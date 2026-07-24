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ตร.-ขนส่ง เอาจริง เบี้ยวจ่ายใบสั่ง แม้ต่อภาษีได้ แต่ไม่ได้ป้ายจริง ดีเดย์ 1 ส.ค.นี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 16:52 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 16:52 น.
ตร.-ขนส่ง เอาจริง เบี้ยวจ่ายใบสั่ง แม้ต่อภาษีได้ แต่ไม่ได้ป้ายจริง ดีเดย์ 1 ส.ค.นี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จับมือกรมการขนส่งทางบก เริ่มมาตรการ ค้างชำระใบสั่งยังคงต่อภาษีรถยนต์ได้ แต่จะไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริง ดีเดย์ 1 ส.ค.นี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) และธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

การลงนามครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565-2570 ของรัฐบาล ซึ่งตั้งเป้าลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ 12 คนต่อประชากร 1 แสนคน สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ หลังพบว่าสถิติอุบัติเหตุในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปัญหาการขาดวินัยจราจร รวมถึงปัญหาประชาชนค้างชำระใบสั่งจราจรสะสมรวมกันหลายสิบล้านใบ

สำหรับการปรับปรุงระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งครั้งนี้ ได้รับการยกระดับให้สอดคล้องกับแนวคำพิพากษาของศาลปกครองและหลักนิติธรรมสากล เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้อย่างโปร่งใสก่อนตัดสินใจชำระค่าปรับ โดยระบบใหม่จะแสดงรายละเอียดสำคัญ ได้แก่ สำเนาใบสั่งและสำเนาหนังสือแจ้งเตือน สำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับ และข้อมูลระบุตัวตนของเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่ง

ในส่วนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับเจ้าของรถที่ค้างชำระใบสั่งจราจร เมื่อถึงกำหนดเดินทางไปเสียภาษีประจำปีที่สำนักงานขนส่ง ประชาชนสามารถตรวจสอบและเลือกชำระค่าปรับที่ค้างอยู่กับนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีในคราวเดียวกัน แต่หากยังไม่พร้อมชำระค่าปรับ ทางราชการจะยังอนุญาตให้ดำเนินการชำระภาษีประจำปีได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม เจ้าของรถจะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริง จนกว่าจะชำระยอดค้างค่าปรับให้ครบถ้วนเสียก่อน

ทั้งนี้ มาตรการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้กับใบสั่งจราจรฉบับแรกที่ออกให้ผู้ขับขี่ซึ่งกระทำความผิดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป โดยไม่มีผลย้อนหลังไปถึงใบสั่งเก่าก่อนหน้านี้

  • หากผู้ขับขี่ได้รับใบสั่งหลังวันที่ 1 สิงหาคมแล้วยังคงเพิกเฉยไม่ชำระ ระบบจะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนกฎหมาย
  • หากยังไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาประมาณ 60 ถึง 90 วันนับจากวันที่ออกใบสั่ง ข้อมูลการค้างชำระจะถูกส่งเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบอย่างเป็นทางการในช่วงรอบการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2569 นี้

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 16:52 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 16:52 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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