านฟรี ช่วงวันที่ 28-30 ก.ค.
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ในวันหยุดราชการ จำนวน 3 วัน ตั้งแต่ วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2569 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 (วันอาสาฬหบูชา) และ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569 (วันเข้าพรรษา) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. – 24.00 น. โดยผู้ใช้ทางพิเศษ 3 สายทางต่อไปนี้ สามารถผ่านฟรี ได้แก่
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ดินแดง-บางนา-ดาวคะนอง) จำนวน 21 ด่าน
ทางพิเศษศรีรัช (แจ้งวัฒนะ-บางโคล่-ศรีนครินทร์) จำนวน 32 ด่าน
ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน
โดยการยกเว้นค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร จึงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทาง และขับรถตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตลอดการเดินทาง ขับปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทาง
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