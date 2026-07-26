จบดราม่า! สั่งปรับชาวอิตาลีถ่อยบนรถไฟฟ้า 1,000 บาท พร้อมยกมือไหว้เจ้าของคลิป
สั่งปรับชาวอิตาลีถ่อยบนรถไฟฟ้า 1,000 บาท พร้อมยกมือไหว้เจ้าของคลิป ตำรวจแนะให้ใช้จำนวนเงินดังกล่าวเพื่อให้จบคดีให้เร็วที่สุด
จากประเด็นเดือดในโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง โพสต์คลิปวิดีโอขณะโดยสารรถไฟฟ้า เผยให้เห็นกลุ่มวัยรุ่นชาวต่างชาติที่โดยสารอยู่บนขบวนเดียวกัน พูดคุยกันด้วยเสียงดังท่ามกลางผู้โดยสารคนอื่นๆ โดยในคลิปมีวัยรุ่นรายหนึ่งพยายามใช้มือบังกล้อง ขณะที่เจ้าของคลิปพูดขึ้นว่า ให้ช่วยบอกให้กลุ่มวัยรุ่นเงียบเสียงลง
หญิงสาวหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นได้อธิบายว่า พวกเขายังตกลงกันไม่ได้ว่าจะไปไหนต่อ ก็เลยคุย ๆ กันอยู่ ขณะที่เจ้าของคลิปได้ตอบกลับไปว่า “คุยกันได้ แต่คุยกันแบบปกติ ที่ไทยเราไม่ตะโกนหรือกรี๊ดกัน” หญิงสาวรายนั้นตอบกลับมาว่า “งั้นก็ขอโทษแล้วกันที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณ” พร้องกับหัวเราะเยาะเจ้าของคลิป นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมทำสัญลักษณ์เหยียดผิว สร้างความไม่พอใจให้กับสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก ซึ่งในเวลาต่อมาทางกลุ่มนักเรียนและครูอิตาเลียนได้ออกมาขอโทษกับชาวไทยตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ซึ่งภายหลังจากที่คุณซูกัส เจ้าของคลิปได้เข้าแจ้งความ ก็ได้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมผ่าน TikTok โดยคุณซูกัสระบุว่า “เหตุการณ์นี้ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วค่ะ
* นักท่องเที่ยวชาวอิตาลีทั้ง 6 คนที่อยู่ในคลิป ได้กล่าวคำขอโทษกับเราครบทุกคนแล้ว
* ทางเราจะลบภาพของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ออก เพื่อให้เรื่องจบลงด้วยดีตามที่ตกลงกัน
* ในส่วนของคดีอาญาที่เราได้แจ้งความไว้ ตำรวจได้เปรียบเทียบปรับเป็นจำนวน 1,000 บาท (จากอัตราที่สามารถปรับได้สูงสุด 10,000 บาท) โดยตำรวจแนะนำให้ใช้จำนวนดังกล่าวเพื่อให้คดีสิ้นสุดโดยเร็ว แม้ส่วนตัวเราจะรู้สึกว่าจำนวนเงินนี้อาจไม่ใช่บทลงโทษที่หนักสำหรับพวกเขา แต่ก็เคารพดุลยพินิจและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
* เมื่อคดีสิ้นสุดแล้ว ทางฝั่งนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีจะไม่สามารถนำเหตุการณ์นี้มาเรียกร้องหรือดำเนินคดีกับเราในภายหลังจากการที่เราออกมาปกป้องตัวเองได้
สุดท้าย เราไม่ได้ต้องการให้เรื่องบานปลายหรือสร้างความเกลียดชังต่อคนชาติใด สิ่งที่เราทำตั้งแต่วันแรกคือการปกป้องศักดิ์ศรีและสิทธิของตัวเองจากการถูกดูถูกและคุกคามเท่านั้น
ขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกคนที่ยืนเคียงข้างกัสมาตลอดค่ะ”
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