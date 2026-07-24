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พยากรณ์อากาศวันนี้ 24 กรกฎาคม 2569 ตะวันออก ใต้ฝั่งตะวันตก ฝนหนักมาก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 17:32 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 17:32 น.
พยากรณ์อากาศวันนี้ 24 กรกฎาคม 2569 ตะวันออก ใต้ฝั่งตะวันตก ฝนหนักมาก

กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีฝนร้อยละ 60 ขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ 80 ทะเลบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

พยากรณ์อากาศวันนี้ 24 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรระวังฝนสะสม น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาว และประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้หลายพื้นที่ยังมีฝนฟ้าคะนอง

พายุโซนร้อน “โนอึล” บริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในคืนวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 และคาดว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ช่วงวันที่ 26 ถึง 27 กรกฎาคม 2569 โดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

พยากรณ์อากาศรายภาค 24 กรกฎาคม 2569

ภาคเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน ตาก พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

อุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 ถึง 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

อุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ภาคกลาง

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ลพบุรี และสระบุรี

อุณหภูมิต่ำสุด 24 ถึง 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 ถึง 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ภาคตะวันออก

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายก ระยอง จันทบุรี และตราด

อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 ถึง 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร และบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา และนราธิวาส

อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 ถึง 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร และบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล

อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 ถึง 32 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 27 ถึง 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 ถึง 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

สภาพทะเลและคลื่นลม

ทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

คำเตือนประชาชน

ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม ควรระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

กรมอุตุนิยมวิทยายังออกประกาศเตือนว่า ช่วงวันที่ 26 ถึง 30 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้น โดยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าว

พยากรณ์ฉบับนี้อ้างอิงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 17.00 น. ซึ่งมีผลตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ถึงเวลา 18.00 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ประชาชนควรติดตามประกาศฉบับใหม่ เนื่องจากสภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 17:32 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 17:32 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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