รู้ยังกฎ BTS ส่งเสียงดังปรับ 500 บาท เจ้าหน้าที่เชิญออกจากระบบได้
ตอบชัด กฎ BTS ผู้โดยสารที่ส่งเสียงดัง สร้างความวุ่นวาย หรือรบกวนผู้อื่นมีโทษตามข้อกำหนด ปรับ 500 บาท-เจ้าหน้าที่เชิญออกได้
กฎของรถไฟฟ้า BTS ห้ามผู้โดยสารส่งเสียงดังเกินสมควร แสดงพฤติกรรมวุ่นวาย หรือกระทำการที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญภายในสถานีและขบวนรถ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
ข้อกำหนดยังระบุว่า ผู้โดยสารต้องไม่เปิดอุปกรณ์จนเกิดเสียงดัง หรือแสดงพฤติกรรมที่รบกวนผู้โดยสารคนอื่น ไม่ว่าจะอยู่ในขบวนรถ ชานชาลา หรือพื้นที่ส่วนอื่นของระบบรถไฟฟ้า
หากมีการจงใจรบกวน ผลักผู้อื่น หรือกระทำการที่อาจทำให้ผู้โดยสารตื่นตระหนก ผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เจ้าหน้าที่ BTS ยังมีอำนาจปฏิเสธไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าสู่ระบบ หากประเมินว่าอาจก่ออันตราย สร้างการทะเลาะวิวาท หรือรบกวนผู้อื่น หากพบการฝ่าฝืนภายในระบบ เจ้าหน้าที่สามารถเชิญบุคคลนั้นออกจากพื้นที่ได้
“(4) a person who is liable to cause danger to any other person or who may cause damage to another person’s property or any part of the System or who may cause quarrel with or nuisance to another person.” – Part II: Admission to System Premises ข้อ 5 (4)
เปิดกฎหลังดราม่ากลุ่มนักเรียนอิตาลีบน BTS
กระแสค้นหากฎดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคลิปกลุ่มนักเรียนอิตาลีพูดคุยและส่งเสียงดังภายในขบวนรถไฟฟ้า BTS ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ ผู้โดยสารหญิงชาวไทยขอให้กลุ่มลดเสียง แต่การสนทนากลับกลายเป็นการโต้เถียงกัน
หญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มอธิบายว่า สมาชิกยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะเดินทางไปที่ใด ก่อนตอบหญิงไทยด้วยข้อความในทำนองว่า “ขอโทษที่นำเงินเข้ามาในประเทศของคุณ” เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างเสียงวิจารณ์ต่อมารยาทในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
ต่อมา TravellingFox Estate INPSieme ผู้จัดโครงการที่พากลุ่มนักเรียนเดินทางมาไทย ส่งคำชี้แจงถึง The Thaiger พร้อมขออภัยประชาชนชาวไทย บริษัทระบุว่า ผู้ร่วมเหตุเป็นนักเรียนเยาวชนและหลายคนยังเป็นผู้เยาว์
ผู้จัดโครงการยอมรับว่า ความตื่นเต้นหรือความคึกคะนองไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่สาธารณะได้ พร้อมยืนยันว่าการกระทำของผู้ร่วมเหตุบางคนไม่ได้เป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งหมด
บริษัทระบุเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบภายในไม่พบการใช้ถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติอย่างชัดแจ้ง อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ไม่ได้ปฏิเสธว่ามีการส่งเสียงดังหรือเกิดการโต้เถียงภายในขบวนรถไฟฟ้า
ผู้โดยสารควรทำอย่างไรเมื่อถูกผู้อื่นรบกวน
ผู้โดยสารควรแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีหรือใช้ช่องทางติดต่อของ BTS แทนการเผชิญหน้ากันโดยตรง โดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายเริ่มมีท่าทีรุนแรง เจ้าหน้าที่มีอำนาจจัดการผู้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด และสามารถเชิญบุคคลออกจากระบบได้ตามกฎ
กฎนี้ใช้กับผู้โดยสารทุกคน ไม่แบ่งสัญชาติหรือสถานะนักท่องเที่ยว การซื้อตั๋วโดยสารไม่ได้ให้สิทธิ์ส่งเสียงดังหรือรบกวนผู้อื่น ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตลอดเวลาที่อยู่ภายในระบบรถไฟฟ้า
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานออกแถลงกราบขอโทษชาวไทย หลังวัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อยบนรถไฟฟ้า BTS
- ทัวร์ลงสถานทูตอิตาลี จี้กดดันรับผิดชอบ กลุ่มวัยรุ่นแสดงพฤติกรรมถ่อยบน BTS
- ชาวเน็ตสวดยับ! สาวสุดทน เตือนแก๊งฝรั่ง คุยเสียงดังลั่นรถไฟฟ้า เจอสวนกลับแรง
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: