ครูเดวิด ของขึ้น วัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อยบน BTS ทำตัวกร่างอ้างเอาเงินมาให้ ดูถูกคนไทย
ครูเดวิด เห็นคลิปวัยรุ่นอิตาลีทำตัวถ่อยบน BTS ยอมรับของขึ้น ชี้ไร้มารยาท-ไม่ศึกษาวัฒนธรรมคนอื่น มองตัวเองเหนือกว่าคนไทย ถามแรง ทำไมพวกxูต้องอยากได้เงินxึง
จากกรณีคลิปกลุ่มวัยรุ่นชาวต่างชาติขึ้นโดยสารรถไฟฟ้า BTS พูดคุยกันเสียงดัง ซึ่งเจ้าของคลิปขอให้ช่วยบอกให้กลุ่มวัยรุ่นเงียบเสียงลง เพราะไทยเราไม่ตะโกนหรือกรี๊ดกัน แต่หญิงสาวรายหนึ่งตอบกลับว่า “งั้นก็ขอโทษแล้วกันที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณ” พร้อมกับหัวเราะเยาะ ทั้งยังทำสัญลักษณ์คล้ายเหยียดผิว ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้
ล่าสุด ครูเดวิด ครูสอนภาษาอังกฤษ สวนกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีผ่านเฟซบุ๊ก David William ระบุว่า “ผมขอสารภาพเลยว่าดูคลิปนี้ไปแล้วของขึ้น นี่คือกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งซึ่งไร้มารยาทที่สุด เขามาประเทศของคนอื่นโดยไม่ได้ศึกษาวัฒนธรรมพวกเรา ถ้าคุณมาประเทศไทยหรือญี่ปุ่น วัฒนธรรมของพวกเราคือเราเป็นคนมีมารยาทบนรถไฟฟ้า BTS คนไทยจะเงียบเสมอ มันเรียกว่ามีมารยาท
เมื่อเขาขึ้นรถไฟฟ้า BTS แล้วเสียงดัง ทั้งยังมีผู้หญิงคนหนึ่งชี้นิ้วใส่ การทำเช่นนี้กับคนที่ไม่รู้จักสะท้อนได้ถึงทัศนคติเขา ว่าเขามองคนไทยอย่างไร
ถ้าเขาอยู่ที่บ้านเกิดหรือประเทศอื่น ๆ เขาไม่ทำหรอก เพราะเขามองว่าตัวเองเหนือกว่าคนไทย ผมสังเกตว่าฝรั่งหลายคนเมื่อมาประเทศไทยไม่มีกฎหมายให้ต้องทำตามแล้วสามารถทำอะไรก็ได้ ทั้งยังประชดต่อว่า “Sorry for bringing money to your country” เขากำลังจะบอกว่าคนไทยต้องการเงินของพวกเขา ขออนุญาตถามตรง ๆ ด้วยความเคารพ ทำไมพวกxูต้องอยากได้เงินxึงวะ การที่คุณมาประเทศไทยแล้วใช้เงินไม่กี่พัน คุณสำคัญตัวเองไปหรือเปล่า
ในภาพกว้างทั้งถ้อยคำและคำพูดต่าง ๆ สะท้อนได้ถึงจิตใจเขาว่าเขามองคนไทยอย่างไร ถ้าเขาไปประเทศอื่นเขาไม่ทำหรอกครับ แต่ทำไมกล้าทำที่นี่ นี่คือคำถามที่ว่าคนไทยหลายคนน่าจะตอบได้แล้ว คือ เขาไม่ได้มองตัวเองเท่าเทียมกับพวกเรา เขาอาจจะมองตัวเองว่าเหนือกว่าเรา ซึ่งผมรับไม่ได้ ถ้าคุณจะมาประเทศคนอื่นแล้วมีทัศนคติแบบนี้ไม่ต้องมาแค่นั้นเอง”
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