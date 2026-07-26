เจ้าของคลิป เข้าแจ้งความกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีบน BTS เอาผิดหมิ่นประมาท-กระทำอนาจาร
ซูกัส เจ้าของคลิป เข้าแจ้งความกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีบน BTS เอาผิดหมิ่นประมาท-กระทำอนาจาร ชี้คนไทยควรที่จะรักษาสิทธิของตัวเอง
จากประเด็นเดือดในโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง โพสต์คลิปวิดีโอขณะโดยสารรถไฟฟ้า เผยให้เห็นกลุ่มวัยรุ่นชาวต่างชาติที่โดยสารอยู่บนขบวนเดียวกัน พูดคุยกันด้วยเสียงดังท่ามกลางผู้โดยสารคนอื่นๆ โดยในคลิปมีวัยรุ่นรายหนึ่งพยายามใช้มือบังกล้อง ขณะที่เจ้าของคลิปพูดขึ้นว่า ให้ช่วยบอกให้กลุ่มวัยรุ่นเงียบเสียงลง
หญิงสาวหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นได้อธิบายว่า พวกเขายังตกลงกันไม่ได้ว่าจะไปไหนต่อ ก็เลยคุย ๆ กันอยู่ ขณะที่เจ้าของคลิปได้ตอบกลับไปว่า “คุยกันได้ แต่คุยกันแบบปกติ ที่ไทยเราไม่ตะโกนหรือกรี๊ดกัน” หญิงสาวรายนั้นตอบกลับมาว่า “งั้นก็ขอโทษแล้วกันที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณ” พร้องกับหัวเราะเยาะเจ้าของคลิป นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมทำสัญลักษณ์เหยียดผิว สร้างความไม่พอใจให้กับสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก ซึ่งในเวลาต่อมาทางกลุ่มนักเรียนและครูอิตาเลียนได้ออกมาขอโทษกับชาวไทยตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ซูกัส ซึ่งเป็นหญิงเจ้าของคลิป ได้เดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดคู่กรณีที่ สน.สำเหร่ พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า กลุ่มนักเรียนเหล่านี้เสียงดังมาตั้งแต่อยู่บนชานชาลา ก่อนจะเข้าขบวนรถไฟฟ้าแล้ว ซึ่งเป็นการส่งเสียงที่ดังจนเกินพอดีไปมาก พอเข้าไปในขบวนเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ก็ยังเสียงดังอีก ตนเองที่ทนมาสักระยะแล้ว เลยตัดสินใจตักเตือนไป ซึ่งตอนแรกคิดว่า เด็กนักเรียนกลุ่มนี้จะพูดกันเบาลง แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น ลองนึกดูว่าวัยรุ่น 20-30 คน พูดเสียงดังพร้อมกันในขบวนรถไฟฟ้าที่แคบ ๆ เสียงจะดังแค่ไหน
หลังจากนั้นเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ ก็ได้พูดคำหนึ่งคำพร้อมกัน เป็นภาษาอิตาลี ซึ่งมันเป็นคำหยาบแน่นอน เพราะหลังจากพูดคำนี้เสร็จ ทุกคนต่างก็หัวเราะเยาะเย้ย ชอบใจที่ได้ด่าคนไทย ที่แย่ไปกว่านั้นคือผู้ใหญ่ที่มากับเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ ที่เป็นผู้หญิงกลับนิ่งเฉยไม่ได้ห้ามปรามคนของตัวเอง แล้วผู้หญิงนี้ก็เป็นคนพูดอีกว่า เด็กนักเรียนมาเยอะขนาดนี้ จะให้เงียบได้อย่างไร แล้วยังพูดอีกว่า ฉันเอาเงินมาให้ประเทศของคุณ ยังจะมีปัญหาอีกเหรอ ซึ่งเป็นคำพูดที่ไร้มารยาทมากๆ
ตนมองว่า คนเราจะไปเที่ยวประเทศไหนก็ตาม เราควรให้เกียรติคนอื่นๆด้วย ไม่ควรไปเบียดคนอื่นๆในพื้นที่สาธารณะแบบนี้ ซึ่งเรื่องแบบนี้คนไทยควรที่จะรักษาสิทธิของตัวเองบ้าง และอยากตั้งคำถามไปยัง BTS ว่าควรมีการจัดการกับกลุ่มคนที่มากันจำนวนมาก จะทำอย่างไรให้ไม่ไปกระทบกับผู้โดยสารคนอื่น
หญิงชาวไทยคนดังกล่าว มองว่า พฤติกรรมของเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ เข้าข่ายความผิดข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งหน้า และกระทำอนาจาร อย่างไรก็ตาม ก็ต้องปรึกษากับตำรวจอีกครั้ง ส่วนที่ตอนนี้กระแสโจมตีไปยังเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ ตนมองว่า ความจริงแล้ว ไม่มีใครควรเจอการล่าแม่มด ถ้าทำตัวดีตั้งแต่แรก แต่ถ้าเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการสั่งสอนมา สังคมก็จะสั่งสอนพวกเขาเองแต่โดยส่วนตัว ไม่ได้อยากให้คนไปตามล่าตัวเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ เพราะมันจะไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของเมืองไทยด้วย พร้อมย้ำว่านักท่องเที่ยวที่มาไทยควรให้เกียรติคนอื่นๆรอบข้างด้วย ต้องรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร
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