ศาลเวียดนาม สั่งจำคุกคนขับรถ ลากวัยรุ่นหญิงไกล 10 เมตร ไม่หยุดไม่อยากจ่ายค่าชดเชย
ศาลเวียดนาม สั่งจำคุกคนขับรถ เป็นระยะเวลา 20 ปี หลังขับลากวัยรุ่นหญิงไกล 10 เมตร ยอมติดคุก เพราะไม่อยากจ่ายค่าชดเชย
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม สำนักข่าว มัสต์แชร์นิวส์ รายงานว่า ศาลในเวียดนามได้พิพากษาจำคุกนาย ดิง วัน ลอง คนขับรถบรรทุกวัย 52 ปี เป็นระยะเวลา 20 ปี ภายหลังจากที่เขาขับรถทับวัยรุ่นหญิงอายุ 15 ปี และไม่ยอมหยุดรถ เพราะกลัวว่าถ้าเธอรอดชีวิตต้องจ่ายค่าชดเชย
โดยคดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนกันยายน 2566 แต่เพิ่งตัดสินเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนายลองขับผสมคอนกรีตในกรุงฮานอย ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับวัยรุ่นหญิงอายุ 15 ปีขับจักรยานยนต์ไฟฟ้า ก่อนที่เธอจะเสียหลักและล้มและถูกรถบรรทุกทับและลากไปเธอไปตลอดทาง
นายลองได้ยินเสียงกระแทกและรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน แต่เขาไม่เห็นใคร จึงขับรถยนต์ไปต่อ ก่อนที่ประชาชนจะแจ้งว่ามีผู้หญิงติดอยู่ในรถ ทำให้เขาหยุดจอดในที่สุด โดยประชาชนได้ช่วยเหลือดึงวัยรุ่นหญิงคนดังกล่าวออกมา ซึ่งในตอนที่ดึงเธอออกมา เธอยังมีชีวิตอยู่ อย่างไรก็ตามวัยรุ่นหญิงทนพิษบาดแผลและเสียชีวิตในเวลาต่อมา และนำไปสู่การจับกุมในที่สุด
นายลองให้การกับตำรวจว่า ตอนมองกระจกเขาเห็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าติดอยู่กับล้อ ทว่าเขาไม่หยุดเพราะคิดว่าเหยื่ออาจจะยังมีชีวิตอยู่ และเกรงว่าเขาจะถูกเรียกค่าเสียหาย และเร่งเครื่องลากผู้ตายไปไกลกว่า 10 เมตร ซึ่งเขากล่าวด้วยว่าเขามั่นใจให้เหยื่อตาย เขายอมติดคุกดีกว่า ต้องจ่ายค่าชดเชย
ทั้งนี้นอกเหนือจากคุก 20 ปีแล้ว ทางศาลยังบังคับให้นายลองต้องจ่ายชดเชยผู้เสียชีวิตด้วยเป็นจำนวนเงิน 2 แสนบาท (182 ล้านดองเวียดนาม)
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