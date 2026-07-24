ลุ้นข่าวดี! ยูเนสโก เตรียมขึ้นทะเบียน วัดพระมหาธาตุฯ เป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
ลุ้นข่าวดี! ยูเนสโก เตรียมประกาศขึ้นทะเบียน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นมรดกโลกแห่งที่ 9 ของไทย และแห่งแรกของภาคใต้
24 ก.ค. 2569 นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช จะได้รับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 48 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่วาระการประชุมในวันที่ 25-26 กรกฎาคมนี้
หากผลการพิจารณาเป็นไปตามคาด วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจะกลายเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่ 9 ของประเทศไทย และเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมลำดับที่ 6 ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในฐานะศูนย์รวมใจและพลังศรัทธาในพุทธศาสนาของภูมิภาค อีกทั้งยังนับเป็นมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ทางกรมศิลปากรจึงเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองร่วมกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสนี้
สำหรับกิจกรรมเฉลิมฉลอง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยทุกภาคส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์ พิธีสวดมนต์ การรวมพลังรำโนราบูชาพระธาตุ และการแสดงแสงสีเสียงบริเวณหน้าพระวิหารหลวง พร้อมติดตั้งจอโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดผลการประกาศอย่างใกล้ชิด
อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกรมศิลปากรจะเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่อง “พระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราช” ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช อย่างเป็นทางการ เพื่อเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลก
และเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบ 100 ปี วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะครบรอบในวันที่ 5 ธันวาคม 2570 โดยกำหนดเปิดนิทรรศการเป็นวันแรกในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้
ภายในนิทรรศการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธสถานสำคัญแห่งเมืองนครศรีธรรมราช ผ่านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เอกสารโบราณ และสื่อการเรียนรู้ร่วมสมัย เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอย่างครบถ้วน
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