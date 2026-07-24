ภาพน่ากลัว! เครื่องบินจอดฉุกเฉิน กระแทกผิวน้ำไฟลุกท่วม 11 ชีวิตรอดตายหวุดหวิด
นาทีระทึก! เครื่องบินทะเลลงจอดฉุกเฉินไฟลุกท่วมนอกชายฝั่งรัฐวอชิงตัน สหรัฐฯ 11 ชีวิตรอดตายหวุดหวิด บางส่วนบาดเจ็บหนัก-กระดูกหัก เผยมีพายุฝน กระทบทัศนวิสัย
สำนักข่าวต่างประเทศ nypost รายงานอุบัติเหตุเครื่องบินทะเล (Floatplane) ลำหนึ่งร่อนลงจอดฉุกเฉินและตกกระแทกผิวน้ำบริเวณนอกชายฝั่งเกาะซูเซีย รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรง มีผู้บาดเจ็บหลายราย โดยมี 1 รายอาการสาหัส
หน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ ระบุว่า เครื่องบินรุ่น de Havilland DHC-3 เครื่องยนต์เดี่ยว ออกเดินทางจากเมืองซีแอตเทิล บินไปได้ประมาณ 45 นาที ก่อนจะประสบอุบัติเหตุตกลงในอ่าวแชลโลว์นอกชายฝั่งเกาะซูเซีย เมื่อเวลาประมาณ 17.15 น. จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากซีแอตเทิลไปทางเหนือราว 90 ไมล์ และห่างจากชายแดนแคนาดาเพียง 4 ไมล์
ภาพวิดีโอเผยให้เห็นไฟลุกท่วมตัวเครื่องบินจนพังเสียหายยับเยิน ลอยอยู่เหนือน้ำห่างจากโขดหินริมฝั่งเพียงไม่กี่ฟุต ปาฏิหาริย์คือผู้โดยสาร 10 คนและนักบินอีก 1 คนรอดชีวิตทั้งหมด สำนักงานนายอำเภอเขตซานฮวนรายงานว่า ผู้บาดเจ็บมีตั้งแต่อาการบาดเจ็บที่ศีรษะ กระดูกหัก ไปจนถึงแผลฉีกขาด
เจ้าหน้าที่ยามฝั่งเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บ 2 คนส่งโรงพยาบาลในเมืองเบลลิงแฮม ใช้เวลานั่งเรือจากจุดเกิดเหตุประมาณ 20 นาที ส่วนอีก 2 คนเจ้าหน้าที่พาไปประเมินอาการและรักษาที่เกาะออร์คัสที่อยู่ใกล้เคียง ขณะเดียวกันหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยเกาะออร์คัสโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งว่า มีหลายหน่วยงานระดมกำลังเข้าช่วยเหลือ ทั้งหน่วยยามฝั่งและสำนักงานนายอำเภอเขตซานฮวน
เที่ยวบินนี้มีจุดหมายปลายทางที่ท่าเรือโรช (Roche Harbor) ห่างจากจุดตกประมาณ 20 ไมล์ แฮร์ริสัน ราเดมาเชอร์ นักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าขณะเกิดเหตุมีพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ มีลมกระโชกแรง 12 ถึง 20 ไมล์ต่อชั่วโมง และมีทัศนวิสัยการมองเห็น 10 ไมล์
ขณะที่ เดวิด กัดเจล ซีอีโอของสายการบิน Kenmore Air ยืนยันว่าเครื่องบินเป็นของบริษัท เขายินดีที่ทุกคนปลอดภัย ตอนนี้บริษัทมุ่งเน้นดูแลผู้โดยสารและนักบินให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พร้อมขอบคุณหน่วยยามฝั่งและเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกคน บริษัทยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สืบสวนและจะรายงานข้อมูลที่ถูกต้องให้ทราบต่อไป
ล่าสุด องค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) และคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติ (NTSB) เริ่มสอบสวนหาสาเหตุการลงจอดฉุกเฉินและเหตุเพลิงไหม้แล้ว
สำหรับ Kenmore Air เป็นผู้ให้บริการเครื่องบินทะเลรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ให้บริการผู้โดยสารกว่า 90,000 คนต่อปี สู่จุดหมายปลายทางกว่า 45 แห่งทั่วแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือและแคนาดา
ข้อมูลจาก : nypost
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