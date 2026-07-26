LIVE จีน พบ อิตาลี วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ชิงอันดับ 3 ถ่ายทอดสด
วอลเลย์บอลหญิงวันนี้ จีน พบ อิตาลี ชิงอันดับ 3 วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ถ่ายทอดสดวันนี้ 14.30 น. MONOMAX
ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 เดินทางถึงวันตัดสินแล้ว วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 เจ้าภาพจีนจะเปิดหัวด้วยการพบอิตาลีในนัดชิงเหรียญทองแดง ที่สนาม East Asian Games Dome เมืองมาเก๊า
เกมเริ่มเวลา 14.30 น. ตามเวลาประเทศไทย จากนั้นเวลา 18.30 น. บ้านเรา จะเป็นคิวนัดชิงชนะเลิศระหว่างตุรกีกับบราซิล
เจ้าภาพจีนมาไกลเกินคาด
จีนผ่านเข้ารอบสุดท้ายอัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพ หลังจบรอบแบ่งกลุ่มเพียงอันดับ 9 ด้วยสถิติชนะ 6 แพ้ 6 เก็บ 19 คะแนน
แต่มาระเบิดฟอร์มในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ล้มสหรัฐอเมริกา จ่าฝูงรอบแบ่งกลุ่ม ไปแบบสุดมันส์ 3-2 เซต ต่อหน้าแฟนบอลเจ้าถิ่น 4,400 คน พาตัวเองกลับสู่รอบรองชนะเลิศครั้งแรกในรอบ 3 ปี
เส้นทางมาจบลงในรอบตัดเชือก เมื่อแพ้ตุรกีรวด 3-0 เซต 25-21, 25-15 และ 25-20 โดย จวง อวี๋ซาน ทำแต้มสูงสุดให้ทีม 15 คะแนน
อิตาลีเสียบัลลังก์แชมป์
ฝั่งอิตาลีลงสนามในสถานะทีมอันดับ 1 ของโลก เป็นทั้งแชมป์โอลิมปิกและแชมป์โลกคนปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นแชมป์ VNL 2 สมัยติดต่อกัน
ทัพอัซซูรีจบรอบแบ่งกลุ่มเป็นอันดับ 2 ด้วยสถิติชนะ 10 แพ้ 2 เก็บ 28 คะแนน แล้วไล่ถล่มเนเธอร์แลนด์ 3-0 ในรอบ 8 ทีม
ความฝันแชมป์สมัยที่ 4 มาดับลงในรอบรองชนะเลิศ เมื่อบราซิลตามแซงเอาชนะไป 3-2 เซต 21-25, 25-21, 26-24, 21-25 และ 15-12
สถิติการเจอกัน อิตาลีนำแบบหายใจรดต้นคอ
สองทีมพบกันในรายการระดับโลกมาแล้ว 53 นัด อิตาลีนำสถิติอยู่ 27-26 และกำลังชนะรวด 7 นัดติดต่อกัน
การเจอกันครั้งล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 12 กรกฎาคม ในรอบแบ่งกลุ่มที่ฮ่องกง อิตาลีเฉือนชนะไป 3-2 เซต 25-19, 21-25, 22-25, 25-12 และ 15-12
เกมนั้นน่าสนใจตรงที่อิตาลีพัก เปาลา เอโกนู เกือบทั้งแมตช์ แล้วปล่อยให้ เอคาเทรินา อันโตรโปวา รับหน้าที่แทนด้วย 28 คะแนน ขณะที่ฝั่งจีนได้ หลี่ เฉินเซวียน ดาวรุ่งวัย 19 ปี ทำไป 19 คะแนน และ จวง อวี๋ซาน เติมอีก 17 คะแนน
ชัยชนะครั้งสุดท้ายของจีนเหนืออิตาลีย้อนไปไกลถึง VNL 2022
จุดชี้ขาดของเกม
นี่คือนัดชิงเหรียญทองแดงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ VNL ของอิตาลี เพราะ 3 ครั้งก่อนหน้าที่เข้าถึงรอบ 4 ทีม คว้าแชมป์ได้ทุกครั้ง คำถามใหญ่จึงอยู่ที่สภาพร่างกายและจิตใจ หลังเพิ่งผ่านเกม 5 เซตอันเหนื่อยหนักกับบราซิลมาหมาดๆ
ส่วนจีนมีเหรียญ VNL ในมือแล้ว 3 เหรียญ เป็นทองแดง 2 ครั้ง และเหรียญเงินเมื่อปี 2023 ทีมชาติจีนเคยลงชิงอันดับ 3 มาแล้ว 2 หน ในปี 2018 และ 2019 ซึ่งชนะทั้งสองครั้ง
บวกกับแรงเชียร์ของแฟนเจ้าถิ่นเกือบห้าพันคน เจ้าภาพจึงยังมีเหตุผลให้เชื่อว่าพลิกได้
ช่องทางรับชมถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลจีน อิตาลี
การแข่งขันถ่ายทอดสดทั่วโลกทาง VBTV ส่วนในไทย VNL 2026 ถ่ายทอดสดทาง Monomax ตลอดทัวร์นาเมนต์
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