เครื่องบินเล็กตกใส่หลังคาบ้านในเยอรมัน เสียชีวิต 1 ศพ สูญหายอีก 1 ราย
เครื่องบินเล็กตกใส่หลังคาบ้านในเยอรมัน เสียชีวิต 1 ศพ สูญหายอีก 1 ราย เคราะห์ดีช่วงเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ในบ้าน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม สำนักข่าว TheMirror รายงานเหตุเครื่องบินเล็กตกใส่บ้านในรัฐโลเวอร์แซกโซนี ประเทศเยอรมนี โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต 1 ศพ อย่างไรก็ตามยังไม่ได้ระบุว่าผู้ตายเป็นนักบินหรือผู้โดยสาร นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตามหาคนบนเครื่องอีก 1 ราย
เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเคราะห์ดีช่วงเวลาเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้าน ทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามบ้านหลังดังกล่าวเสี่ยงที่จะพังถล่มลงมา และให้อพยพออกแล้ว ก่อนที่จะใช้เครนในการกู้เครื่องบินลำดังกล่าวออกมา
โดยเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินชนิดหนึ่งเครื่องยนต์ สี่ที่นั่ง ถูกผลิตโดยบริษัท Tecnam ของอิตาลี มีขนาดความยาว 7.5 เมตร ทั้งนี้ยังไม่ทราบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวตกลงได้อย่างไร
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