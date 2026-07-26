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ด่วน! เจอตัวแล้ว “บังแจ็ค” อยู่ไหน หลังขาดการติดต่อไป 2 สัปดาห์ ไม่ได้โดนอุ้ม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.ค. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 26 ก.ค. 2569 10:26 น.

เจอตัวแล้ว บังแจ็ค อยู่ไหน หลังขาดการติดต่อไป 2 สัปดาห์ ไม่ได้โดนอุ้ม โดนเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯคุมตัว

ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ปริศนาคลี่คลาย ! เจอ “บังแจ็ค” แล้ว หลังถูก ICE (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ) ของสหรัฐฯ ควบคุมตัว”

ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก CSI LA ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า “แอดหาบังเจอแล้ว!!!

ยืนยัน บังแจ็ค (Raja Zulqarnain Haider) ไม่ได้ถูกอุ้มหาย แต่ถูก ICE สหรัฐฯ จับกุมแล้วที่เมืองTacoma รัฐ Washington ใกล้ๆชายแดน แคนนาดา

รายละเอียด:
จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าบังแจ็คขาดการติดต่อไปประมาณ 2 สัปดาห์ ล่าสุดเมื่อแอดได้ตรวจสอบในระบบ Online Detainee Locator System (ODLS) ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ (ICE) พบข้อมูลการถูกควบคุมตัวเรียบร้อยแล้วครับ

ชื่อในระบบ: RAJA ZULQARNAIN HAIDER
ประเทศ: Pakistan
สถานะ: In ICE Custody
สถานที่กักตัว: Northwest ICE Processing Center (Tacoma, Washington)

ชัดเจนว่าไม่ได้โดนอุ้มและเป็นอันตรายถึงชีวิต แอดเองก็เคยได้คุยกับบังบ่อยๆ และแกเคยนัดจะมากินข้าวด้วยกันหากบังมา LA เดือนนี้ หลังจากกลับจากแคนนาดา เอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้บังโชคดีกับกระบวนการทางกฎหมายครับ

แต่ก็ตามที่แอดเคยสืบและบอกมาตลอด บังไม่ใช่สัญชาติอเมริกันโดยกำเนิด ผลการค้นหาในระบบ ICE รอบนี้เลยชัดเจนว่าเป็นสัญชาติปากีสถาน”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.ค. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 26 ก.ค. 2569 10:26 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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