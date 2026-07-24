ข่าวต่างประเทศ

ครูเดวิด ของขึ้น วัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อยบน BTS ทำตัวกร่างอ้างเอาเงินมาให้ ดูถูกคนไทย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 16:20 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 16:24 น.
ครูเดวิด ซัดกลุ่มวัยรุ่นต่างชาติทำตัวไร้มารยาทบนรถไฟฟ้า BTS

ครูเดวิด เห็นคลิปวัยรุ่นอิตาลีทำตัวถ่อยบน BTS ยอมรับของขึ้น ชี้ไร้มารยาท-ไม่ศึกษาวัฒนธรรมคนอื่น มองตัวเองเหนือกว่าคนไทย ถามแรง ทำไมพวกxูต้องอยากได้เงินxึง

จากกรณีคลิปกลุ่มวัยรุ่นชาวต่างชาติขึ้นโดยสารรถไฟฟ้า BTS พูดคุยกันเสียงดัง ซึ่งเจ้าของคลิปขอให้ช่วยบอกให้กลุ่มวัยรุ่นเงียบเสียงลง เพราะไทยเราไม่ตะโกนหรือกรี๊ดกัน แต่หญิงสาวรายหนึ่งตอบกลับว่า “งั้นก็ขอโทษแล้วกันที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณ” พร้อมกับหัวเราะเยาะ ทั้งยังทำสัญลักษณ์คล้ายเหยียดผิว ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้

ล่าสุด ครูเดวิด ครูสอนภาษาอังกฤษ สวนกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีผ่านเฟซบุ๊ก David William ระบุว่า “ผมขอสารภาพเลยว่าดูคลิปนี้ไปแล้วของขึ้น นี่คือกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งซึ่งไร้มารยาทที่สุด เขามาประเทศของคนอื่นโดยไม่ได้ศึกษาวัฒนธรรมพวกเรา ถ้าคุณมาประเทศไทยหรือญี่ปุ่น วัฒนธรรมของพวกเราคือเราเป็นคนมีมารยาทบนรถไฟฟ้า BTS คนไทยจะเงียบเสมอ มันเรียกว่ามีมารยาท

เมื่อเขาขึ้นรถไฟฟ้า BTS แล้วเสียงดัง ทั้งยังมีผู้หญิงคนหนึ่งชี้นิ้วใส่ การทำเช่นนี้กับคนที่ไม่รู้จักสะท้อนได้ถึงทัศนคติเขา ว่าเขามองคนไทยอย่างไร

ถ้าเขาอยู่ที่บ้านเกิดหรือประเทศอื่น ๆ เขาไม่ทำหรอก เพราะเขามองว่าตัวเองเหนือกว่าคนไทย ผมสังเกตว่าฝรั่งหลายคนเมื่อมาประเทศไทยไม่มีกฎหมายให้ต้องทำตามแล้วสามารถทำอะไรก็ได้ ทั้งยังประชดต่อว่า “Sorry for bringing money to your country” เขากำลังจะบอกว่าคนไทยต้องการเงินของพวกเขา ขออนุญาตถามตรง ๆ ด้วยความเคารพ ทำไมพวกxูต้องอยากได้เงินxึงวะ การที่คุณมาประเทศไทยแล้วใช้เงินไม่กี่พัน คุณสำคัญตัวเองไปหรือเปล่า

ในภาพกว้างทั้งถ้อยคำและคำพูดต่าง ๆ สะท้อนได้ถึงจิตใจเขาว่าเขามองคนไทยอย่างไร ถ้าเขาไปประเทศอื่นเขาไม่ทำหรอกครับ แต่ทำไมกล้าทำที่นี่ นี่คือคำถามที่ว่าคนไทยหลายคนน่าจะตอบได้แล้ว คือ เขาไม่ได้มองตัวเองเท่าเทียมกับพวกเรา เขาอาจจะมองตัวเองว่าเหนือกว่าเรา ซึ่งผมรับไม่ได้ ถ้าคุณจะมาประเทศคนอื่นแล้วมีทัศนคติแบบนี้ไม่ต้องมาแค่นั้นเอง”

