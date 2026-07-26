ตำรวจขอนแก่น รวบหนุ่มพิรุธเป้าตุง ตำรวจขอค้นเจอซุกยาบ้าในกางเกงใน 2,000 เม็ด
ตำรวจขอนแก่น รวบหนุ่มพิรุธเป้าตุง ตำรวจขอค้นเจอซุกยาบ้าในกางเกงใน 2,000 เม็ด เจ้าตัวสารภาพกำลังเอาไปส่งให้ลูกค้า
เจ้าหน้าที่ สภ.เวฬุวัน ได้รับแจ้งจากสายลับว่า บริเวณริมถนนมิตรภาพขาเข้าขอนแก่น เขตเฟี้ยฟาน หมู่ 5 ตำบลสำราญ จะมีการนัดหมายจำหน่ายยาบ้า จึงรายงานผู้บังคับบัญชาและนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบ
เมื่อไปถึงบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบชายคนหนึ่งมีพฤติกรรมผิดสังเกต เดินวนไปมาอยู่ริมถนน เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยสอบถาม ชายคนดังกล่าวพยายามเดินหลบหนี แต่ตำรวจสามารถควบคุมตัวไว้ได้ ซึ่งระหว่างสอบปากคำ เจ้าหน้าที่สังเกตว่าชายคนดังกล่าวเป้าดูตุงและใหญ่เป็นพิเศษ จึงขอตรวจเป้ากางเกง พบยาบ้าทั้งหมดซุกซ่อนอยู่ภายในกางเกงชั้นในบริเวณเป้า ของกลางแบ่งเป็นยาบ้าจำนวน 10 ถุง ถุงละ 200 เม็ด รวม 2,000 เม็ด
พ.ต.อ.ภิภัธ พิมพ์กลม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน เปิดเผยว่า จากการสอบถามชายคนดังกล่าว ยอมรับว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตน โดยน้องชาย ได้บอกให้ไปรับยาบ้าที่สั่งซื้อจากชาวลาวและนำมาซุกซ่อนไว้บริเวณริมถนนมิตรภาพ หลังจากนี้จะเอาไปส่งให้ลูกค้า แต่ระหว่างเตรียมนำของกลางไปส่งกลับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเสียก่อน และยอมรับว่าเคยเสพยาบ้าจริง
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา “จำหน่ายโดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นการแพร่กระจายในหมู่ประชาชน” และ “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย” โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เวฬุวัน ดำเนินคดีตามกฎหมาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รวบพระคาผ้าเหลือง วัดลำปาง เสพยาบ้า-ปั่นสล็อต หมดเงินหลายพัน สั่งจับสึกดำเนินคดี
- หนุ่มเกือบติดคอตาย อมยาบ้า 35 เม็ด หวังตบตาตำรวจ สุดท้ายถูกรวบ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: