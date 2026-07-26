ด่วน! รถตู้พุ่งชนฝูงชนงานฉลองเพศทางเลือก ในกรุงเบอร์ลิน ตาย 1 เจ็บ 16 ราย
รถตู้พุ่งชนฝูงชนงานฉลองเพศทางเลือก หรืองานไพรด์ ในกรุงเบอร์ลิน ตาย 1 เจ็บ 16 ราย ตำรวจเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุ ล่าสุดเจอรถคนร้ายแล้ว
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุรถพุ่งชนประชาชนในงานไพรด์ (Pride) เฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ ได้รับบาดเจ็บ 16 ราย โดยในจำนวนดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายราย
เบื้องต้นยังไม่มีการจับกุมผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด โดยเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้สั่งยกเลิกงานทั้งหมด และเร่งตามหาผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่ ขณะที่นาย ฟรีดริช เมิร์ซ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี กล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุเลวร้ายและให้สัญญาว่าจะทำการสอบสวนอย่างเต็มที่
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรถตู้ที่คาดว่าเกิดเหตุจอดอยู่ที่สวนสาธารณะเทียร์การ์เทน โดยตำรวจคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะขับรถชนต้นไม้ก่อนจะลงจากรถและวิ่งหลบหนี
สำหรับงานดังกล่าวนั้น เป็นขบวนพาเหรดไพรด์ เดินเฉลิมฉลองกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ+ ซึ่งถือเป็นงานการเฉลิมฉลองใหญ่ที่สุดในยุโรป ก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ร่วมงานต่างเฉลิมฉลองกันอย่างสงบสุข โดยมีการเดินขบวนไปทั่วเมืองเป็นเวลาหลายชั่วโมง พร้อมทั้งเต้นรำไปกับเสียงดนตรีพร้อมกับขบวนรถแห่ราว 80 คันที่เข้าร่วมในงาน
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