ดูบอลสด ลาว พบ ไทย ชิงแชมป์อาเซียน 2026 คืนนี้ ช่องไหน เช็กลิงก์ที่นี่
ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ลงสนามนัดแรกของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 คืนนี้ โดยบุกเยือน สปป.ลาว ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาว หลัก 16 กรุงเวียงจันทน์ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ดูบอลสด ไทย ลาว คืนนี้ ช่องไหน
เกม ลาว พบ ไทย ถ่ายทอดสดทาง True Ball Thai 1 และ True Sports 2 พร้อมรับชมผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions Now
รูปแบบการแข่งขัน
ทัวร์นาเมนต์ปีนี้ใช้ชื่อทางการว่า ASEAN Hyundai Cup 2026 แข่งขันระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 26 สิงหาคม 2569 แบ่งเป็นกลุ่มเอ ประกอบด้วย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา และติมอร์-เลสเต ส่วนกลุ่มบี มี ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา และลาว โดยสองอันดับแรกของแต่ละกลุ่มเข้ารอบรองชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศแข่งแบบเหย้าเยือนวันที่ 15-16 และ 18-19 สิงหาคม ก่อนตัดสินแชมป์ในนัดชิงชนะเลิศวันที่ 22 และ 26 สิงหาคม 2569
ช้างศึกล่าแชมป์สมัยที่ 8
ไทยลงเล่นรายการนี้ในฐานะทีมที่ครองแชมป์มากที่สุด โดยเคยคว้าแชมป์อาเซียนมาแล้ว 7 สมัย
แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือชาวอังกฤษ ประกาศรายชื่อนักเตะ 25 คนลุยรายการนี้ โดยเข้าแคมป์เก็บตัววันแรกเมื่อ 14 กรกฎาคม ฮัดสันระบุว่าเลือกใช้ดาวรุ่งเป็นแกนหลัก แล้วเสริมด้วยผู้เล่นประสบการณ์สูงในบางตำแหน่ง เพื่อสร้างสมดุลและเปิดโอกาสให้นักเตะรุ่นใหม่
ขุมกำลังชุดนี้มีทั้งแข้งเก๋าอย่าง สารัช อยู่เย็น, นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม, พรรษา เหมวิบูลย์, ปกเกล้า อนันต์ และกัมพล ปฐมอรรฆย์กุล ผสมกับดาวรุ่งอย่าง ยศกร บูรพา, อูแซมมา เทียงคาม, ชวัลวิทย์ แซ่เล้า และเจะฮานาฟี มามะ
นัดนี้ ช้างศึกจะสวมชุดแข่งสีแดง
ฮัดสันบอกว่าไทยไม่ใช่ตัวเต็ง
ในงานแถลงข่าวก่อนเกมที่โรงแรมฮิลตัน กรุงเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ฮัดสันกล่าวว่าทีมต้องเริ่มต้นให้ดี ลงสนามด้วยความดุดัน และเดินหน้าเข้าใส่ตั้งแต่ต้น พร้อมยอมรับว่าทีมชุดนี้ไม่ใช่ตัวเต็ง เพราะมีดาวรุ่งหลายคน แต่เชื่อมั่นในฝีเท้าของพวกเขา โดยยกตัวอย่าง เสกสรรค์ ราตรี กองกลางที่ร่วมแถลงข่าว
ลาวเตรียมตัวมาไม่ธรรมดา
ลาวรั้งอันดับ 185 ของโลก ขณะที่ไทยอยู่อันดับ 94 คุมทีมโดย วลาดิกา กรูยิช กุนซือชาวเซอร์เบียวัย 63 ปี
ทีมเจ้าบ้านเตรียมพร้อมมาอย่างจริงจัง ด้วยการยกทัพไปเก็บตัวที่เวียดนามนานสองสัปดาห์ ก่อนกลับมารอพบช้างศึกในนัดเปิดสนาม
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของลาวคือ ชนะ 2 แพ้ 3 ล่าสุดบุกชนะเนปาล 1-0 เมื่อ 31 มีนาคม 2569 แต่ก่อนหน้านั้นแพ้เวียดนาม 0-2 และแพ้มาเลเซียทั้งเหย้าและเยือน ส่วนไทยยังไม่แพ้ใครใน 5 นัดหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 2 โดยสองเกมล่าสุดเป็นอุ่นเครื่องเสมอจีน 0-0 และเสมอคูเวต 2-2
สถิติเจอกัน Head to Head ไทย ลาว
ลาวยังไม่เคยชนะไทย จากการพบกัน 4 ครั้งหลังสุด เสมอ 2 แพ้ 2 โดยนัดล่าสุดเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2567 เป็นเกมฟีฟ่าเดย์ที่จบลงด้วยผลเสมอ 1-1
โปรแกรมที่เหลือของไทย
- 1 สิงหาคม ไทย พบ มาเลเซีย ที่ราชมังคลากีฬาสถาน
- 4 สิงหาคม ฟิลิปปินส์ พบ ไทย ที่สนามกีฬานิว คลาร์ก ซิตี้ แอธเลติก
- 8 สิงหาคม ไทย พบ เมียนมา ที่ราชมังคลากีฬาสถาน
ทั้งหมดเตะเวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
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