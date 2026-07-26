วอลเลย์บอล

LIVE จีน พบ อิตาลี วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ชิงอันดับ 3 ถ่ายทอดสด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ก.ค. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 26 ก.ค. 2569 10:10 น.

วอลเลย์บอลหญิงวันนี้ จีน พบ อิตาลี ชิงอันดับ 3 วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ถ่ายทอดสดวันนี้ 14.30 น. MONOMAX

ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 เดินทางถึงวันตัดสินแล้ว วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 เจ้าภาพจีนจะเปิดหัวด้วยการพบอิตาลีในนัดชิงเหรียญทองแดง ที่สนาม East Asian Games Dome เมืองมาเก๊า

เกมเริ่มเวลา 14.30 น. ตามเวลาประเทศไทย จากนั้นเวลา 18.30 น. บ้านเรา จะเป็นคิวนัดชิงชนะเลิศระหว่างตุรกีกับบราซิล

เจ้าภาพจีนมาไกลเกินคาด

จีนผ่านเข้ารอบสุดท้ายอัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพ หลังจบรอบแบ่งกลุ่มเพียงอันดับ 9 ด้วยสถิติชนะ 6 แพ้ 6 เก็บ 19 คะแนน

แต่มาระเบิดฟอร์มในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ล้มสหรัฐอเมริกา จ่าฝูงรอบแบ่งกลุ่ม ไปแบบสุดมันส์ 3-2 เซต ต่อหน้าแฟนบอลเจ้าถิ่น 4,400 คน พาตัวเองกลับสู่รอบรองชนะเลิศครั้งแรกในรอบ 3 ปี

เส้นทางมาจบลงในรอบตัดเชือก เมื่อแพ้ตุรกีรวด 3-0 เซต 25-21, 25-15 และ 25-20 โดย จวง อวี๋ซาน ทำแต้มสูงสุดให้ทีม 15 คะแนน

อิตาลีเสียบัลลังก์แชมป์

ฝั่งอิตาลีลงสนามในสถานะทีมอันดับ 1 ของโลก เป็นทั้งแชมป์โอลิมปิกและแชมป์โลกคนปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นแชมป์ VNL 2 สมัยติดต่อกัน

ทัพอัซซูรีจบรอบแบ่งกลุ่มเป็นอันดับ 2 ด้วยสถิติชนะ 10 แพ้ 2 เก็บ 28 คะแนน แล้วไล่ถล่มเนเธอร์แลนด์ 3-0 ในรอบ 8 ทีม

ความฝันแชมป์สมัยที่ 4 มาดับลงในรอบรองชนะเลิศ เมื่อบราซิลตามแซงเอาชนะไป 3-2 เซต 21-25, 25-21, 26-24, 21-25 และ 15-12

สถิติการเจอกัน อิตาลีนำแบบหายใจรดต้นคอ

สองทีมพบกันในรายการระดับโลกมาแล้ว 53 นัด อิตาลีนำสถิติอยู่ 27-26 และกำลังชนะรวด 7 นัดติดต่อกัน

การเจอกันครั้งล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 12 กรกฎาคม ในรอบแบ่งกลุ่มที่ฮ่องกง อิตาลีเฉือนชนะไป 3-2 เซต 25-19, 21-25, 22-25, 25-12 และ 15-12

เกมนั้นน่าสนใจตรงที่อิตาลีพัก เปาลา เอโกนู เกือบทั้งแมตช์ แล้วปล่อยให้ เอคาเทรินา อันโตรโปวา รับหน้าที่แทนด้วย 28 คะแนน ขณะที่ฝั่งจีนได้ หลี่ เฉินเซวียน ดาวรุ่งวัย 19 ปี ทำไป 19 คะแนน และ จวง อวี๋ซาน เติมอีก 17 คะแนน

