ข่าวการเมือง

“อนุทิน” รับเรื่อง หลังเพจดังหนุน เอาผิด “ยิ่งชีพ iLaw” คดีหมิ่นประมาทถึงที่สุด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.ค. 2569 13:22 น.| อัปเดต: 26 ก.ค. 2569 13:22 น.

อนุทิน โพสต์รับเรื่อง หลังเพจดังหนุน เอาผิด ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการ iLaw คดีหมิ่นประมาท กล่าวหาฮั้ว สว. จนถึงที่สุด

จากกรณีที่พรรคภูมิใจไทย เตรียมฟ้องหมิ่นประมาท “ยิ่งชีพ อัชฌานนท์” อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw หลังยื่นหลักฐานเกี่ยวกับคดีฮั้วเลือก สว.

ซึ่งก่อนหน้านี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พรรคภูมิใจไทยได้มอบหมายให้นายศุภชัย ใจสมุทร ในฐานะฝ่ายกฎหมายพรรค ให้ไปฟ้องดำเนินคดีและจะไม่มีการยอมความโดยเด็ดขาด เนื่องจากการกล่าวหาแบบนี้ทำให้สมาชิกพรรคเกิดความเสียหายนั้น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก รักษาแผ่นดิน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า พวกเราขอสนับสนุนให้นายกอนุทินและผู้ที่เกี่ยวข้องฟ้องยิ่งชีพ ไอลอว์ จนถึงที่สุด

ซึ่งในคอมเม้นท์นั้นมีเพจเฟซบุ๊กของนายอนุทินเข้ามาแสดงความข้อความ โดยระบุว่า “รับทราบ รับปฏิบัติครับผม”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.ค. 2569 13:22 น.| อัปเดต: 26 ก.ค. 2569 13:22 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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