ครูเดวิดจวกต่างชาติขึ้น BTS
ภาพจาก Facebook : David William

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตร.-ขนส่ง เอาจริง เบี้ยวจ่ายใบสั่ง แม้ต่อภาษีได้ แต่ไม่ได้ป้ายจริง ดีเดย์ 1 ส.ค.นี้ ข่าว

ตร.-ขนส่ง เอาจริง เบี้ยวจ่ายใบสั่ง แม้ต่อภาษีได้ แต่ไม่ได้ป้ายจริง ดีเดย์ 1 ส.ค.นี้

4 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ติดต่อราชการ ทำไมต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ทั้งที่เราก็เสียภาษีอยู่แล้ว

11 นาที ที่แล้ว
สาวเจ้าของคลิป เปิดใจครั้งแรก เล่านาทีปะทะคารม กลุ่มวัยรุ่นอิตาลี ก่อนถูกด่า-บูลลี่ ข่าว

สาวเจ้าของคลิป เปิดใจครั้งแรก เล่านาทีปะทะคารม กลุ่มวัยรุ่นอิตาลี ก่อนถูกรุมด่า-บูลลี่

14 นาที ที่แล้ว
รู้ยังกฎ BTS ส่งเสียงดังปรับ 500 บาท เจ้าหน้าที่เชิญออกจากระบบได้ ข่าว

รู้ยังกฎ BTS ส่งเสียงดังปรับ 500 บาท เจ้าหน้าที่เชิญออกจากระบบได้

19 นาที ที่แล้ว
ครูเดวิด ซัดกลุ่มวัยรุ่นต่างชาติทำตัวไร้มารยาทบนรถไฟฟ้า BTS ข่าวต่างประเทศ

ครูเดวิด ของขึ้น วัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อยบน BTS ทำตัวกร่างอ้างเอาเงินมาให้ ดูถูกคนไทย

35 นาที ที่แล้ว
แจ้งข่าวเศร้า น้องมิเชล สุนัขทรงเลี้ยงพระองค์ภา จากไปอย่างสงบ ข่าว

แจ้งข่าวเศร้า น้องมิเชล สุนัขทรงเลี้ยง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา จากไปอย่างสงบ

42 นาที ที่แล้ว
สุนารี ราชสีมา ปวดท้องหนัก ทีมงานหามส่ง รพ. ด่วน ขอโทษเจ้าภาพ แจ้งยกเลิกงานกะทันหัน บันเทิง

สุนารี ราชสีมา ถูกหามส่ง รพ. ด่วน ขอโทษเจ้าภาพ แจ้งยกเลิกงานกะทันหัน

44 นาที ที่แล้ว
รถไฟฟ้า BTS เคลื่อนไหวล่าสุด หลังวัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อย-คุยลั่นขบวน ข่าว

รถไฟฟ้า BTS เคลื่อนไหวล่าสุด หลังวัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อย-คุยลั่นขบวน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก.พ. ออกเกณฑ์ใหม่ ข้าราชการบรรจุใหม่ห้ามโอนไปกรมอื่นก่อนครบ 2 ปี ข่าว

ก.พ. ออกเกณฑ์ใหม่ ข้าราชการบรรจุใหม่ห้ามโอนไปกรมอื่นก่อนครบ 2 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนธิ ลิ้มทองกุล เปิดจองหนังสือ &#039;ศักดิ์ศรี&#039; ฉบับปิดตำนานผู้จัดการรายวัน 360 องศา ข่าว

วิธีสั่งซื้อ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการฉบับสุดท้าย เจาะลึกชีวิต 43 ปี ‘สนธิ’ จำนวนจำกัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ สงกรานต์ วีระพงษ์ ช่างภาพมือทอง ผู้ถ่ายทอดวิถีชีวิตไทย ด้วยแนวคิดสุดเจ๋ง ข่าว

ประวัติ สงกรานต์ วีระพงษ์ ช่างภาพมือทอง ผู้ถ่ายทอดวิถีชีวิตไทย ด้วยแนวคิดสุดเจ๋ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หน่วยงานออกแถลงกราบขอโทษชาวไทย หลังวัยรุ่นอิตาลีโชว์ถ่อยบนรถไฟฟ้า BTS

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พระครูวัชราทร เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย ต้นตำรับนะหน้าขุนแผนสายมอญ ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ข่าว

