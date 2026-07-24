ข่าว

รู้ยังกฎ BTS ส่งเสียงดังปรับ 500 บาท เจ้าหน้าที่เชิญออกจากระบบได้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 16:37 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 16:54 น.
รู้ยังกฎ BTS ส่งเสียงดังปรับ 500 บาท เจ้าหน้าที่เชิญออกจากระบบได้
ภาพจำลองเหตุการณ์สำหรับประกอบบทความ

ตอบชัด กฎ BTS ผู้โดยสารที่ส่งเสียงดัง สร้างความวุ่นวาย หรือรบกวนผู้อื่นมีโทษตามข้อกำหนด ปรับ 500 บาท-เจ้าหน้าที่เชิญออกได้

กฎของรถไฟฟ้า BTS ห้ามผู้โดยสารส่งเสียงดังเกินสมควร แสดงพฤติกรรมวุ่นวาย หรือกระทำการที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญภายในสถานีและขบวนรถ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

ข้อกำหนดยังระบุว่า ผู้โดยสารต้องไม่เปิดอุปกรณ์จนเกิดเสียงดัง หรือแสดงพฤติกรรมที่รบกวนผู้โดยสารคนอื่น ไม่ว่าจะอยู่ในขบวนรถ ชานชาลา หรือพื้นที่ส่วนอื่นของระบบรถไฟฟ้า

หากมีการจงใจรบกวน ผลักผู้อื่น หรือกระทำการที่อาจทำให้ผู้โดยสารตื่นตระหนก ผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เจ้าหน้าที่ BTS ยังมีอำนาจปฏิเสธไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าสู่ระบบ หากประเมินว่าอาจก่ออันตราย สร้างการทะเลาะวิวาท หรือรบกวนผู้อื่น หากพบการฝ่าฝืนภายในระบบ เจ้าหน้าที่สามารถเชิญบุคคลนั้นออกจากพื้นที่ได้

“(4) a person who is liable to cause danger to any other person or who may cause damage to another person’s property or any part of the System or who may cause quarrel with or nuisance to another person.Part II: Admission to System Premises ข้อ 5 (4)

เจ้าหน้าที่ BTS ยังมีอำนาจปฏิเสธไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าสู่ระบบ
Part II: Admission to System Premises ข้อ 5 (4)

เปิดกฎหลังดราม่ากลุ่มนักเรียนอิตาลีบน BTS

กระแสค้นหากฎดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคลิปกลุ่มนักเรียนอิตาลีพูดคุยและส่งเสียงดังภายในขบวนรถไฟฟ้า BTS ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ ผู้โดยสารหญิงชาวไทยขอให้กลุ่มลดเสียง แต่การสนทนากลับกลายเป็นการโต้เถียงกัน

หญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มอธิบายว่า สมาชิกยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะเดินทางไปที่ใด ก่อนตอบหญิงไทยด้วยข้อความในทำนองว่า “ขอโทษที่นำเงินเข้ามาในประเทศของคุณ” เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างเสียงวิจารณ์ต่อมารยาทในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

ต่อมา TravellingFox Estate INPSieme ผู้จัดโครงการที่พากลุ่มนักเรียนเดินทางมาไทย ส่งคำชี้แจงถึง The Thaiger พร้อมขออภัยประชาชนชาวไทย บริษัทระบุว่า ผู้ร่วมเหตุเป็นนักเรียนเยาวชนและหลายคนยังเป็นผู้เยาว์

ผู้จัดโครงการยอมรับว่า ความตื่นเต้นหรือความคึกคะนองไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่สาธารณะได้ พร้อมยืนยันว่าการกระทำของผู้ร่วมเหตุบางคนไม่ได้เป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งหมด

บริษัทระบุเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบภายในไม่พบการใช้ถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติอย่างชัดแจ้ง อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ไม่ได้ปฏิเสธว่ามีการส่งเสียงดังหรือเกิดการโต้เถียงภายในขบวนรถไฟฟ้า

ผู้โดยสารควรทำอย่างไรเมื่อถูกผู้อื่นรบกวน

ผู้โดยสารควรแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีหรือใช้ช่องทางติดต่อของ BTS แทนการเผชิญหน้ากันโดยตรง โดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายเริ่มมีท่าทีรุนแรง เจ้าหน้าที่มีอำนาจจัดการผู้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด และสามารถเชิญบุคคลออกจากระบบได้ตามกฎ

กฎนี้ใช้กับผู้โดยสารทุกคน ไม่แบ่งสัญชาติหรือสถานะนักท่องเที่ยว การซื้อตั๋วโดยสารไม่ได้ให้สิทธิ์ส่งเสียงดังหรือรบกวนผู้อื่น ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตลอดเวลาที่อยู่ภายในระบบรถไฟฟ้า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตร.-ขนส่ง เอาจริง เบี้ยวจ่ายใบสั่ง แม้ต่อภาษีได้ แต่ไม่ได้ป้ายจริง ดีเดย์ 1 ส.ค.นี้ ข่าว

ตร.-ขนส่ง เอาจริง เบี้ยวจ่ายใบสั่ง แม้ต่อภาษีได้ แต่ไม่ได้ป้ายจริง ดีเดย์ 1 ส.ค.นี้

2 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ติดต่อราชการ ทำไมต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ทั้งที่เราก็เสียภาษีอยู่แล้ว

10 นาที ที่แล้ว
สาวเจ้าของคลิป เปิดใจครั้งแรก เล่านาทีปะทะคารม กลุ่มวัยรุ่นอิตาลี ก่อนถูกด่า-บูลลี่ ข่าว

สาวเจ้าของคลิป เปิดใจครั้งแรก เล่านาทีปะทะคารม กลุ่มวัยรุ่นอิตาลี ก่อนถูกรุมด่า-บูลลี่

13 นาที ที่แล้ว
รู้ยังกฎ BTS ส่งเสียงดังปรับ 500 บาท เจ้าหน้าที่เชิญออกจากระบบได้ ข่าว

รู้ยังกฎ BTS ส่งเสียงดังปรับ 500 บาท เจ้าหน้าที่เชิญออกจากระบบได้

18 นาที ที่แล้ว
ครูเดวิด ซัดกลุ่มวัยรุ่นต่างชาติทำตัวไร้มารยาทบนรถไฟฟ้า BTS ข่าวต่างประเทศ

ครูเดวิด ของขึ้น วัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อยบน BTS ทำตัวกร่างอ้างเอาเงินมาให้ ดูถูกคนไทย

34 นาที ที่แล้ว
แจ้งข่าวเศร้า น้องมิเชล สุนัขทรงเลี้ยงพระองค์ภา จากไปอย่างสงบ ข่าว

แจ้งข่าวเศร้า น้องมิเชล สุนัขทรงเลี้ยง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา จากไปอย่างสงบ

41 นาที ที่แล้ว
สุนารี ราชสีมา ปวดท้องหนัก ทีมงานหามส่ง รพ. ด่วน ขอโทษเจ้าภาพ แจ้งยกเลิกงานกะทันหัน บันเทิง

สุนารี ราชสีมา ถูกหามส่ง รพ. ด่วน ขอโทษเจ้าภาพ แจ้งยกเลิกงานกะทันหัน

42 นาที ที่แล้ว
รถไฟฟ้า BTS เคลื่อนไหวล่าสุด หลังวัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อย-คุยลั่นขบวน ข่าว

รถไฟฟ้า BTS เคลื่อนไหวล่าสุด หลังวัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อย-คุยลั่นขบวน

59 นาที ที่แล้ว
ก.พ. ออกเกณฑ์ใหม่ ข้าราชการบรรจุใหม่ห้ามโอนไปกรมอื่นก่อนครบ 2 ปี ข่าว

ก.พ. ออกเกณฑ์ใหม่ ข้าราชการบรรจุใหม่ห้ามโอนไปกรมอื่นก่อนครบ 2 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนธิ ลิ้มทองกุล เปิดจองหนังสือ &#039;ศักดิ์ศรี&#039; ฉบับปิดตำนานผู้จัดการรายวัน 360 องศา ข่าว

วิธีสั่งซื้อ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการฉบับสุดท้าย เจาะลึกชีวิต 43 ปี ‘สนธิ’ จำนวนจำกัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ สงกรานต์ วีระพงษ์ ช่างภาพมือทอง ผู้ถ่ายทอดวิถีชีวิตไทย ด้วยแนวคิดสุดเจ๋ง ข่าว

ประวัติ สงกรานต์ วีระพงษ์ ช่างภาพมือทอง ผู้ถ่ายทอดวิถีชีวิตไทย ด้วยแนวคิดสุดเจ๋ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หน่วยงานออกแถลงกราบขอโทษชาวไทย หลังวัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อยบนรถไฟฟ้า BTS

