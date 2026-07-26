ข่าว
วงทศกัณฐ์ แจ้งข่าวเศร้า “พี่เบนซ์” ช่างซาวด์ เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
วงทศกัณฐ์ แจ้งข่าวเศร้า “พี่เบนซ์” ช่างซาวด์ เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ยอดผู้เสียชีวิตสะสมจากเหตุไฟไหม้อยู่ที่ 36 ศพ
จากกรณีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใกล้ลาดพร้าวซอย 1 ช่วงเกือบเที่ยงคืนของวันที่ 12 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 35 ศพนั้น
ล่าสุดวงทศกัณฐ์ ต้องออกมาแจ้งข่าวเศร้าอีกครั้ง โดยระบุว่า “สูญเสียคนที่เรารักอีก1คน จากเหตุการณ์ไฟไหม้ ไม่เจ็บไม่ทรมานแล้วนะพี่ พี่เบนซ์(ช่างซาวด์)”
โดยก่อนหน้านี้ สมาชิกวงทศกัณฑ์ เสียชีวิต 4 ศพ ได้แก่ น้องดิน ฐิติวัฒน์ แก้วกัณหา น้องนำชาย , กวาง พฤฒิพงษ์ พุดมอญ มือคียบอร์ด, บิว มือกลอง และ บรีส นักร้องหญิง เสียชีวิต
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิต 35 ราย
- เศร้า! น้องดิน นักร้องวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตแล้ว หลังถูกไฟคลอกโรงเบียร์ลาดพร้าว
- ชัชชาติ สั่งเด้ง ผอ.เขตจตุจักร เซ่นไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ฟันปิดผับเสี่ยง 56 แห่ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
ลือ! มาเลเซีย เตรียมจัดการแข่งขัน F1 หลังสถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่สงบ
11 นาที ที่แล้ว
ข่าว
เพจดังเบรก หลังทัวร์ไทยบุกถล่มรีวิว 1 ดาว โรงแรมที่วัยรุ่นอิตาลีพัก ระวังโดนฟ้อง
37 นาที ที่แล้ว
ข่าว
กู้ภัยสะดุ้ง เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยสาวทาตัวดำทั้งตัว ที่แท้รับบทเป็น “ผีกะ” วันภาษาไทย
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ด่วน! รถตู้พุ่งชนฝูงชนงานฉลองเพศทางเลือก ในกรุงเบอร์ลิน ตาย 1 เจ็บ 16 ราย
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
วงทศกัณฐ์ แจ้งข่าวเศร้า “พี่เบนซ์” ช่างซาวด์ เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
เจ้าของคลิป เข้าแจ้งความกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีบน BTS เอาผิดหมิ่นประมาท-กระทำอนาจาร
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
สิ้น นักแสดงมาเลเซีย ป่วยแพ้ภูมิตัวเอง โรครุมเร้า-อวัยวะล้มเหลว จากไปวัย 45 ปี
1 วัน ที่แล้ว
แฟชั่นและความงาม
นักวิจัยเผย สาวญี่ปุ่น Gen Z ฮิตเทรนด์แฟชั่น ไทย-เวียดนาม มากกว่าเกาหลี
2 วัน ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ยอดเสียชีวิตล่าสุด ภูเขาถล่มฉงชิ่ง ดับแล้ว 11 ราย เร่งค้นหาผู้สูญหายอีก 50 คน
2 วัน ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ภาพน่ากลัว! เครื่องบินจอดฉุกเฉิน กระแทกผิวน้ำไฟลุกท่วม 11 ชีวิตรอดตายหวุดหวิด
2 วัน ที่แล้ว
ตรวจหวย
ตรวจผลหวยลาววันนี้ 24 กรกฎาคม 2569 เลข 6 ตัว-เลขตำราสัตว์ ออกอะไร ย้อนสถิติวันศุกร์
2 วัน ที่แล้ว
ข่าว
ตร.-ขนส่ง เอาจริง เบี้ยวจ่ายใบสั่ง แม้ต่อภาษีได้ แต่ไม่ได้ป้ายจริง ดีเดย์ 1 ส.ค.นี้
2 วัน ที่แล้ว
ข่าว
สาวเจ้าของคลิป เปิดใจครั้งแรก เล่านาทีปะทะคารม กลุ่มวัยรุ่นอิตาลี ก่อนถูกรุมด่า-บูลลี่
2 วัน ที่แล้ว