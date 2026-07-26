ด่วน! เจอตัวแล้ว “บังแจ็ค” อยู่ไหน หลังขาดการติดต่อไป 2 สัปดาห์ ไม่ได้โดนอุ้ม
เจอตัวแล้ว บังแจ็ค อยู่ไหน หลังขาดการติดต่อไป 2 สัปดาห์ ไม่ได้โดนอุ้ม โดนเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯคุมตัว
ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ปริศนาคลี่คลาย ! เจอ “บังแจ็ค” แล้ว หลังถูก ICE (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ) ของสหรัฐฯ ควบคุมตัว”
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก CSI LA ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า “แอดหาบังเจอแล้ว!!!
ยืนยัน บังแจ็ค (Raja Zulqarnain Haider) ไม่ได้ถูกอุ้มหาย แต่ถูก ICE สหรัฐฯ จับกุมแล้วที่เมืองTacoma รัฐ Washington ใกล้ๆชายแดน แคนนาดา
รายละเอียด:
จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าบังแจ็คขาดการติดต่อไปประมาณ 2 สัปดาห์ ล่าสุดเมื่อแอดได้ตรวจสอบในระบบ Online Detainee Locator System (ODLS) ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ (ICE) พบข้อมูลการถูกควบคุมตัวเรียบร้อยแล้วครับ
ชื่อในระบบ: RAJA ZULQARNAIN HAIDER
ประเทศ: Pakistan
สถานะ: In ICE Custody
สถานที่กักตัว: Northwest ICE Processing Center (Tacoma, Washington)
ชัดเจนว่าไม่ได้โดนอุ้มและเป็นอันตรายถึงชีวิต แอดเองก็เคยได้คุยกับบังบ่อยๆ และแกเคยนัดจะมากินข้าวด้วยกันหากบังมา LA เดือนนี้ หลังจากกลับจากแคนนาดา เอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้บังโชคดีกับกระบวนการทางกฎหมายครับ
แต่ก็ตามที่แอดเคยสืบและบอกมาตลอด บังไม่ใช่สัญชาติอเมริกันโดยกำเนิด ผลการค้นหาในระบบ ICE รอบนี้เลยชัดเจนว่าเป็นสัญชาติปากีสถาน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “บังแจ็ค” ฟาดแรง “ลีน่าจัง” ปมคลิปเสียง “ทราย สมุทร” ยันเป็นหลักฐานสำคัญ ใช้ในชั้นศาลได้
- ซีเค จัดหนัก! ให้ 15 วัน บังแจ็ค-CSI LA หาหลักฐานคดีฉาว ถ้ามั่วต้องขอโทษ
- “บังแจ็ค” กล่าวหา “ซีเค” อ้างเช็กประวัติ พบคดีฉาวที่อเมริกา วอนเลิกโกหกสังคม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: