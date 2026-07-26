“แก๊ก Slot Machine” เตรียมพักการแสดงยาว เข้ารับการรักษาโรคซึมเศร้าจริงจัง
แก๊ก Slot Machine เตรียมพักการแสดงยาว เข้ารับการรักษาโรคซึมเศร้าจริงจัง โดยจะขึ้นแสดง Monster Music Festival ก่อนเข้ารับการรักษา
เพจเฟซบุ๊ก Slot Machine วงดนตรีดังได้โพสต์ข้อความระบุว่า “เรื่อง: แจ้งกำหนดการพักรักษาตัว นาย อธิราช ปิ่นทอง (แก๊ก Slot Machine)
ขอประกาศแจ้งให้แฟนเพลงและสื่อมวลชนทุกท่านทราบเนื่องจาก แก๊ก – อธิราช ปิ่นทอง สมาชิกวง Slotmachine มีความจำเป็นและความประสงค์ต้องการขอหยุดพักปฏิบัติงานการแสดงทั้งหมดเป็นการชั่วคราว เพื่อเข้าสู่กระบวนการการรักษาและฟื้นฟูจากอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า (Depression)
โดยกำหนดการณ์การแสดงงาน Monster Music Festival ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 นี้ จะเป็นงานสุดท้าย ก่อนที่แก๊กจะเข้าสู่กระบวนการรักษาตัวอย่างเต็มรูปแบบ
ทั้งนี้สมาชิกวงทั้งสามและทีมงานมีความเห็นร่วมกันว่า “การฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจของพี่แก๊กเองคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้”
เราจึงใคร่ขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนแฟนเพลงทุกคนมาร่วมส่งพลังใจดีๆให้กับพี่แก๊กในโชว์สุดท้ายนี้ไปด้วยกัน
สำหรับตารางงานการแสดงที่ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ ทางวง Slot Machine จะยังคงดำเนินงานต่อไปตามปกติ โดยจะมีเพื่อนๆศิลปินสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำการแสดงแทนร่วมกันชั่วคราว
ขอขอบพระคุณแฟนเพลง สื่อมวลชนและผู้จัดงานทุกท่านอย่างสูงที่มอบความรักความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ของวง พวกเราทั้ง3คนขอขอบพระคุณทุกความห่วงใย ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พี่แก๊กเสมอมา และหวังว่าทุกคนจะพร้อมใจกันมาร่วมส่งพลังให้พี่แก๊กกลับมาแข็งแรงและพร้อมสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงได้อีกครั้งในเร็ววัน”
ขณะที่เพจเฟซบุ๊กของ แก๊ก ได้โพสต์ข้อความว่า “สวัสดีครับ ผม แก๊ก วง Slot Machine ตลอด การทำงาน 21 ปีที่ผ่านมา ผมมีความสุขและสนุกกับทุก ช่วงเวลาของการทำงาน แต่ในช่วงระยะหลังมานี้ ปัญหา ด้านสุขภาพจากโรคซึมเศร้าส่งผลกระทบต่อการทำงาน ของผมเป็นอย่างมาก
ก่อนหน้านี้ผมรักษาอาการมาอย่างต่อเนื่องและ ดูแลอาการได้ แต่ช่วง 1 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีผลกระทบที่ผม ไม่สามารถรับมือได้ ซึ่งส่งผลต่อตัวผมเองและการ ทำงาน ผมจึงตัดสินใจว่าถึงเวลาที่ต้องรักษาตัวอย่าง จริงจัง จึงต้องขอพักรักษาตัวสักระยะหนึ่ง และหวังว่าผม จะกลับมาในตัวตนที่ผมเคยเป็นครับ
ผมขอถือโอกาสนี้ขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอบคุณเพื่อนๆ พี่น้อง รวมถึงแฟนเพลงทุกคนที่สนับสนุนผมมาตลอด 21 ปี ครับ”
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