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พระครูวัชราทร เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย ต้นตำรับนะหน้าขุนแผนสายมอญ ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ข่าว

ประวัติ พระครูวัชราทร เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย ต้นตำรับนะหน้าขุนแผนสายมอญ ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนไทม์ไลน์ทารก 5 วันเสียชีวิต รพ.อ่างทอง จากคลอดก่อนกำหนดถึงปมกินข้าวใกล้ ICU ข่าว

ย้อนไทม์ไลน์ทารก 5 วันเสียชีวิต รพ.อ่างทอง จากคลอดก่อนกำหนดถึงปมกินข้าวใกล้ ICU

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊ก ศรุต ลุยธุรกิจร้านไก่ย่างสูตรภรรยา บันเทิง

บิ๊ก ศรุต ผันตัวขายไก่ย่าง ยอมรับงานลดลง ไม่แคร์ถูกมองตกอับ ขอทำอาชีพสุจริต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัด เหตุไม่ไปงานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ขอรอเจอตัวเพื่ออวยพรเอง ข่าวดารา

อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัด เหตุไม่ไปงานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ขอรอเจอตัวเพื่ออวยพรเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! เนสกาแฟ โอวัลติน ดาวน์นี่ปลอมบุกตลาดไทย ปอศ.ยึดกว่า 2.2 แสนชิ้น ข่าว

เตือนภัย! เนสกาแฟ โอวัลติน ดาวน์นี่ปลอมบุกตลาดไทย ปอศ.ยึดกว่า 2.2 แสนชิ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทัวร์ลงสถานทูตอิตาลี จี้กดดันรับผิดชอบ กลุ่มวัยรุ่นแสดงพฤติกรรมถ่อยบน BTS

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
9 ระดับชั้น สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย ชั้นไหนสูงกว่ากัน ลดยศสมณสักดิ์ ได้หรือไม่ ข่าว

9 ระดับชั้น สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย ชั้นไหนสูงกว่ากัน ลดยศสมณสักดิ์ ได้หรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

รู้จัก The Telegony มหากาพย์ภาคจบของ โอดิสเซียส ดู The Odyssey แล้วควรอ่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลยอมรับ เจ้าหน้าที่ร่วมทานอาหารกันใน ICU จริง หลังพ่อแม่ร้องเรียนลูกเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ อาจารย์อนุชิต สุนทรกิติ ปรมาจารย์ภาพถ่ายไทย จากไปพร้อมภรรยา ข่าว

ประวัติ อาจารย์อนุชิต สุนทรกิติ ปรมาจารย์ภาพถ่ายไทย จากไปพร้อมภรรยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย ตร.หนุ่ม อนาคตไกล เสียชีวิตรถล้ม เพราะกองทรายริมถนน ยื้อชีวิตไม่ไหว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภจี” เร่งเจรจารัฐบาลสหรัฐฯ หลังเจอภาษีรอบใหม่ 12.5% ยกเว้น 2,120 รายการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

หมอหมู ชวนรู้จักโรคแพ้ยา “สตีเวนส์-จอห์นสัน ซินโดรม” ชี้อันตรายกว่าที่คิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 16:37 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 16:54 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อราชการ ทำไมต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ทั้งที่เราก็เสียภาษีอยู่แล้ว

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
ครูเดวิด ซัดกลุ่มวัยรุ่นต่างชาติทำตัวไร้มารยาทบนรถไฟฟ้า BTS

ครูเดวิด ของขึ้น วัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อยบน BTS ทำตัวกร่างอ้างเอาเงินมาให้ ดูถูกคนไทย

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
สุนารี ราชสีมา ปวดท้องหนัก ทีมงานหามส่ง รพ. ด่วน ขอโทษเจ้าภาพ แจ้งยกเลิกงานกะทันหัน

สุนารี ราชสีมา ถูกหามส่ง รพ. ด่วน ขอโทษเจ้าภาพ แจ้งยกเลิกงานกะทันหัน

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
ก.พ. ออกเกณฑ์ใหม่ ข้าราชการบรรจุใหม่ห้ามโอนไปกรมอื่นก่อนครบ 2 ปี

ก.พ. ออกเกณฑ์ใหม่ ข้าราชการบรรจุใหม่ห้ามโอนไปกรมอื่นก่อนครบ 2 ปี

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
Back to top button