ชัยชนะครั้งสุดท้ายของจีนเหนืออิตาลีย้อนไปไกลถึง VNL 2022

จุดชี้ขาดของเกม

นี่คือนัดชิงเหรียญทองแดงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ VNL ของอิตาลี เพราะ 3 ครั้งก่อนหน้าที่เข้าถึงรอบ 4 ทีม คว้าแชมป์ได้ทุกครั้ง คำถามใหญ่จึงอยู่ที่สภาพร่างกายและจิตใจ หลังเพิ่งผ่านเกม 5 เซตอันเหนื่อยหนักกับบราซิลมาหมาดๆ

ส่วนจีนมีเหรียญ VNL ในมือแล้ว 3 เหรียญ เป็นทองแดง 2 ครั้ง และเหรียญเงินเมื่อปี 2023 ทีมชาติจีนเคยลงชิงอันดับ 3 มาแล้ว 2 หน ในปี 2018 และ 2019 ซึ่งชนะทั้งสองครั้ง

บวกกับแรงเชียร์ของแฟนเจ้าถิ่นเกือบห้าพันคน เจ้าภาพจึงยังมีเหตุผลให้เชื่อว่าพลิกได้

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลจีน อิตาลี

การแข่งขันถ่ายทอดสดทั่วโลกทาง VBTV ส่วนในไทย VNL 2026 ถ่ายทอดสดทาง Monomax ตลอดทัวร์นาเมนต์

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

“ท่าเรือ” ปิดบิ๊กดีลเซ็น “จู๊ด เบลล์” ร่วมทีม เติมขุมกำลังลุย 5 รายการ

41 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลเวียดนาม สั่งจำคุกคนขับรถ ลากวัยรุ่นหญิงไกล 10 เมตร ไม่หยุดไม่อยากจ่ายค่าชดเชย

23 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจขอนแก่น รวบหนุ่มพิรุธเป้าตุง ตำรวจขอค้นเจอซุกยาบ้าในกางเกงใน 2,000 เม็ด

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เจอตัวแล้ว “บังแจ็ค” อยู่ไหน หลังขาดการติดต่อไป 2 สัปดาห์ ไม่ได้โดนอุ้ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

LIVE จีน พบ อิตาลี วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ชิงอันดับ 3 ถ่ายทอดสด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินเล็กตกใส่หลังคาบ้านในเยอรมัน เสียชีวิต 1 ศพ สูญหายอีก 1 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลือ! มาเลเซีย เตรียมจัดการแข่งขัน F1 หลังสถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่สงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังเบรก หลังทัวร์ไทยบุกถล่มรีวิว 1 ดาว โรงแรมที่วัยรุ่นอิตาลีพัก ระวังโดนฟ้อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน แถลงโต้ข่าวบิดเบือน “รอมฎอน” บอกรัฐบาลห้ามใช้กำลังกับ BRN

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยสะดุ้ง เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยสาวทาตัวดำทั้งตัว ที่แท้รับบทเป็น “ผีกะ” วันภาษาไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! รถตู้พุ่งชนฝูงชนงานฉลองเพศทางเลือก ในกรุงเบอร์ลิน ตาย 1 เจ็บ 16 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ข่าวดี! วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกยูเนสโก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วงทศกัณฐ์ แจ้งข่าวเศร้า “พี่เบนซ์” ช่างซาวด์ เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จบดราม่า! สั่งปรับชาวอิตาลีถ่อยบนรถไฟฟ้า 1,000 บาท พร้อมยกมือไหว้เจ้าของคลิป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าของคลิป เข้าแจ้งความกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีบน BTS เอาผิดหมิ่นประมาท-กระทำอนาจาร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ลาว พบ ไทย ชิงแชมป์อาเซียน 2026 คืนนี้ ช่องไหน เช็กลิงก์ที่นี่

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

กินไข่ต้มทุกเช้าดีไหม ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นแนะเติมอีก 2 อย่าง

1 วัน ที่แล้ว
ลุ้นข่าวดี! ยูเนสโก เตรียมขึ้นทะเบียน วัดพระมหาธาตุฯ เป็นมรดกโลกแห่งที่ 9 ข่าว

