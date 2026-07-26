เพจดังเบรก หลังทัวร์ไทยบุกถล่มรีวิว 1 ดาว โรงแรมที่วัยรุ่นอิตาลีพัก ระวังโดนฟ้อง
เพจดังเบรก หลังทัวร์ไทยบุกถล่มรีวิว 1 ดาว โรงแรมที่วัยรุ่นอิตาลีพัก ระวังโดนฟ้องทั้งแพ่งและอาญา ย้ำโรงแรมไม่ได้เกี่ยวด้วย
จากประเด็นเดือดในโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง โพสต์คลิปวิดีโอขณะโดยสารรถไฟฟ้า เผยให้เห็นกลุ่มวัยรุ่นชาวต่างชาติที่โดยสารอยู่บนขบวนเดียวกัน พูดคุยกันด้วยเสียงดังท่ามกลางผู้โดยสารคนอื่นๆ โดยในคลิปมีวัยรุ่นรายหนึ่งพยายามใช้มือบังกล้อง ขณะที่เจ้าของคลิปพูดขึ้นว่า ให้ช่วยบอกให้กลุ่มวัยรุ่นเงียบเสียงลง
หญิงสาวหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นได้อธิบายว่า พวกเขายังตกลงกันไม่ได้ว่าจะไปไหนต่อ ก็เลยคุย ๆ กันอยู่ ขณะที่เจ้าของคลิปได้ตอบกลับไปว่า “คุยกันได้ แต่คุยกันแบบปกติ ที่ไทยเราไม่ตะโกนหรือกรี๊ดกัน” หญิงสาวรายนั้นตอบกลับมาว่า “งั้นก็ขอโทษแล้วกันที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณ” พร้องกับหัวเราะเยาะเจ้าของคลิป นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมทำสัญลักษณ์เหยียดผิว สร้างความไม่พอใจให้กับสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก ซึ่งในเวลาต่อมาทางกลุ่มนักเรียนและครูอิตาเลียนได้ออกมาขอโทษกับชาวไทยและรับโทษปรับเงินไปแล้วตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นเพิ่มเติม ภายหลังจากที่ “สรปุก” ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า “ทัวร์ไทยเป็นบ้า ! ถล่มรีวิว 1 ดาว โรงแรมที่เด็กเวงอิตาลีเข้าพัก โรงแรมเขาทำอะไรผิดเหรอ เจ้าหน้าที่แต่ละคนก็คนไทยนี่แหละ เขาเสียใจกันมาก ไม่กล้าออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะกลัวโดนหนักกว่าเดิม เปิดไปเจอพอดี รู้สึกว่าเขาเป็นเหยื่อ”
ขณะที่ทางเพจ Drama Addict ได้แชร์ข้อความของสรปุก และแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า “โรงแรมเกี่ยวอะไรวะ ใครไปถล่มรีวิวโรงแรมที่เด็กพวกนั้นพักหนึ่งดาวเพราะสาเหตุ ถูกโรงแรมฟ้องได้นะเคยมีคดีฟ้องพวกรีวิวปลอมมาแล้ว โดนทั้งแพ่งและอาญาเลย”
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