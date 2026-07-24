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ลุ้นข่าวดี! ยูเนสโก เตรียมขึ้นทะเบียน วัดพระมหาธาตุฯ เป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 25 ก.ค. 2569 06:01 น.
ลุ้นข่าวดี! ยูเนสโก เตรียมขึ้นทะเบียน วัดพระมหาธาตุฯ เป็นมรดกโลกแห่งที่ 9

ลุ้นข่าวดี! ยูเนสโก เตรียมประกาศขึ้นทะเบียน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นมรดกโลกแห่งที่ 9 ของไทย และแห่งแรกของภาคใต้

24 ก.ค. 2569 นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช จะได้รับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 48 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่วาระการประชุมในวันที่ 25-26 กรกฎาคมนี้

หากผลการพิจารณาเป็นไปตามคาด วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจะกลายเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่ 9 ของประเทศไทย และเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมลำดับที่ 6 ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในฐานะศูนย์รวมใจและพลังศรัทธาในพุทธศาสนาของภูมิภาค อีกทั้งยังนับเป็นมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ทางกรมศิลปากรจึงเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองร่วมกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสนี้

สำหรับกิจกรรมเฉลิมฉลอง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยทุกภาคส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์ พิธีสวดมนต์ การรวมพลังรำโนราบูชาพระธาตุ และการแสดงแสงสีเสียงบริเวณหน้าพระวิหารหลวง พร้อมติดตั้งจอโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดผลการประกาศอย่างใกล้ชิด

ประชาสัมพันธ์ ยููเนสโก เตรียมขึ้นทะเบียนมรดกโลก วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
FB/ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกรมศิลปากรจะเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่อง “พระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราช” ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช อย่างเป็นทางการ เพื่อเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลก

และเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบ 100 ปี วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะครบรอบในวันที่ 5 ธันวาคม 2570 โดยกำหนดเปิดนิทรรศการเป็นวันแรกในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้

ภายในนิทรรศการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธสถานสำคัญแห่งเมืองนครศรีธรรมราช ผ่านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เอกสารโบราณ และสื่อการเรียนรู้ร่วมสมัย เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอย่างครบถ้วน

ความงดงามของ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
คลังสารสนเทศนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คลังสารสนเทศนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 25 ก.ค. 2569 06:01 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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