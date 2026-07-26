ลือ! มาเลเซีย เตรียมจัดการแข่งขัน F1 หลังสถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่สงบ
มาเลเซีย เตรียมปัดฝุ่นเซปัง จัดการแข่งขัน F1 หลังสถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่สงบ โดยคาดว่าจะประกาศเร็วสุดในวันอาทิตย์นี้
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า มาลาเซียเตรียมจัดการแข่งขันรถสูตรหนึ่ง Formula 1 ในช่วงวันที่ 2-4 ตุลาคมนี้ ในฐานะตัวแทนของบาห์เรน ซึ่งยังเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบจากสงครามตะวันออกกลาง
โดยจะใช้สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ซึ่งจัด F1 ครั้งสุดท้ายในปี 2556 โดยคาดว่าประกาศอย่างเป็นทางการเร็วสุดในวันอาทิตย์นี้ (26 ก.ค. 69)
ก่อนหน้านี้ทางการแข่งขัน F1 ได้เลื่อนการแข่งในตะวันออกกลางออกไป โดยหวังว่าสถานการณ์ความขัดแย้งจะยุติก่อนถึงการแข่งขัน ทว่าจากความรุนแรงที่ปะทุรอบใหม่ ทำให้ทาง F1 ตัดสินใจเลือกไปแข่งที่อื่นแทน
หากมาเลเซียยืนยันว่าจะจัดการแข่งขันที่เซปังจริง จะทำให้ตารางการแข่งขันในช่วงดังกล่าวเป็นดังนี้
-อาเซอร์ไบจาน กรังค์ปรีซ์ 24-26 กันยายน
-มาเลเซีย 2-4 ตุลาคม
-สิงคโปร์ 9-11 ตุลาคม
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