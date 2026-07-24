สาวเจ้าของคลิป เปิดใจครั้งแรก เล่านาทีปะทะคารม กลุ่มวัยรุ่นอิตาลี ก่อนถูกรุมด่า-บูลลี่
สาวเจ้าของคลิป เปิดใจครั้งแรก เล่านาทีปะทะคารม กลุ่มวัยรุ่นอิตาลี กลางขบวนรถไฟฟ้า BTS เสียงดังโวกแวก เตือนเงียบเสียง กลับไม่พอใจ ก่อนถูกรุมด่า-บูลลี่
จากประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นกลุ่มวัยรุ่นชาวต่างชาติขณะโดยสารอยู่ในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ตะโกนพูดคุยกันด้วยเสียงที่ดังมากท่ามกลางผู้โดยสารคนอื่น ๆ ก่อนที่เจ้าของคลิปจะพูดเตือนให้กลุ่มวัยรุ่นเบาเสียงลง แต่กลับได้รับการกระทำตอบกลับของกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวแบบไม่เหมาะสม ทั้งด่าทอ รวมถึงบูลลี่ต่าง ๆ นานา ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุด สาวเจ้าของคลิป ทราบชื่อว่า คุณซูกัส ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับทางทีมงาน ข่าวสดออนไลน์ ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น ว่า
“เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา เวลาประมาณ 1 ทุ่ม ตนนั่งรถไฟฟ้าจากสยามเมื่อรถไฟฟ้ากำลังจะถึงสถานีศาลาแดง ตนได้ยินเสียงกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นขึ้นมาหลายคนส่งเสียงดัง ทั้งที่รถยังไม่จอด และทั้งที่ตนใส่หูฟัง โดยพูดคุยกันในลักษณะคำหยาบคาย
จากนั้นตนจึงขอให้เงียบ แต่กลับถูกด่ากลับ จึงหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิป เหตุการณ์ก็เป็นตามคลิป ทางกลุ่มนักท่องเที่ยวไม่ฟัง และมีการต่อว่า ประมาณว่าก็นำเงินมาให้ประเทศ แล้วจะทำไม เมื่อถามว่ามาจากไหนก็ถูกตอบกลับว่า ‘มาจากแม่..ึง’
ตนพยายามสอบถามคนอื่นในกลุ่ม ว่ามาจากไหน ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะเป็นครู ได้ชูนิ้วกลางให้ จากนั้นก็มีคนนึงบอกว่ามาจากประเทศอิตาลี แล้วก็คนในกลุ่มก็ตอบว่าคนที่บอกว่ามาจากอิตาลี
ตนพยายามบอกให้มีการตักเตือนกันเพราะเป็นพื้นที่รถไฟฟ้าที่เป็นสาธารณะควรจะมีมารยาท แต่ก็ถูกเหยียดสัญชาติถูกบูลลี่ร่างกาย เสื้อผ้า มีบางคนใช้มือถือมาถ่ายรองเท้า ตนก็เลยยกเท้ากลับไป จนกระทั่งถึงสถานีกรุงธนบุรี กลุ่มนักท่องเที่ยวก็ลงจากรถไฟฟ้า แต่ก่อนลงได้บอกว่าให้ตนไปโรงพยาบาลลักษณะต่อว่าว่าป่วยก็ไปหาหมอ ซึ่งตนก็บอกกลับไปเช่นกัน ซึ่งในกลุ่มก็มีไกด์คนไทย พยายามช่วยพูดแล้วแต่กลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นก็ไม่ฟังไกด์
ตอนเกิดเหตุไม่มีคนไทยคนไหน ลุกขึ้นมารักษาสิทธิ์พื้นที่สาธารณะเลยจึงตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคนไทย ถึงเพิกเฉยกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแบบนี้ ทำไมถึงยอมรับมารยาทนักท่องเที่ยวแบบนี้ทั้งที่เป็นที่สาธารณะในประเทศไทย ที่จะมาทำพฤติกรรมแย่ในประเทศไทย
อยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่ได้เสียงดังเฉพาะแค่ในขบวนรถไฟฟ้าแต่เสียงดังแต่ในสถานีแล้ว
และมองว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาเป็นกลุ่มนักเรียนมีครูมาด้วยทำไมถึงไม่มีใครดูแลพฤติกรรมกัน และไกด์ที่มาถึงไม่มีการดูแล หลังจากที่ตนลงคลิปดังกล่าวไปมีลูกสาวของไกด์มาขอโทษบอกว่าเป็นลูกสาวของไกด์นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ซึ่งคุณแม่ของตนต้องดูแลนักท่องเที่ยว หนึ่งกลุ่มประมาณ 50 คน ต่อไกด์ 1 คน
ซึ่งตนมองว่าถ้านักท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้ทำไมถึงไม่เช่ารถทัวร์ จะได้ส่งเสียงดังได้ตามใจไม่ใช่มาสร้างความรำคาญในพื้ที่สาธารณะแบบนี้ คุณซูกัส ยังบอกอีกว่า ที่ผ่านมาเธอใช้บริการรถไฟฟ้าโดยตลอดแต่ไม่เคยเจอนักท่องเที่ยวที่เสียงดังมากขนาดนี้
นอกจากนี้หลังจากที่โพสต์คลิปลงไป ก็มีชาวเน็ตไปช่วยสั่งสอนอบรมผ่าน Instagram ของนักท่องเที่ยวรวมถึงพบบริษัททัวร์ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พบว่ามีการลบตารางท่องเที่ยวในประเทศไทยจากไอจีแล้ว รวมถึงไอจี โรงเรียนของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็ปิดไอจีไปแล้ว รวมถึงไอจีส่วนตัวของหลายคนที่ปิดไอจีไปแล้วบางส่วน
เมื่อถามว่าจะแจ้งความไหมหลังจากนี้เพราะถูกด่าและเหยียดกลับมา คุณซูกัสบอกว่า ตนไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายไม่รู้ว่าแจ้งความแล้วมันจะไปจบที่ตรงไหน เพราะเป็นนักท่องเที่ยวแต่แค่อยากสะท้อนให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่อยากให้คนไทยเพิกเฉยต่อสิทธิ์ของตนเอง”
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อ้างอิงจาก : ข่าวสดออนไลน์
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