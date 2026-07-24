ข่าวดาราบันเทิง

สุนารี ราชสีมา ถูกหามส่ง รพ. ด่วน ขอโทษเจ้าภาพ แจ้งยกเลิกงานกะทันหัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 16:12 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 16:30 น.
สุนารี ราชสีมา ปวดท้องหนัก ทีมงานหามส่ง รพ. ด่วน ขอโทษเจ้าภาพ แจ้งยกเลิกงานกะทันหัน

สุนารี ราชสีมา ปวดท้องหนัก ทีมงานหามส่ง รพ. ด่วน ขอโทษเจ้าภาพ แจ้งยกเลิกงานกะทันหัน คนบันเทิงและแฟนเพลงแห่ส่งกำลังใจ

ทำเอาแฟนเพลงเป็นห่วงกันยกใหญ่ เมื่อนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ สุนารี ราชสีมา เกิดล้มป่วยขึ้นมาอย่างกะทันหัน จนทีมงานต้องนำตัวส่งแอดมิตที่โรงพยาบาลเป็นการด่วน โดยมีการโพสต์ข้อความแจ้งข่าวผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก และขอโทษเจ้าภาพที่จำเป็นต้องยกเลิกงานที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนบันเทิงและแฟน ๆ ที่มาส่งกำลังใจให้นักร้องรุ่นใหญ่อาการดีขึ้นในเร็ววัน

“คุณ สุนารี ราชสีมา กราบขอโทษทางทีมงานเจ้าภาพทองผาภูมิ ที่ กาญจนบุรี เป็นอย่างสูง ที่ไม่สามารถไปแสดงตามกำหนดการได้

คุณ สุนารี มีอาการปวดท้องอย่างหนัก จึงต้องแอดมิท ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์อินเตอร์ จึงกราบขออภัยเป็นอย่างสูง”

ทีมงานหามตัว สุนารี ราชสีมา ส่ง รพ. ด่วน ขอโทษเจ้าภาพ แจ้งยกเลิกงานกะทันหัน-1

คนบันเทิงและแฟนคลับส่งกำลังใจ คนบันเทิงและแฟนคลับส่งกำลังใจ-1

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อ้างอิงจาก : FB Sunaree Ratchasima – สุนารี ราชสีมา

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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