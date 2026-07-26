ดูสด บราซิล พบ ตุรกี วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบชิงเหรียญทอง MONOMAX
วอลเลย์บอลวันนี้ บราซิล พบ ตุรกี ชิงชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ถ่ายทอดสดวันนี้ 18.30 น. MONOMAX
ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 จะได้แชมป์คนใหม่แน่นอนในค่ำวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 เมื่อบราซิลพบตุรกีในนัดชิงชนะเลิศ ที่สนาม East Asian Games Dome เมืองมาเก๊า
เกมเริ่มเวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย เป็นการดวลกันของทีมอันดับ 2 กับอันดับ 3 ของโลก และเป็นการรีแมตช์เกมชิงเหรียญทองแดงโอลิมปิก ปารีส 2024
บราซิลล้มแชมป์เก่า ทวงบัลลังก์ที่ไม่เคยได้
บราซิลคือทีมที่ยังไม่เคยคว้าแชมป์ VNL เลยสักครั้ง ทั้งที่มีเหรียญในมือแล้วถึง 4 เหรียญ แต่เป็นเหรียญเงินทั้งหมด จากปี 2019, 2021, 2022 และ 2025
ทัพแซมบ้าจบรอบแบ่งกลุ่มเป็นอันดับ 3 ด้วยสถิติชนะ 9 แพ้ 3 เก็บ 26 คะแนน จากนั้นตามแซงเอาชนะญี่ปุ่น 3-1 เซต ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย
รอบรองชนะเลิศ บราซิลโค่นอิตาลี แชมป์เก่า 2 สมัยติด และเจ้าของอันดับ 1 ของโลก ไปได้ 3-2 เซต 21-25, 25-21, 26-24, 21-25 และ 15-12
อานา คริสตินา เป็นตัวทำแต้มสูงสุดของเกมด้วย 23 คะแนน ส่วน จูเลีย เบิร์กมันน์ และ โรซามาเรีย มอนติเบลเลอร์ เติมคนละ 15 คะแนน พาทีมเข้าชิงชนะเลิศ VNL เป็นครั้งที่ 5
ตุรกีกลับมาผงาดอีกครั้ง
ตุรกีเข้ารอบสุดท้ายในฐานะทีมอันดับ 4 ของรอบแบ่งกลุ่ม ด้วยสถิติชนะ 9 แพ้ 3 เก็บ 25 คะแนน
รอบ 8 ทีม สุลต่านตบสาวตามแซงแคนาดา 3-1 เซต โดย เมลิสซา วาร์กัส กระหน่ำไป 27 คะแนน ก่อนจะเล่นงานเจ้าภาพจีนแบบไม่เสียเซตในรอบตัดเชือก ชนะ 3-0 25-21, 25-15 และ 25-20
วาร์กัสยังคงร้อนแรงด้วย 23 คะแนน สูงสุดของเกม ตามด้วย อิลคิน อายดิน 15 คะแนน
นี่คือการเข้าชิงชนะเลิศ VNL ครั้งที่ 3 ของตุรกี หลังได้เหรียญเงินในปี 2018 และคว้าแชมป์สมัยแรกในปี 2023 นอกจากนี้ยังมีเหรียญทองแดงปี 2021 ในตู้โชว์ แต่สองฤดูกาลหลังสุดกลับตกรอบ 8 ทีม จากการแพ้ในเซตตัดสินทั้งคู่
สถิติการเจอกัน บราซิลได้เปรียบชัดเจน
สองทีมพบกันในรายการระดับโลกมาแล้ว 19 นัด บราซิลชนะไป 14 นัด
ที่สำคัญกว่านั้นคือบราซิลกำลังชนะรวด 3 นัดติดต่อกัน รวมถึงชัยชนะ 4 เซต ในเกมชิงเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่ปารีส เมื่อ 2 ปีก่อน และผลเดียวกันอีกครั้งใน VNL 2025 ซึ่งเป็นการเจอกันหนล่าสุด
ชัยชนะครั้งสุดท้ายของตุรกีเหนือบราซิลย้อนไปถึงเกมคัดโอลิมปิกปี 2023 ซึ่งชนะรวด 3 เซต
เกมนี้วัดกันที่เกมรุกฝั่งขวาเป็นหลัก ตุรกีมี เมลิสซา วาร์กัส ที่ทำแต้มระดับ 23-27 คะแนนต่อเกมมาตลอดรอบน็อกเอาต์ ถ้าบราซิลสกัดบอลจากมือเธอไม่ได้ เกมจะยาว
ฝั่งบราซิลได้เปรียบเรื่องความสดของทีม แม้จะผ่านเกม 5 เซตมาก็จริง แต่ระบบเกมเร็วและแนวรับที่เหนียวคือสิ่งที่ทำให้ล้มอิตาลีได้
อีกประเด็นคือแรงกดดัน บราซิลแพ้รอบชิงมาแล้ว 4 ครั้ง ขณะที่ตุรกีเคยผ่านประสบการณ์คว้าแชมป์มาแล้ว
ช่องทางรับชม บราซิล ตุรกี
การแข่งขันถ่ายทอดสดทั่วโลกทาง VBTV ส่วนในไทย VNL 2026 ถ่ายทอดสดทาง Monomax ตลอดทัวร์นาเมนต์
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