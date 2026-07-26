ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน แถลงโต้ข่าวบิดเบือน “รอมฎอน” บอกรัฐบาลห้ามใช้กำลังกับ BRN

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.ค. 2569 08:51 น.| อัปเดต: 26 ก.ค. 2569 08:51 น.

พรรคประชาชน แถลงโต้ข่าวปลอม “รอมฎอน” บอกรัฐบาลห้ามใช้กำลังกับ BRN ชี้เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวการสลายการชุมนุมตากใบ

เพจเฟซบุ๊ก Fact Check-พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “FactCheck ข้อความที่นำมาประกอบกับเหตุการณ์การโจมตีล่าสุดที่นราธิวาส โดยอ้างว่า สส.รอมฎอนพูดว่า “รัฐบาลไม่มีสิทธิใช้กำลังกับ BRN 1,300 คนนั้น” ไม่เป็นความจริง

ข้อความดังกล่าวบิดเบือนมาจากการให้สัมภาษณ์กับมติชน โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2567 เกี่ยวกับคดีตากใบที่กำลังจะหมดอายุความ ( https://www.youtube.com/watch?v=Sg5MepND-sA ) ซึ่งเป็นการเรียกร้องให้ พลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี สส.พรรคเพื่อไทยในขณะนั้นที่กำลังหลบหนี เข้ามอบตัวก่อนที่คดีจะหมดอายุความ

โดยเหตุการณ์ตากใบเป็นเหตุการณ์ที่รัฐใช้กำลังสลายการชุมนุม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที 7 คน และได้ทำการจับผู้ชุมนุมมัดมือไพล่หลังและโยนขึ้นรถบรรทุกทหาร แบบให้นอนทับกันไปหลายชั้นตลอดการเดินทางกว่า 6 ชั่วโมง ไปยังจุดคุมขังที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ซึ่งทำให้อวัยวะภายในถูกกดทับ ขาดน้ำ และขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตในที่สุดจำนวน 78 คน จาก 1,300 คน โดยรอมฎอนได้เหตุผลว่า รัฐต้องไม่ทำแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม

ซึ่งการสัมภาษณ์ในครั้งนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีการโจมตีล่าสุดที่นราธิวาส ซึ่งเขาได้แสดงความเห็นต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และให้ความเห็นในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนสอบสวน และแสวงหาผู้ที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความรุนแรงเหล่านี้แล้ว (https://www.facebook.com/share/p/1BUpCwnPCw/ )

ขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิต และขอประณามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบด้วยครับ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.ค. 2569 08:51 น.| อัปเดต: 26 ก.ค. 2569 08:51 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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