ประวัติ พระครูวัชราทร เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย ต้นตำรับนะหน้าขุนแผนสายมอญ ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนไทม์ไลน์ทารก 5 วันเสียชีวิต รพ.อ่างทอง จากคลอดก่อนกำหนดถึงปมกินข้าวใกล้ ICU ข่าว

ย้อนไทม์ไลน์ทารก 5 วันเสียชีวิต รพ.อ่างทอง จากคลอดก่อนกำหนดถึงปมกินข้าวใกล้ ICU

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊ก ศรุต ลุยธุรกิจร้านไก่ย่างสูตรภรรยา บันเทิง

บิ๊ก ศรุต ผันตัวขายไก่ย่าง ยอมรับงานลดลง ไม่แคร์ถูกมองตกอับ ขอทำอาชีพสุจริต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัด เหตุไม่ไปงานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ขอรอเจอตัวเพื่ออวยพรเอง ข่าวดารา

อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัด เหตุไม่ไปงานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ขอรอเจอตัวเพื่ออวยพรเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! เนสกาแฟ โอวัลติน ดาวน์นี่ปลอมบุกตลาดไทย ปอศ.ยึดกว่า 2.2 แสนชิ้น ข่าว

เตือนภัย! เนสกาแฟ โอวัลติน ดาวน์นี่ปลอมบุกตลาดไทย ปอศ.ยึดกว่า 2.2 แสนชิ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทัวร์ลงสถานทูตอิตาลี จี้กดดันรับผิดชอบ กลุ่มวัยรุ่นแสดงพฤติกรรมถ่อยบน BTS

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
9 ระดับชั้น สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย ชั้นไหนสูงกว่ากัน ลดยศสมณสักดิ์ ได้หรือไม่ ข่าว

9 ระดับชั้น สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย ชั้นไหนสูงกว่ากัน ลดยศสมณสักดิ์ ได้หรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

รู้จัก The Telegony มหากาพย์ภาคจบของ โอดิสเซียส ดู The Odyssey แล้วควรอ่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลยอมรับ เจ้าหน้าที่ร่วมทานอาหารกันใน ICU จริง หลังพ่อแม่ร้องเรียนลูกเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ อาจารย์อนุชิต สุนทรกิติ ปรมาจารย์ภาพถ่ายไทย จากไปพร้อมภรรยา ข่าว

ประวัติ อาจารย์อนุชิต สุนทรกิติ ปรมาจารย์ภาพถ่ายไทย จากไปพร้อมภรรยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย ตร.หนุ่ม อนาคตไกล เสียชีวิตรถล้ม เพราะกองทรายริมถนน ยื้อชีวิตไม่ไหว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภจี” เร่งเจรจารัฐบาลสหรัฐฯ หลังเจอภาษีรอบใหม่ 12.5% ยกเว้น 2,120 รายการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

หมอหมู ชวนรู้จักโรคแพ้ยา “สตีเวนส์-จอห์นสัน ซินโดรม” ชี้อันตรายกว่าที่คิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 16:20 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 16:24 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตร.-ขนส่ง เอาจริง เบี้ยวจ่ายใบสั่ง แม้ต่อภาษีได้ แต่ไม่ได้ป้ายจริง ดีเดย์ 1 ส.ค.นี้

ตร.-ขนส่ง เอาจริง เบี้ยวจ่ายใบสั่ง แม้ต่อภาษีได้ แต่ไม่ได้ป้ายจริง ดีเดย์ 1 ส.ค.นี้

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569

ติดต่อราชการ ทำไมต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ทั้งที่เราก็เสียภาษีอยู่แล้ว

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
สาวเจ้าของคลิป เปิดใจครั้งแรก เล่านาทีปะทะคารม กลุ่มวัยรุ่นอิตาลี ก่อนถูกด่า-บูลลี่

สาวเจ้าของคลิป เปิดใจครั้งแรก เล่านาทีปะทะคารม กลุ่มวัยรุ่นอิตาลี ก่อนถูกรุมด่า-บูลลี่

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
รู้ยังกฎ BTS ส่งเสียงดังปรับ 500 บาท เจ้าหน้าที่เชิญออกจากระบบได้

รู้ยังกฎ BTS ส่งเสียงดังปรับ 500 บาท เจ้าหน้าที่เชิญออกจากระบบได้

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
Back to top button