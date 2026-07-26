“ท่าเรือ” ปิดบิ๊กดีลเซ็น “จู๊ด เบลล์” ร่วมทีม เติมขุมกำลังลุย 5 รายการ
การท่าเรือ เอฟซี ประกาศปิดบิ๊กดีลเซ็น จู๊ด ซุ่นทรัพย์ เบลล์ กองหน้าลูกครึ่งไทย-อังกฤษ จากกริมสบี้ ทาวน์ เติมขุมกำลังลุย 5 รายการ
การท่าเรือ เอฟซี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “OFFICIAL : บิ๊กดีลส่งท้าย! สิงห์เจ้าท่า คว้า “จู๊ด เบลล์” เติมเต็มขุมกำลังลุยศึก 5 รายการ
การท่าเรือ เอฟซี พยายามเตรียมทีมให้พร้อมที่สุด สำหรับการลงเล่นถึง 5 รายการ ในฤดูกาล 2026/27 ล่าสุดคว้าตัว จู๊ด เบลล์ กองหน้าลูกครึ่งไทย-อังกฤษ มาร่วมทัพเป็นการส่งท้าย โดยเตรียมเดินทางมาประเทศไทยทันที ก่อนบินไปสมทบกับทัพสิงห์เจ้าท่า ที่ประเทศอินโดนีเซีย ที่อยู่ระหว่างลุยศึก PIALA PRESIDEN 2026 ต่อไป
กองหน้าวัย 22 ปี หมดสัญญากับ กริมสบี้ ทาวน์ ทีมในลีกทู อังกฤษ หลังจบฤดูกาล 2025/26 โดยแม้ว่าจะมีข้อเสนอจากทีมในยุโรปเข้ามา รวมถึงหลายทีมใหญ่ในไทยลีก แต่ล่าสุด จู๊ด เบลล์ ตัดสินใจเลือกซบ สิงห์เจ้าท่า ด้วยสัญญายาว 4 ปี หลังพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่า เป็นตัวเลือกดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการมีโอกาสลงเล่นในรายการใหญ่อย่าง เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก Elite และ อยู่ในประเทศไทย เพื่อพร้อมต่อการรับใช้ ทีมชาติไทย ที่มีโปรแกรมแข่งขัน เอเชียน คัพ 2027 รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในช่วงเดือน มกราคม 2570
สำหรับ จู๊ด เบลล์ เริ่มต้นเส้นทางฟุตบอล ในฐานะเยาวชนของ สวินดอน ทาวน์ ก่อนแสดงให้เห็นถึงฝีเท้าอันโดดเด่น จนถูก เชลซี ทีมยักษ์ใหญ่ ดึงตัวเข้าสู่ทีมอคาเดมี เมื่อปี 2015 ในขณะอายุ 12 ปี จากนั้นในวัยเพียง 18 ปี ก็มีโอกาสประเดิมสนามให้ทีมชุดใหญ่ครั้งแรก ยุคของ โธมัส ทูเคิล ในฟุตบอลถ้วย คาราบาว คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้าย ที่บุกชนะ เบรนฟอร์ด 2-0 เมื่อปี 2021 ต่อด้วยการย้ายไปอยู่กับ ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ เมื่อปี 2023 แต่ไม่สามารถเบียดขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้ จึงย้ายออกไปค้าแข้งต่างแดนครั้งแรก กับ กอร์โดบา ในศึกเซกุนด้า สเปน ฤดูกาล 2024/25 และ ย้ายกลับมาเล่นในอังกฤษ อีกครั้ง กับ กริมสบี้ ทาวน์ ในฤดูกาล 2025/26 โดยมีโอกาสลงเล่นถึง 29 นัดรวมทุกรายการ
ขณะที่เส้นทางทีมชาติ จู๊ด เบลล์ เคยเป็นอดีตหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามอง ของ ประเทศอังกฤษ หลังเคยติดทีมชาติอังกฤษ ในระดับเยาวชน ทั้งรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ,16 ปี , 18 ปี และ 19 ปี ก่อนที่ปัจจุบัน จะเลือกเล่นให้ ทีมชาติไทยชุดใหญ่ บ้านเกิดของ คุณแม่ อย่างเป็นทางการ จากการประสานงานของ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ และ อดีตประธานสโมสร การท่าเรือ เอฟซี พร้อมสอดแทรกขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นตัวหลัก ในยุคของ แอนโทนี ฮัตสัน”
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