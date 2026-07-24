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แจ้งข่าวเศร้า น้องมิเชล สุนัขทรงเลี้ยง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา จากไปอย่างสงบ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 16:14 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 16:24 น.
แจ้งข่าวเศร้า น้องมิเชล สุนัขทรงเลี้ยงพระองค์ภา จากไปอย่างสงบ

อาลัย น้องมิเชล สุนัขทรงเลี้ยงในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ จากไปอย่างสงบ หลังอยู่ในความดูแลมา 7 ปี

เฟซบุ๊กเพจ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย แจ้งข่าวเศร้า น้องมิเชล สุนัขทรงเลี้ยงในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งได้รับพระราชทานมาให้ดูแลตั้งแต่ปี 2562 เสียชีวิตแล้ว

เช้าวันนี้ น้องมิเชลได้จากไปอย่างสงบ ณ ห้องส่วนตัวที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยังเล็ก ดร.สุรเกียรติ์ ผู้ดูแลเล่าถึงความผูกพันว่า ได้เลี้ยงดูและผูกพันกับมิเชลเป็นอย่างมาก มิเชลจะดีใจทุกครั้งที่ได้พบกัน

ในปี 2565 ได้จัดหาเพื่อนเล่นชื่อถุงเท้าทอง ซึ่งเป็นลูกสุนัขที่เกิดจากสุนัขข้างถนน มาอยู่เป็นเพื่อนกับมิเชลตลอด 24 ชั่วโมง โดยทั้งสองรักกันมาก

มิเชลมีสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งสัตวแพทย์แจ้งว่ามีสาเหตุมาจากพันธุกรรม จึงมอบหมายให้พี่เลี้ยงพาไปพบสัตวแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อวันก่อนหน้า มิเชลเพิ่งไปพบสัตวแพทย์ตามนัด และได้พบกับครูพี่เลี้ยงที่ดูแลพี่และน้องร่วมคอกเดียวกัน จึงทราบว่ามิเชลเป็นตัวสุดท้ายของคอกที่ยังมีชีวิตอยู่ พร้อมได้รับคำชมว่ามีอายุยืนมาก กระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้น มิเชลก็จากไปอย่างสงบ รวมอายุ 7 ปี 7 เดือน

ท้ายข้อความยังกล่าวถึงถุงเท้าทองที่เฝ้าอยู่ข้างมิเชลตลอดทั้งเช้า และแสดงสีหน้าเศร้าราวกับสงสัยว่าเหตุใดเช้าวันนั้นมิเชลจึงไม่ตื่นขึ้นมาวิ่งเล่นด้วยกันเหมือนเคย

สำหรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเมื่อปี 2567

ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง ทั้งรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา: เฟซบุ๊กเพจ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 16:14 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 16:24 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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