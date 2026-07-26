กู้ภัยสะดุ้ง เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยสาวทาตัวดำทั้งตัว ที่แท้รับบทเป็น “ผีกะ” วันภาษาไทย
กู้ภัยสะดุ้ง เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยสาวทาตัวดำทั้งตัว ที่แท้รับบทเป็น “ผีกะ” วันภาษาไทยของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ชาวเน็ตแห่เอ็นดู
กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ ณัฐ ณัฐวัฒน์ เจ้าหน้าที่กู้ภัย ฮุก 31 จุดกุดชุม ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “น้องทำถึง เห็นคนป่วยครั้งแรกกู้ชีพก็แอบตกใจ ออกรับผีกะส่งโรงบาล
เวลาสั่งการ 11:30 น. 24/7/69 ออกรับผู้ป่วยหญิง อายุ 16 ปี ปวดท้องรุนแรง ที่ รร.กุดชุมวิทยาคม ต.กุดชุม คนไข้รู้สึกตัวดี ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นเคลื่อนย้ายนำส่ง รพ.กุดชุม #ขออนุญาตน้องด้วยนะครับ”
จากการสอบถามผู้ป่วย ทำให้ทราบว่าเธอทาตัวเป็นสีดำเนื่องจากกำลังเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติของทางโรงเรียน โดยรับบทบาทเป็นผีกะ
สำหรับผีกะ เป็นผีพื้นบ้านทางภาคเหนือของประเทศไทย ผีพวกนี้จะมีลักษณะคล้ายผีปอบ คือเข้าสิงในคน และชอบกินของสดของคาว ผีชนิดนี้ยังเป็นผีพื้นบ้านของทางภาคใต้อีกด้วย
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