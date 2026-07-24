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ก.พ. ออกเกณฑ์ใหม่ ข้าราชการบรรจุใหม่ห้ามโอนไปกรมอื่นก่อนครบ 2 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 15:28 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 15:28 น.
ก.พ. ออกเกณฑ์ใหม่ ข้าราชการบรรจุใหม่ห้ามโอนไปกรมอื่นก่อนครบ 2 ปี

ก.พ. ออกเกณฑ์ใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2569 ครอบคลุมตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ เปิดช่องอนุญาตก่อนกำหนดได้เมื่อมีเหตุจำเป็นพิเศษ

สำนักงาน ก.พ. ออกหลักเกณฑ์ใหม่ กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนจะโอนไปส่วนราชการอื่นได้ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นพิเศษและได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี ตามหนังสือเวียนที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

เกณฑ์ใหม่นี้ครอบคลุมเฉพาะข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมตำแหน่งประเภทอำนวยการและประเภทบริหาร รวมถึงไม่ครอบคลุมข้าราชการกลุ่มอื่น เช่น ครู ตำรวจ ทหาร ข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่หน่วยงานกำกับของกลุ่มนั้นจะออกหลักเกณฑ์ตามมาในภายหลัง

สำนักงาน ก.พ. อธิบายว่า คำว่า “โอน” ในหนังสือฉบับนี้หมายถึงการย้ายไปส่วนราชการอื่น ต่างจากคำว่า “ย้าย” ซึ่งหมายถึงการแต่งตั้งข้าราชการจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งภายในกรมเดียวกัน ดังนั้นการย้ายภายในกรมยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม ไม่ได้ถูกห้ามตามหนังสือฉบับนี้

แม้ปฏิบัติราชการครบ 2 ปีแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าจะโอนได้ทันที เพราะยังต้องมีส่วนราชการปลายทางที่ประสงค์รับโอน และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของทั้งสองฝ่ายต้องดำเนินการตามกฎ ก.พ. ที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนกรณีที่มีเหตุจำเป็นพิเศษ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมต้นสังกัดสามารถอนุญาตให้โอนก่อนครบ 2 ปีได้เป็นรายกรณี แต่หนังสือเวียนฉบับนี้ยังไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าเหตุใดบ้างถือเป็นเหตุจำเป็นพิเศษ

หลักเกณฑ์นี้ยังมีบทเฉพาะกาลรองรับ กรณีส่วนราชการบรรจุบุคคลไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อบรรจุก่อนวันที่หลักเกณฑ์ใหม่มีผล การโอนยังคงเป็นไปตามกฎและหลักเกณฑ์เดิม

สำนักงาน ก.พ. ให้เหตุผลว่า ที่ผ่านมาส่วนราชการหลายแห่งประสบปัญหาข้าราชการโอนออกหลังบรรจุได้ไม่นาน ทำให้การสรรหาและพัฒนาบุคลากรไม่คุ้มค่า การบริหารอัตรากำลังขาดความต่อเนื่อง และกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน จึงเพิ่มเงื่อนไขขั้นต่ำ 2 ปีสำหรับผู้บรรจุใหม่ขึ้นมา หนังสือเวียนฉบับนี้ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงมีผลตั้งแต่วันที่ออกหนังสือคือ 23 กรกฎาคม 2569

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 15:28 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 15:28 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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