ลุ้นข่าวดี! ยูเนสโก เตรียมขึ้นทะเบียน วัดพระมหาธาตุฯ เป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้

1 วัน ที่แล้ว
ลิเดีย อิบติซาม นักแสดงมาเลเซียเสียชีวิตวัย 45 ปี ข่าวต่างประเทศ

สิ้น นักแสดงมาเลเซีย ป่วยแพ้ภูมิตัวเอง โรครุมเร้า-อวัยวะล้มเหลว จากไปวัย 45 ปี

2 วัน ที่แล้ว
อดีตดาวโป๊ ชนะเลือกตั้ง คว้าเก้าอี้ สว. ชูนโยบายคุ้มครองสิทธิคนวงการหนังผู้ใหญ่ ข่าวต่างประเทศ

อดีตดาวโป๊ ชนะเลือกตั้ง สว. ชูนโยบายคุ้มครองสิทธิคนในวงการหนังผู้ใหญ่

2 วัน ที่แล้ว
นักวิจัยเผย สาวญี่ปุ่น Gen Z ฮิตเทรนด์แฟชั่น ไทย-เวียดนาม มากกว่าเกาหลี แฟชั่นและความงาม

นักวิจัยเผย สาวญี่ปุ่น Gen Z ฮิตเทรนด์แฟชั่น ไทย-เวียดนาม มากกว่าเกาหลี

2 วัน ที่แล้ว
ยอดเสียชีวิตล่าสุด ภูเขาถล่มฉงชิ่ง ดับแล้ว 11 ราย เร่งค้นหาผู้สูญหายอีก 50 คน ข่าวต่างประเทศ

ยอดเสียชีวิตล่าสุด ภูเขาถล่มฉงชิ่ง ดับแล้ว 11 ราย เร่งค้นหาผู้สูญหายอีก 50 คน

2 วัน ที่แล้ว
เครื่องบินทะเลตกฉุกเฉินนอกชายฝั่งรัฐวอชิงตัน ข่าวต่างประเทศ

ภาพน่ากลัว! เครื่องบินจอดฉุกเฉิน กระแทกผิวน้ำไฟลุกท่วม 11 ชีวิตรอดตายหวุดหวิด

2 วัน ที่แล้ว
ตรวจผลหวยลาววันนี้ 24 กรกฎาคม 2569 เลข 6 ตัว-เลขตำราสัตว์ ออกอะไร ย้อนสถิติวันศุกร์ ตรวจหวย

ตรวจผลหวยลาววันนี้ 24 กรกฎาคม 2569 เลข 6 ตัว-เลขตำราสัตว์ ออกอะไร ย้อนสถิติวันศุกร์

2 วัน ที่แล้ว
เผยทีเซอร์ Gundam RG XARX-ZERO ศึกกันดั้มปะทะเอเลียนต่างดาว บันเทิง

เผยทีเซอร์แรก Gundam RG XARX-ZERO ศึกกันดั้มปะทะเอเลียนต่างดาว

2 วัน ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ก.ค. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 26 ก.ค. 2569 10:10 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ท่าเรือ” ปิดบิ๊กดีลเซ็น “จู๊ด เบลล์” ร่วมทีม เติมขุมกำลังลุย 5 รายการ

เผยแพร่: 26 กรกฎาคม 2569

ศาลเวียดนาม สั่งจำคุกคนขับรถ ลากวัยรุ่นหญิงไกล 10 เมตร ไม่หยุดไม่อยากจ่ายค่าชดเชย

เผยแพร่: 26 กรกฎาคม 2569

ตำรวจขอนแก่น รวบหนุ่มพิรุธเป้าตุง ตำรวจขอค้นเจอซุกยาบ้าในกางเกงใน 2,000 เม็ด

เผยแพร่: 26 กรกฎาคม 2569

ด่วน! เจอตัวแล้ว “บังแจ็ค” อยู่ไหน หลังขาดการติดต่อไป 2 สัปดาห์ ไม่ได้โดนอุ้ม

เผยแพร่: 26 กรกฎาคม 2569
Back to top button