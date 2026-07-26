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ดูสด บราซิล พบ ตุรกี วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบชิงเหรียญทอง MONOMAX

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ก.ค. 2569 14:37 น.| อัปเดต: 26 ก.ค. 2569 14:37 น.

วอลเลย์บอลวันนี้ บราซิล พบ ตุรกี ชิงชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ถ่ายทอดสดวันนี้ 18.30 น. MONOMAX

ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 จะได้แชมป์คนใหม่แน่นอนในค่ำวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 เมื่อบราซิลพบตุรกีในนัดชิงชนะเลิศ ที่สนาม East Asian Games Dome เมืองมาเก๊า

เกมเริ่มเวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย เป็นการดวลกันของทีมอันดับ 2 กับอันดับ 3 ของโลก และเป็นการรีแมตช์เกมชิงเหรียญทองแดงโอลิมปิก ปารีส 2024

บราซิลล้มแชมป์เก่า ทวงบัลลังก์ที่ไม่เคยได้

บราซิลคือทีมที่ยังไม่เคยคว้าแชมป์ VNL เลยสักครั้ง ทั้งที่มีเหรียญในมือแล้วถึง 4 เหรียญ แต่เป็นเหรียญเงินทั้งหมด จากปี 2019, 2021, 2022 และ 2025

ทัพแซมบ้าจบรอบแบ่งกลุ่มเป็นอันดับ 3 ด้วยสถิติชนะ 9 แพ้ 3 เก็บ 26 คะแนน จากนั้นตามแซงเอาชนะญี่ปุ่น 3-1 เซต ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย

รอบรองชนะเลิศ บราซิลโค่นอิตาลี แชมป์เก่า 2 สมัยติด และเจ้าของอันดับ 1 ของโลก ไปได้ 3-2 เซต 21-25, 25-21, 26-24, 21-25 และ 15-12

อานา คริสตินา เป็นตัวทำแต้มสูงสุดของเกมด้วย 23 คะแนน ส่วน จูเลีย เบิร์กมันน์ และ โรซามาเรีย มอนติเบลเลอร์ เติมคนละ 15 คะแนน พาทีมเข้าชิงชนะเลิศ VNL เป็นครั้งที่ 5

ตุรกีกลับมาผงาดอีกครั้ง

ตุรกีเข้ารอบสุดท้ายในฐานะทีมอันดับ 4 ของรอบแบ่งกลุ่ม ด้วยสถิติชนะ 9 แพ้ 3 เก็บ 25 คะแนน

รอบ 8 ทีม สุลต่านตบสาวตามแซงแคนาดา 3-1 เซต โดย เมลิสซา วาร์กัส กระหน่ำไป 27 คะแนน ก่อนจะเล่นงานเจ้าภาพจีนแบบไม่เสียเซตในรอบตัดเชือก ชนะ 3-0 25-21, 25-15 และ 25-20

วาร์กัสยังคงร้อนแรงด้วย 23 คะแนน สูงสุดของเกม ตามด้วย อิลคิน อายดิน 15 คะแนน

นี่คือการเข้าชิงชนะเลิศ VNL ครั้งที่ 3 ของตุรกี หลังได้เหรียญเงินในปี 2018 และคว้าแชมป์สมัยแรกในปี 2023 นอกจากนี้ยังมีเหรียญทองแดงปี 2021 ในตู้โชว์ แต่สองฤดูกาลหลังสุดกลับตกรอบ 8 ทีม จากการแพ้ในเซตตัดสินทั้งคู่

สถิติการเจอกัน บราซิลได้เปรียบชัดเจน

สองทีมพบกันในรายการระดับโลกมาแล้ว 19 นัด บราซิลชนะไป 14 นัด

ที่สำคัญกว่านั้นคือบราซิลกำลังชนะรวด 3 นัดติดต่อกัน รวมถึงชัยชนะ 4 เซต ในเกมชิงเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่ปารีส เมื่อ 2 ปีก่อน และผลเดียวกันอีกครั้งใน VNL 2025 ซึ่งเป็นการเจอกันหนล่าสุด

ชัยชนะครั้งสุดท้ายของตุรกีเหนือบราซิลย้อนไปถึงเกมคัดโอลิมปิกปี 2023 ซึ่งชนะรวด 3 เซต

เกมนี้วัดกันที่เกมรุกฝั่งขวาเป็นหลัก ตุรกีมี เมลิสซา วาร์กัส ที่ทำแต้มระดับ 23-27 คะแนนต่อเกมมาตลอดรอบน็อกเอาต์ ถ้าบราซิลสกัดบอลจากมือเธอไม่ได้ เกมจะยาว

ฝั่งบราซิลได้เปรียบเรื่องความสดของทีม แม้จะผ่านเกม 5 เซตมาก็จริง แต่ระบบเกมเร็วและแนวรับที่เหนียวคือสิ่งที่ทำให้ล้มอิตาลีได้

อีกประเด็นคือแรงกดดัน บราซิลแพ้รอบชิงมาแล้ว 4 ครั้ง ขณะที่ตุรกีเคยผ่านประสบการณ์คว้าแชมป์มาแล้ว

ช่องทางรับชม บราซิล ตุรกี

การแข่งขันถ่ายทอดสดทั่วโลกทาง VBTV ส่วนในไทย VNL 2026 ถ่ายทอดสดทาง Monomax ตลอดทัวร์นาเมนต์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ก.ค. 2569 14:37 น.| อัปเดต: 26 ก.ค. 2569 14:37 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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